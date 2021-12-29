小米發布會6大產品盤點　小米12系列外仲有一大主角勢超越Apple？

小米冬季發布會正式召開，小米12系列新機成為發布會的主角，另外，全新的MIUI 13也是發布會的焦點，除此之外還有XIAOMI Watch S1智能手錶、小米平板5 Pro大內存版、小米真無線降噪耳機3等諸多新品，下面我們來一起回顧一下發布會上的亮點吧！



硬件之「魂」---MIUI 13家族

在小米冬季發布會上，首先公布了MIUI 13的最新進展，在發布會中小米相關負責人正式發布了最新的MIUI 13系統。值得注意的是，官方表示，從今天起，MIUI不再是一個面向手機的操作系統，而是一個跨多設備，並連接多個智能設備的操作系統。

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根據小米官方公布的數據，MIUI聯合泰爾實驗室共建流暢度評測模型，牽引優化目標。應用使用流暢度明顯提升，魯大師Android流暢度橫測：小米全部第一。

官方表示，經過半年優化後，MIUI 13在頭部應用使用場景中，流暢度相較MIUI 12.5增強版提升15%-52%。系統應用流暢度相較MUI 12.5增強版提升20%-26%。還有多個高頻使用場景掉幀率下降超過90%。

同時，液態存儲與原子內存也針對最新平台進行了適配，後台駐留能力依然強悍，官方宣稱，持續使用36個月後，讀寫性能衰減小於5%，久用如新。

首批可以更新MIUI 13的機型有小米11 Ultra、小米11 Pro、小米11、Redmi K40 Pro+、Redmi K40 Pro、Redmi K40、小米11青春版、小米10S等。

除了針對手機MIUI 13還有針對平板的MIUI 13 Pad系統，我們來看一下它有什麼獨特之處。

小米Pad最關注就是就是大屏效率。官方宣稱，目前已完成大屏適配3000個應用，讓應用以最佳方式呈現，每一寸屏幕都不浪費。

在大屏上處理多任務，想要效率更高，關鍵在於全屏和窗口的切換。在 MIUI13 Pad 上只需按住應用邊角向內一拖，快速進入窗口狀態，窗口還支持多種比例佈局。還可以通過全局任務欄拖拽應用開啟小窗，或者以小窗形式直接打開桌面應用。

Pad讓小米平板鍵盤獨有的任務鍵更強大了！現在你可以通過它全局呼出任務欄、快速切換/打開應用，還支持熟悉的電腦快捷鍵。

除了針對手機、平板電腦的系統，小米還在發布會上發布了小米MIUI HOME，讓8吋帶屏音箱，化身家庭智能中控，支持米家上千款設備。

在家庭場景，隨着小米智能硬件的普及，一個全家人共用的控制面板顯得尤為重要。MIUI Home，讓觸屏音箱成為你的家庭智能中控。

全新的首頁，全屋智能設備經過重新梳理，一目瞭然，隨心調控。它還是你的家庭通知中心，全場景家庭通知，讓你實時掌握家居狀態。不僅連接設備，還能連接家人，家庭內快速通話，老人孩子都能輕鬆使用。

MIUI HOME將於2022年1月中旬陸續推送，支持Redmi小愛觸屏音箱8、Redmi小愛觸屏音箱Pro 8、小米小愛觸屏音箱Pro 8。

令人意外的是，小米還在發布會上帶來了MIUI TV企業版。

據介紹，MIUI TV企業版是專為企業設計的電視系統，最大的特點是方便企業展示，功能強悍且好用。

MIUI TV版提供了非常豐富的內置模板，無論是分享會、還是工作匯報、或者歡迎客户參觀，都能一鍵套用。甚至用遙控器就能調整展示文字，只要一分鐘就能生成精美展示。

此外，MIUI TV企業版還支持手機上傳和編輯，管理上千台電視，滿足企業複雜的需求。支持訪客Wi-Fi，電視就是熱點。

MIUI TV企業版支持機型包括：Redmi Max 86吋（2022年1月底推送）、Redmi Max 98吋（2022年3月底推送）、小米電視ES 55/65/75 2022款、Redmi電視X 55/65/75 2022款（2022年4月底推送）。

