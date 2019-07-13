【AI刷牙】網民盡數電動牙刷十大壞處　電腦分析你「刷漏邊度」

傳統牙刷沒法有效清潔口腔，所以很多消費者就把目光轉向了電動牙刷。的確，電動牙刷在清潔牙齒方面的表現確實比傳統牙刷好很多，但這並不妨礙用戶對它的花式投訴。 對此，中關村在線也在線上發起了一項問卷調查，看看大家日常在使用電動牙刷時都有哪些缺點。

花式投訴：電動牙刷這些痛點不能忍

根據調研數據顯示，牙刷一碰就倒、充電慢以及刷不干淨成為了用戶投訴的重災區，其中半數用戶對於電動牙刷的放置穩定性和充電速度都表達了不滿。

此外，也有約三成用戶對電動牙刷續航不給力、力度和檔位不合適、刷牙有盲區等等問題抱怨。

電動牙刷用戶日常投訴盤點（中關村在線）

一碰就翻？九成用戶打翻過電動牙刷

調研數據顯示，有超過九成用戶曾經打翻過電動牙刷，並且有1/4用戶表示經常會失手打翻放在洗手池上的電動牙刷。

電動牙刷容易被打翻，這與電動牙刷的設計有很大關係。電動牙刷通常都是豎直放置，但由於其橫截面較小且重心較高，稍有不慎就非常容易失去平衡而「翻車」，而因為意外跌落造成的設備損壞情況也並不在少數。

有用戶為了避免電動牙刷「翻車」，就採取了平躺放置的方式，但絕大多數電動牙刷都是圓柱體形狀，容易從洗手池上滾動跌落，所以這並沒有從根本上解決問題。

對此，Oclean設計了可以吸附在牆壁上的電動牙刷壁掛架，它不僅可以實現對電動牙刷的固定，同時吸附放置時也可以實現充電功能，可謂一舉兩得。

超過九成用戶曾經失手打翻過電動牙刷（中關村在線）

手機快充都這麼普及了，電動牙刷為啥不跟上？

電動牙刷用戶對於充電速度的投訴甚至超過了續航時間，這一點是讓筆者有些出乎意料的。對此，我們也針對一般用戶為電動牙刷充電時間進行了專項調研。

數據顯示，目前大多數用戶都習慣於晚上睡覺時對電動牙刷進行充電，所以理論上充電時間並不應該成為用戶的核心痛點。

但是，我們對用戶充電習慣進行調查後發現，大部分用戶並沒有定期充電的習慣，即便電動牙刷提供了剩餘電量指示功能，但這並不會引起很多用戶的注意，所以用戶可能會面臨中途斷電或者電量過低的情況，這時快充功能就顯得至關重要。

電動牙刷續航多久才夠用

一般用戶很難準確判斷電動牙刷的續航時間，但用戶通常對充電一次可以用多久是有大致概念，這個數值通常受到用戶使用習慣的影響（例如用戶單次刷牙時間、單日刷牙次數等），與產品宣稱的續航時間會有一定出入。

調研顯示，目前大部分用戶對於電動牙刷的續航時間感知在一周左右，而電動牙刷一般用戶理想的續航時間在一個月以上，可見用戶感知與理想狀況差距較大。

對此，Oclean研發團隊在設計新款產品時，加入了2小時極速快充功能，充電一次可以實現3-4週的續航，很大程度上緩解了臨時沒電造成的尷尬局面，同時快充的加入也變相解決了續航的問題，這有助於提升用戶體驗。

電動牙刷用戶感知續航時間（中關村在線）

姿勢和力量怎麼把握？全憑運氣

還記得小時候上課老師教給大家正確的刷牙姿勢嗎？課堂上學的是一套，但實際運用中可就不是那麼回事兒了。

一般的電動牙刷通常可以利用震動變化來支持時間提醒，但這也只能簡單告訴你「本次刷牙已經到時間了啊」，至於刷牙姿勢對不對，刷牙力度是否合適，還有哪裡沒有刷到，本次刷牙清潔程度如何，統統不知道。

歐可林全新推出的Oclean X智能牙刷完全彌補了之前電動牙刷指導用戶正確刷牙的需求。Oclean X配備了一塊0.96英寸的屏幕，它可以顯示刷牙盲區監測結果，並根據刷牙時間和力度自動計算出對應區域的清潔分數，精準指導用戶的刷牙過程。

同時，Oclean X還支持32級力度微調，避免了很多產品高中低三檔位無法精準適配不同用戶需求的問題；AI過壓降頻保護還實現了用戶刷牙力度過大自動觸發電機振動降級，有效避免了因不當的刷牙力度對牙齒的磨損與傷害。

另外，Oclean OS牙刷系統可以實現清潔力算法、雙螺旋舒齒算法、AI降頻保護算法等智能化工具，配合6軸陀螺儀角度傳感器，搭配APP中包含的針對不同情況下的刷牙方案組合，真正讓刷牙實現私人訂製。

Oclean X可以顯示刷牙盲區監測結果（中關村在線）

寫在最後

刷牙從來都不是一件簡單的事情，但是通過技術升級和產品的不斷創新，我們完全可以通過對牙刷的改造實現口腔清潔的簡單化。

而在令人眼花繚亂的電動牙刷市場裡，歐可林顯然已經深刻認識到了現有產品的投訴點所在，通過技術手段改進產品功能和體驗，為用戶提供「私人訂製」化的口腔清潔新體驗。

【本文獲「中關村在線」授權轉載】