最近iPhone 的廣告牌上的照片標註出現了一點點變化，原先在照片旁邊標註的是「使用iPhone 拍攝」，現在變成了「用iPhone 拍攝及編輯」。 這個變化很小，但很微妙。

1. 我們是如何用手機拍照的

從拍攝到編輯，凸顯了一個趨勢。

在進行了軍備競賽一般的相機性能比拼之後，所有的手機廠商看起來都該重新思考的一個問題：「我們，即每一個普通用戶到底是如何使用手機拍照的？」

回答這個問題要回到使用者的視角，其實我們會發現手機攝影和相機攝影一個顯著的區別——相機拍照是單獨的一環，有著明確的方向性和局限性，這個過程中主要是輸入的過程，盡可能將眼前所見收入到相機中，屏幕起到的最大作用是輔助你減少廢片。而手機拍照則是從拍照後期，乃至於顯示與分享的一條龍，是一條創作到分享的完整操作。

這是兩套不同的流程，甚至出發點就不同，所以由此也誕生出的用戶需求也完全不一樣。

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既然手機拍照和相機拍照有著這種本質上的流程不同，那實際上也就意味著兩者的需求會有著極大的差異。比如在相機上你可以拍出素質很好的照片，也能通過換鏡頭的方式來調整構圖和拍攝主題。但相機能做的事情是單一的，你無法直接通過相機進行修圖，更不能通過相機發送朋友圈。

而手機上所有的環節都是緊密相連在一起的。就是說所有的技術表達，要在手機屏幕上，在當下的時刻裡，即刻表達出來。比如HDR 效果，針對夜景的時候自動啟動長曝光加多幀合成的方式提高亮度和純淨度，要在屏幕上立刻呈現，比如面對逆光時的HDR 效果，拍完馬上就要在屏幕上呈現。

2. 在使用手機的時候，用戶在意的到底是什麼

產生不同的原因來自於手機本身的技術特點，但推動其繼續向前發展的則來自由此產生的用戶需求。我們回到使用者的視角來看。

對於使用者來說，使用手機拍攝在意的不僅是畫質，更在意的整個拍攝流程中，關於影像技術的無縫體現，泛一點說就是用戶體驗，如果拆開說，就是「適時」給出「適合」的功能。

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所以要想在這樣的一整套流程中迅速的按照使用者需求來適時開啟某項功能，就需要廠商對於手機攝影的這條賽道有一個長期的規劃和佈局。

重新思考手機拍照的另一個方面，是對消費者使用習慣長期洞察。談參數沒錯，但只談參數無疑就顯得片面了。舉個例子，你知道大眾用戶在什麼時間拍攝的照片最多嗎？這個問題關係到大多數用戶的使用習慣，只靠經驗和常識也很難得出準確的答案。

vivo 的大數據表明大眾的拍攝高峰是在晚上8 點左右，這個時間是很多上班族晚上吃完飯後難得的閒暇時間，休閒娛樂活動的增多，手機拍照也變得多了，而這個答案又提出了新問題。

這個時間是一個典型光線不足的場景，所以對於大眾需求來說，更好的暗光拍照能力成了較為硬性的需求，晚上也要拍得見，也要拍得清晰，所以你知道為什麼很多廠商都在強調夜景算法了。進一步再說，暗光下常用的多幀合成與長曝光的夜景拍攝，又對手持穩定度提出了需求，這又要求廠商在防抖上提高可用性和易用性。

vivo X50 Pro 和vivo X50 Pro+ 這兩款手機就帶有針對性解決方案的邏輯閉環。X50 Pro 一方面提升了感光元件IMX598 的感光性能，另一方面搭載了微雲台設計。（愛范兒授權使用）

所以你看，vivo X50 Pro 和vivo X50 Pro+ 這兩款手機就帶有針對性解決方案的邏輯閉環。X50 Pro 一方面提升了感光元件IMX598 的感光性能，另一方面搭載了微雲台設計，不僅針對目前需求激增的視頻拍攝帶來了更好的防抖能力，同時也對手持夜景拍攝頗有益處。

而X50 Pro+ 的大底GN1 方案則凸顯了更專業的性質，同時大底方案也是不同品牌針對提升夜景拍攝能力，在目前最為流行的一種方向。

問題和需求一直在不斷提出，解決的方法或許沒有標準答案，手機攝影在這幾年中迅猛發展，但各家其實都是摸石頭過河。有人從大底出發邁出了先驅的步伐，比如Nokia曾經的拍照旗艦Nokia 808，有人堅持打磨小底，從計算攝影的角度出發，比如Google 的Pixel 系列。

