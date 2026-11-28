GTA 6最新「空氣包」刷錢Bug，一分鐘簡易極速賺滿200萬美元！不少《GTA 6》玩家在遊戲初期至中期階段，經常因為購買武器、改裝載具或購置房產而面臨資金短缺的煩惱。過往玩家往往需要花費大量時間進行重複性的運貨任務，又或者依賴舊有的刷錢漏洞來累積財富。近日有玩家在網上分享「空氣包」的全新刷錢 Bug 教學，該方法無需繁瑣的前置準備，只需利用背包的隱形堆疊機制，便能在短短 1 分鐘內將遊戲內的銀行卡金額刷滿至 200 萬美元上限，大幅縮短玩家賺取遊戲貨幣的時間。



玩家留意：直至11月28日中午，官方仍未fix此bug，亦未知會否對往後遊戲劇情或存檔造成不良影響，因此大家如想使用前請三思。

不消一會便可以賺超過百萬現金

先獲取刷錢必備的帶印記鈔票

要啟動這項「空氣包」刷錢機制，玩家首先需要準備一個裝有「帶印記的鈔票」的背包作為初始道具，而該背包內的初始金額多寡並不影響最終的複製結果。如果玩家是首次前往特定的遊戲地點，可以直接在該處取得這類特殊鈔票。倘若玩家先前已經領取過該處的獎勵，則可以開啟遊戲地圖並透過篩選功能尋找特定類型的商店進行搶劫，或是前往地圖上的敵對勢力窩點進行搜刮，同樣能夠順利獲得帶有印記的鈔票背包 。

步驟1：先在任何地方取得「帶印記的鈔票」的背包，金額不限。

取得目標背包後，玩家便需要前往指定的銷贓地點進行變賣與複製操作。玩家最好先將遊戲推進至第 3 章，屆時解鎖的銷贓 NPC「亞斯馬尼」會提供全遊戲最高的回收價格，因此成為執行此漏洞的最佳地點。對於尚未將主線劇情推進至第 3 章的玩家而言，雖然依然可以前往其他較早解鎖的銷贓 NPC 處執行相同步驟，但由於回收單價較低，每次複製所能達到的金額上限亦會相應減少，整體賺錢效率會略遜一籌 。

步驟2：取得袋有「帶印記的鈔票」的背包後，直接前往 NPC「亞斯馬尼」（第三章中會解鎖的地方）

背包隱形堆實現金額翻倍

抵達目標 NPC 的建築物門口後，玩家必須確保雙手處於完全空閒的狀態，切勿手持任何槍械武器或飲料道具，僅需在背部背著裝有帶印記鈔票的背包即可開始操作 。玩家需要先在原地執行蹲下動作並將背包丟棄在地上，接著微調遊戲視角，確保地上的背包處於畫面視野範圍之內 。當螢幕畫面上出現「撿取」的互動按鍵提示時，玩家需要以極快的速度連續點擊撿取鍵 。

步驟3：直接站在「亞斯馬尼」的店門前

步驟4：先按下L3蹲下

步驟5：然後按下「L1」後按「R1」，然後選擇「背包」，長按「○」甩在地上。

步驟6：背包甩在地上後，利用R杆轉一轉視點（不要控L杆），連按▵將背包拾起。

步驟7：此時便會發現右下角的數額雖然沒有變，但右上角的數額就已經「翻倍」增加。

在成功觸發連點機制的一瞬間，玩家會發現畫面右上角的持有金額數值發生變化，但實際顯示的背包金額卻維持不變，這代表系統已經因為指令衝突而生成了一個肉眼看不見的「隱形背包」並疊加在角色身上。隨後玩家只需在原地重複執行「丟棄」與「撿取」的動作，系統便會將溢出的隱形背包數值直接合併至當前顯示的背包之中，令背包內的鈔票金額呈現幾何級數翻倍增長。

步驟8：只要重複這個步驟，一個背包最多可以裝上近62萬現金

達至金額上限後循環變現

透過不斷重複丟棄與撿取的操作，背包內的金額會迅速攀升，直到觸及遊戲系統設定的單一背包攜帶上限為止 。在解鎖第 3 章最高回收價 NPC 的前提下，單個背包的金額上限為 62 萬美元，而第 1 章及第 2 章的上限則會較低 。當背包數值不再翻倍並停留在 62 萬美元時，玩家便已經成功製作出一個滿額的頂級鈔票背包 。

步驟9：先將62萬的背包甩在店門外，「空手」入店內找NPC放出「空氣包」的現金。

此時玩家切勿直接將背包帶入屋內全部賣掉，正確的做法是先將這個可見的 62 萬美元背包丟棄在門外地面，然後空手進入屋內與 NPC 對話 。由於角色身上依然殘留著剛才卡出來的隱形背包，玩家在對話選單中可以直接將這個看不見的隱形背包變賣換取現金。完成交易並走出屋外後，玩家只需再次撿起門外的 62 萬美元背包並重複蹲下丟棄與撿取，便能瞬間將身上與地上的總額翻倍至 124 萬美元。

步驟10：外出店外取得地上的背包，然後重複剛才的步驟，蹲下＞甩棄＞拾取，便可以取回剛才的62萬的「空氣包」。

步驟11：此時看到金額達124萬後，便是複製成功！只要將看得見的包放在地下，然後再入店內賣出「空氣包」，不斷重複這步驟，不僅能極速儲滿200萬家庭資金，各類武器、載具亦能隨心添置。

透過「門外丟包、屋內賣隱形包、出門再複製」的循環流程，玩家僅需數個回合便能輕鬆將 200 萬美元的銀行卡徹底刷滿，結束後更可將身上剩下的 62 萬美元背包保留至下次繼續使用 。

資料來源：塞爾達小馬＠YouTube