「中杯」小米12

介紹完MIUI家族後，小米12新機正式亮相，外觀和之前曝光的基本相同，採用1顆大主攝和+2顆小鏡頭的排列布局。

相關圖輯：小米 Xiaomi 12 規格及功能詳細▼▼▼

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小米12提供黑色、藍色、紫色，以及採用優質環保素皮的「原野綠」版本共四款配色，作為小尺寸高端旗艦，小米12帶來了69.9mm的黃金握感和180g的輕量機身，十分輕巧。

小米12正面搭載了一塊6.28吋AMOLED小微曲屏，分辨率為2400*1080，支持120Hz高刷，12bit色深、16000級自動亮度、419 PPI。同時，小米12的這塊屏幕還通過了國際評測機構DisplayMateA+認證，並創造15項屏幕新紀錄。

影像方面，小米12搭載5000萬像素主攝，傳感器為索尼IMX766，支持OIS 4軸光學防抖，配合1300萬像素超廣角鏡頭+長焦/微距鏡頭，前攝配備一顆3200萬像素鏡頭，支持原生美肌人像。

核心配置上，小米12搭載驍龍8 Gen1+LPDDR 5+UFS 3.1頂級配置組合。此外，小米12內置4500mAh大電池，支持67W有線快充、50W無線快充、10W無線反充。

售價方面，小米12 8GB+128GB版本售價：3699元（人民幣，下同），8GB+256GB版本售價：3999元，12GB+256GB版本售價：4399元。

「大杯」小米12 Pro

除了標準版小米12，高端小米12 Pro也來了。

相關圖輯：小米 Xiaomi 12 Pro 規格及功能詳細▼▼▼

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在外觀方面，小米12 Pro正面是6.73寸微曲面屏幕，背面是磨砂/素皮材質，有黑色、藍色、紫色及綠色（素皮）四種配色，厚度8.16mm，素皮版厚度則是8.66mm，重量205克。

屏幕方面，小米12 Pro配備了6.73寸OLED屏，三星第二代低功耗E5屏，分辨率3200x1440。小米12 Pro支持120Hz高刷及480Hz的觸控採樣率，同時Android陣營首發智能動態刷新率，可根據使用場景不同自動在1-120Hz刷新率之間調整。小米12 Pro這塊OLED屏不論色彩還是功能都是當前的佼佼者，打破了權威屏幕測試機構DisplayMate的15+紀錄。

硬件方面，小米12 Pro配備的是驍龍8 Gen 1，還配備了LPDDR5-6400內存及新一代UFS 3.1閃存，與驍龍8 Gen 1組成性能鐵三角。

在小米12 Pro上，小米還首發了動態性能調度技術，可以根據用户的使用場景，比如遊戲中單打、團戰等負載不同而動態調整性能，在1ms時間內動態控制核心頻率，確保遊戲流暢的同時還能省電20%，王者榮耀中可以120滿幀運行。

散熱方面，小米12 Pro使用了2900平方毫米的大面積VC均熱板+三層超大石墨片，覆蓋發熱集中區域。

強大的性能之外，小米12 Pro在電池和快充上還有新亮點，首發自研的澎湃P1快充晶片及120W單電芯快充技術，還做到了4600mAh電池，疾速模式下18分鐘充滿，恆温模式下24分鐘充滿，另外還有50W無線快充。

影像系統方面，小米12 Pro配備了前置3200萬像素自拍鏡頭，支持像素級肌膚換新技術，後置5000萬像素超清三攝，全球首發IMX707傳感器，5000萬像素，1/1.28吋超大底，四合一後達到2.4um像素，進光量提升49%，配合小米自研的夜梟2.0夜景算法，漆黑夜晚也能拍出超級夜景大片。

