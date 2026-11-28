由Dev Land Marketing主辦的首屆無AI遊戲節於近期舉辦，集中呈現了逾90款獨立遊戲作品。所有參展開發者均需提供明確證明，證實其遊戲在開發全流程中未應用任何人工智能技術。



這一活動的設立，源於今年十月Steam新品節期間引發的廣泛討論。當時，不少玩家與開發者在社交平台指出，部分參展作品疑似大量依賴人工智能生成內容，導致整體完成度不高、質素參差。為回應此類關切，無AI遊戲節將「全程禁用人工智能」確立為強制性參展門檻。

由Dev Land Marketing主辦的首屆無AI遊戲節於近期舉辦，集中呈現了逾90款獨立遊戲作品。（YouTube@IGN）

根據規則，遊戲的音樂創作、美術資源、語音錄製及程式碼等核心環節，均不得藉助人工智能工具生成或輔助完成。活動負責人Gadja Andrea特別強調，當前人工智能生成的代碼往往難以從技術層面有效辨識，因此對開發過程的真實性提出了更高要求。

本屆遊戲節不僅展示了多款新作預告與版本更新，還發布了若干重要開發動態。展出作品類型豐富，涵蓋輕鬆治癒、卡牌策略、生活模擬、敘事冒險及心理恐怖等多個方向。相關專題頁面已在Steam平台上架，將持續開放至2026年12月6日。

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