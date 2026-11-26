fhána 15週年香港演唱會2026，公售購票攻略，座位表+連結｜日本知名動漫樂團 fhána 適逢成軍15週年，將於 2026年11月29日（星期日）舉行《fhána 15th Anniversary Tour 2026 “Worldlines” in HongKong》巡迴演唱會香港站。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



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日本知名動漫樂團 fhána 適逢成軍15週年，將於 2026年11月29日（星期日）晚上8時正，假牛頭角 Chamame Livehouse（茶豆）舉行《fhána 15th Anniversary Tour 2026 “Worldlines” in HongKong》巡迴演唱會香港站。除了帶多首動畫主題曲現場演繹外，更設有限定 VIP 演後攝影及簽名海報特典，讓本地樂迷近距離慶祝樂團踏入15週年。

成軍15年的日本樂團 fhána，由主唱 towana、領軍人物佐藤純一及 kevin mitsunaga 組成。樂團的音樂風格靈活橫跨 J-Pop、搖滾與電子舞曲，將 towana 具穿透力的清澈歌聲、佐藤純一細膩且層次豐富的作編曲，以及 kevin mitsunaga 靈動的電子聲音採樣共冶一爐。

自 2013年憑藉電視動畫《有頂天家族》片尾曲《ケセラセラ》正式主流出道以來，fhána 至今已為超過18部動畫作品製作主題曲。當中播放量突破5,600萬次的《小林家的龍女僕》片頭曲《青空のラプソディ》，以及續作主題曲《愛のシュプリーム!》，更是深植動漫愛好者心中的代表作。今次巡演以「Worldlines」為題，旨在把樂團15年來累積的音樂深度與感悟帶到香港舞台，並特別邀請香港本地音樂單位 meheme めへめ擔任暖場嘉賓，以緩慢而專注的旋律為演出揭開序幕。

現已正式於Neon Lit公開發售。 如果想入場欣賞fhána 15週年的表演，就要記得mark實購票詳情！

fhána 15週年香港演唱會2026 公開發售購票攻略

日期：即時

直購連結：直購連結

門票價錢：VIP $880、自由企位$580

fhána 15週年香港演唱會2026門券、座位表及價錢資訊

fhána 15週年香港演唱會2026座位表及門券價錢為價格由VIP $880、自由企位$580

fhána 15週年香港演唱會2026演出日期

milet 2027香港站演出日期為2026年11月29日（日）

fhána 15週年香港演唱會2026公開發售資訊

fhána 15週年香港演唱會2026已經正式公售，於Neon Lit開售。

👇fhána 15週年香港演唱會2026座位表👇

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濤、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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陳寶兒（Bobby Chan）

香港01數碼生活版記者，專注追蹤全城熱門演唱會情報與最新科技資訊。無論是全方位的搶飛攻略、買飛秘訣，還是前沿數碼趨勢與實用教學，我都為你第一手客觀送上，帶領讀者輕鬆玩轉科技與娛樂圈。



fhána 15週年香港演唱會2026｜5個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入購票網站，建議電腦同時安裝多款不同的Browser，如Google Chrome、Firefox、Microsoft Edge、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時讓用家選擇進入購買「fhána 15週年香港演唱會2026」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好提早5－10分鐘開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。