其他還有5000萬像素人像鏡頭及5000萬像素超廣角鏡頭，支持0.6x到20x焦段變焦。值得注意的是小米12 Pro還首發了超越所有手機的CyberFoces萬物追焦系統。

售價方面，小米12 Pro的8+128GB版售價4699元，8+256GB售價4999，12+256GB版售價5399元。

「小杯」小米12X

除了小米12和小米12 Pro外雷軍還公布「小杯」版小米12X，和小米12整體區別不大，主要是處理器為驍龍870，另外，沒有50W無線快充和10W反充，同時，在影像系統上極速影像、萬物追焦等功能也被取消了。

當然，價格也更為便宜，小米12X將於12月31日開售，8GB+128GB售價3199元，8GB+256GB售價3499元，12GB+ 256GB售價3799元。

小米平板5 Pro大內存版

除了小米手機系列，小米還在發布會上帶來了一款全新8GB大內存的小米平板5 Pro，售價3099元，首發價僅需2999元。此前小米平板5 Pro Wi-Fi版只有6GB內存，此次8GB大內存版生產力更強。除了內存更大，其他方面保持一致。

小米平板5 Pro配備了一塊11吋、2.5K（2560x1600）超清分辨率的120Hz高刷屏，支持HDR10和10億色的色彩顯示。其依舊搭載了驍龍870移動平台，配合上8GB的LPDDR5高速內存和256GB UFS 3.1高速存儲。

該平板還搭載了8600mAh的超大電池，支持67W快充，能為消費者帶來持久的使用時間和快速的充電體驗。

除了新平板外，小米還帶來了兩款原野綠、晴空藍的全新配色小米平板鍵盤式雙面保護殼。售價與此前顏色版本保持一致，依舊是399元。

XIAOMI Watch S1智能腕錶

小米發布會上正式發布了S1智能腕錶。這款產品目標更具體，就是定位於高端商務人士。

為了迎合商務人士的品位，小米S1這次使用了藍寶石表鏡、機械錶的框體外表處理以及頭層牛皮錶帶。這麼做之後，其實手錶的外圍工藝材質差不多，但內核有了石英、機械或是智能表的區別。

小米這次在手機上也有了一種素皮的外殼材質，這或許是小米吹響進軍高端的號角，而這也是小米一直以來想要突破的產品定位，那就是旗艦機賣的更貴，但這可以看出小米還是很糾結。

在功能上，和其它的Android手錶差不多，多種錶盤、運動模式的支持，這也是Android手錶應有的水平，續航也是可圈可點的12天。

但是，具體到手錶價格上，小米在預熱了很久之後，這款表居然定價到了1000元出頭！這就很厲害了，因為商務人群其實是不太在乎這個表貴一些的。

小米真無線降噪耳機3

最後，小米在發布會上還發布了小米真無線降噪耳機3，首發到手價為449元，12月31日正式發售，有初雪白、墨玉黑兩種配色。

這款耳機擁有HiFi級音質，小米音頻實驗室專業調音，符合真人HRTF的錄音室級還原度。THD≤0.07%超低失真，配備超動態雙磁單元，還原每一個聲音細節。而且還有獨立大後腔，精準控制低頻動態。而且它的壓感操作擁有實體按鍵般的操作反饋，指哪打哪；和敲擊相比，降低了敲擊時帶來對鼓膜的衝擊，也紓解了觸控操作時等待反饋音的焦慮和不安。

值得注意的是，小米真無線降噪耳機3能達到40dB深度降噪，隔絕環境噪音 ，提供雙通透模式，一鍵切換，不漏聽關鍵對話。

此外，小米真無線降噪耳機3採用液態硅膠，防黴抗菌抗過敏，柔軟舒適，貼合耳道 。

續航方面，這款耳機單次續航7小時，整機續航32小時。

整場發布會上小米12和MIUI家族應該算是主角了，雷軍在發布會上多次提到對標蘋果、iPhone 13系列等，小夥伴兒們覺得小米能靠這些新品對標蘋果嗎？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】