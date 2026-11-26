fhána 15週年香港演唱會2026｜公售購票攻略｜座位表+連結
fhána 15週年香港演唱會2026，公售購票攻略，座位表+連結｜日本知名動漫樂團 fhána 適逢成軍15週年，將於 2026年11月29日（星期日）舉行《fhána 15th Anniversary Tour 2026 “Worldlines” in HongKong》巡迴演唱會香港站。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。
日本知名動漫樂團 fhána 適逢成軍15週年，將於 2026年11月29日（星期日）晚上8時正，假牛頭角 Chamame Livehouse（茶豆）舉行《fhána 15th Anniversary Tour 2026 “Worldlines” in HongKong》巡迴演唱會香港站。除了帶多首動畫主題曲現場演繹外，更設有限定 VIP 演後攝影及簽名海報特典，讓本地樂迷近距離慶祝樂團踏入15週年。
成軍15年的日本樂團 fhána，由主唱 towana、領軍人物佐藤純一及 kevin mitsunaga 組成。樂團的音樂風格靈活橫跨 J-Pop、搖滾與電子舞曲，將 towana 具穿透力的清澈歌聲、佐藤純一細膩且層次豐富的作編曲，以及 kevin mitsunaga 靈動的電子聲音採樣共冶一爐。
自 2013年憑藉電視動畫《有頂天家族》片尾曲《ケセラセラ》正式主流出道以來，fhána 至今已為超過18部動畫作品製作主題曲。當中播放量突破5,600萬次的《小林家的龍女僕》片頭曲《青空のラプソディ》，以及續作主題曲《愛のシュプリーム!》，更是深植動漫愛好者心中的代表作。今次巡演以「Worldlines」為題，旨在把樂團15年來累積的音樂深度與感悟帶到香港舞台，並特別邀請香港本地音樂單位 meheme めへめ擔任暖場嘉賓，以緩慢而專注的旋律為演出揭開序幕。
現已正式於Neon Lit公開發售。 如果想入場欣賞fhána 15週年的表演，就要記得mark實購票詳情！
fhána 15週年香港演唱會2026 公開發售購票攻略
日期：即時
直購連結：直購連結
門票價錢：VIP $880、自由企位$580
fhána 15週年香港演唱會2026門券、座位表及價錢資訊
fhána 15週年香港演唱會2026座位表及門券價錢為價格由VIP $880、自由企位$580
fhána 15週年香港演唱會2026演出日期
milet 2027香港站演出日期為2026年11月29日（日）
fhána 15週年香港演唱會2026公開發售資訊
fhána 15週年香港演唱會2026已經正式公售，於Neon Lit開售。
👇fhána 15週年香港演唱會2026座位表👇
👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濤、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇
fhána 15週年香港演唱會2026何時舉行？如何搶購？
fhána 15週年香港演唱會2026 即睇購買連結及心得
fhána 15週年香港演唱會2026於哪個場地舉行？
Chamame Livehouse (茶豆)
fhána 15週年香港演唱會2026 門券詳情？
VIP $880、自由企位$580
陳寶兒（Bobby Chan）
香港01數碼生活版記者，專注追蹤全城熱門演唱會情報與最新科技資訊。無論是全方位的搶飛攻略、買飛秘訣，還是前沿數碼趨勢與實用教學，我都為你第一手客觀送上，帶領讀者輕鬆玩轉科技與娛樂圈。
fhána 15週年香港演唱會2026｜5個搶票技巧
技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器
要成功搶入購票網站，建議電腦同時安裝多款不同的Browser，如Google Chrome、Firefox、Microsoft Edge、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。
當日搶購時系統會準時讓用家選擇進入購買「fhána 15週年香港演唱會2026」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。
（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）
技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心
購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。
技巧3｜準備不同SIM卡
用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。
技巧4｜隨機應變
除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。
另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。
技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊
開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好提早5－10分鐘開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。