現在來看，無論是大底還是計算攝影，其實互相都不衝突，兩者從硬件和軟件兩點上出發，在不同的賽道上為了同一個目標殊途同歸。

現在更典型的則是兩手抓，彼此配合，分工合作。

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3. 什麼是還原眼之所在，再到超越眼之所在

手機攝影是一條長賽道，在這條賽道上沒有捷徑，只能靠不斷的技術積累，vivo 屬於其中的一個典型。

在9 月7 日的影像+發布會，包括之前的影像活動上，vivo 一直強調的一句話是：「還原眼之所在，又要超越眼之所在」。按照vivo 官方所說，是這樣解釋的：

對客觀世界的記錄與還原，代表我們理性的一面，展現我們與身邊這個世界的關係；主觀世界的表達，是我們內心情感的映射，表達我們對自己與世界的理解和期望，它是感性的一面，是超越真實世界的。客觀與主觀，還原與超越，總結起來就是從「還原眼之所見」到「超越眼之所見」。

對這一句話的解釋如果提煉出關鍵詞的話其實就在於「還原」和「超越」。

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而再進一步說，還原的是什麼，還原的是客觀世界，首先意味著優秀的硬件基礎，要有優秀的鏡頭和感光元件，要把純淨度、白平衡等影響基礎畫質和觀感的部分做到符合眼之所見。

超越的是什麼，是主觀世界超越了客觀世界，比如極夜模式捕捉人眼看不到的暗處，星空模式將時空壓縮在一張照片，流雲星光算法對雲朵、飛機、流星等物體的運動狀態保留等等。

一直到用戶後期比如剪裁和重新構圖，調色與濾鏡的使用，到最後在平台上的分享，不僅僅是眼前所見，也是所得。

問題是，要怎麼做？對此vivo 自己總結了兩點出來：

1. 有足夠強大的硬件性能，比如優秀的鏡頭和感光元件 2. 要吸收和轉化來自專業影像領域的、完整的前後期流程和技術，才能做到讓消費者滿意

一句話總結，所有的努力都是讓vivo 手機能夠成為消費者的創造工具。讓消費者擺脫功能、場景、時間的限制，獲得愉悅的影像體驗。

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4. 手機影像是自我表達，也是大時代下個體存在的記錄

為什麼手機拍照已經成為了手機功能最重要的一環，讓不同品牌開始隔空Battle？因為它已經連接到了現代人最本質的一些需求。

從自我需求來說，分享照片成為了現代人自我表達以及社交行為最根本的方式之一，為什麼微信朋友圈默認不能分享純文字，為什麼二姑三舅天天要在家庭群里分享小孩的照片，並樂此不疲。

手機攝影，不僅是滿足我們自我表達和創造欲的工具，同時也是連接彼此的社交工具，這個工具複雜的功能就像我們的人性一樣複雜，因此它是一個現代人不離手的工具。

在被快節奏的生活和時空分割的當下，手機拉低了我們自我表達的門檻，提高了滿足社交需求可能性，深夜發一條朋友圈就為了尋找一點點心靈慰藉。

手機拉低了我們自我表達的門檻，提高了滿足社交需求可能性，深夜發一條朋友圈就為了尋找一點點心靈慰藉。（Unsplash@Georgia de Lotz）

賈樟柯的電影最愛聚焦大時代下的邊緣小人物，再通過小人物的命運反應大時代的變化。

實際上正式無數的個人表達，組成了我們這個大時代，著名肖像攝影師肖全有一套很著名的作品叫《我們這一代》，記錄了這個年代下最真實的個體。

但無論是肖全還是vivo 長期攜手的《國家地理》，其實長期以來一直都是行業翹楚，是在專業領域獲得很高成就的攝影師或者機構，在電視、專業雜誌、知乎都能夠看到他們的身影被討論，但對於普通消費者來說就有點「曲高和寡」了。

與vivo 的合作成了專業下沉的契機，讓專業領域的攝影大師也能夠和最普通的大眾消費者產生聯繫，比如vivo 手機裡現在內置的「肖全濾鏡」功能，就是專業與大眾結合，嘗試落地到功能上的一次體現。

其實這是很有意思的一件事，vivo 一直在研究和理解最普通的大眾消費者，但又沒有局限於大眾用戶，無論是FIRST 電影節、《國家地理》、肖全、劉雯，vivo 都試圖在不同的領域中，把專業和大眾拉的更近。

這樣一來，一個從上而下的管道就形成了，金字塔頂端的知識與經驗，也有機會能傳遞給最普通的一個用戶，這顯然是件好事。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：為什麼廠商應該重新思考手機攝影了】