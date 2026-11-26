蘋果iOS 27打破了用戶長達15年的操作習慣，通知中心的下滑手勢被全新的Siri AI接管。啟用Siri AI後，用戶從屏幕頂部中央向下滑動將直接喚醒Siri，而不是打開通知中心。調整之後，通知中心被移至屏幕左上角，控制中心仍位於右上角，頂部其餘大部分區域均用於喚醒Siri AI。



自2011年蘋果在iOS 5中引入通知中心以來，從屏幕頂部下滑查看通知的操作方式已經延續了15年，成為眾多iPhone用戶的肌肉記憶，如今這一經典交互方式被打破。

對於習慣右手持機的用戶而言，這項改動並不友好，尤其是在使用Pro Max等大屏機型時，單手觸及屏幕左上角的難度更大，查看通知可能需要調整握持姿勢。

有科技媒體記者指出，經過數月體驗，自己仍然不習慣新的下滑手勢，如果蘋果提供獨立開關，會毫不猶豫地關閉，但目前iOS 27並未提供這一選項。

從產品設計來看，蘋果將屏幕頂部大部分區域分配給Siri AI，意在降低AI助手的調用門檻，提高使用頻率，讓Siri成為系統級互動入口。

儘管全新的Siri AI收穫了不少好評，但查看通知同樣是用戶的高頻操作。為了推廣AI功能而改變用戶長達15年的操作習慣，蘋果是否應該提供獨立開關，將選擇權交還給用戶，值得商榷。

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