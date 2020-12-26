手機Mon貼是從什麼時候開始流行的呢？好像沒人能說的清具體的時間節點。不過在我的印象中，似乎在電阻屏時代，就已經有貼膜生意了。比較有代表性的機型是Nokia 5230，當時其一大賣點就是3.2 吋1600 萬色360×640 像素的觸控屏。

而這塊在當時看起來很華麗的屏幕，是一塊電阻屏，也就是說需要用指甲蓋、觸控筆或其他尖銳物體，才能精準地點擊滑動，這就會讓人擔心把屏幕劃傷。

於是，大家想到了一個聰明的解決辦法，就是給手機貼上膜。於是大家會願意花10 塊錢、20 塊錢，找貼膜師傅為手機貼上一層保護膜。

當時的手機膜還處在「原始」階段，用的材料是PET。這種膜又厚又硬，並且非常不耐刮。因此每次貼完膜，沒出兩個星期，就發現膜已經傷痕累累了。

▼▼▼手機貼膜已成為不少用家的必需品▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

直到2010 年，隨著iPhone 4、HTC G7 等眾多屏幕又大、觀感又清晰、價格又貴的手機發布後，手機Mon貼市場似乎一下子活躍了起來，走在步行街上，可能每隔50 米就能找到一個貼膜師傅。

儘管蘋果在發布iPhone 4 的時候，強調其使用了康寧大猩猩玻璃，硬度很高，既耐磨又耐衝擊。但因為這部手機太貴了，因此用戶還是願意貼上膜好好愛惜。

而iPhone 4 雙面鋼化玻璃的設計，也給了貼膜廠商靈感，於是「鋼化玻璃膜」來了。其實就是一層鋼化玻璃加上一層AB 膠，AB 膠可以起到自動吸附、防止玻璃碎裂後飛濺的功能；鋼化玻璃代替了以前的PET 材質。好一點的玻璃膜，還會在表面加上一層疏油塗層。於是鋼化玻璃膜很快取代了PET 貼膜的地位，成為膜界一哥。

可以說，2010 年是手機膜的元年，隨著手機貼膜行業的大火，越來越多的貼膜師傅賺的盆滿缽滿，有的甚至靠它買了兩套房。

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出廠貼膜已司空見慣

第一款出廠自帶貼膜的手機，已經無從考證了。

不過在我印象中，似乎vivo 和OPPO 從很早就開始，在出廠時給手機貼上一張高清膜。之後這一做法迅速在Android陣營中蔓延，小米、華為、榮耀、三星等廠商，也紛紛為新機貼上膜。出廠貼膜，已逐漸成為大家習以為常的事情。

不過廠商們的這種操作著實讓人迷惑。一邊強調自己的屏幕擁有康寧大猩猩第x 代玻璃，耐刮抗摔、用了納米疏油塗層、2.5D 玻璃等優點，一邊悄悄地為這塊屏幕蓋上了一塊冗餘的膜。

這就像一邊說自己素顏非常美，一邊以濃妝示人一樣，顯得有些矛盾。

甚至有廠商開始把手機膜當做一個賣點了。比如小米10 至尊版發布會上（小米十週年主題演講），雷總特地介紹了這款手機出廠自帶「抗菌」保護膜。

對於這些迷惑行為，我分別諮詢了vivo、OPPO、小米、華為、榮耀、三星的工作人員。在關於為什麼要給手機貼上出廠膜的問題上，他們都統一回復稱是為了防止屏幕刮花。除了小米的工作人員建議收到新機後，主動將出廠膜撕下外，其餘品牌的工作人員都建議保留貼膜。

上述這些廠商的出廠貼膜，都不是鋼化玻璃膜，而是所謂的「高清膜」，即塑料材質。工作人員表示，如果想防刮擦，可以保留原廠貼膜，但如果想要達到防爆、防碎的效果，還是需要用戶自行購買鋼化膜。

這些回答都指向了「防刮」二字。聯想到iPhone 11 屏幕的「刮花門」，再到近期不少網友反映華為P40 系列手機屏幕不耐刮的事情，都讓人不免懷疑，手機屏幕是否越來越不耐刮了？

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手機屏幕變脆弱了？

答案可能是真的。實際上，相比手機屏幕玻璃的抗跌性，耐刮性的提升更難。

參考康寧大猩猩玻璃的迭代歷程，在2007 年推出第一代大猩猩玻璃後，其前三代都致力於把屏幕做得結實、耐磨且輕薄。

但從第四代開始，康寧就一直埋頭致力於抗摔性的提升。第四代產品面世時，康寧稱它有80% 的機率，從1 米左右的高度跌落後完好無損；到第五代時，有80% 的機率，從1.2 米左右的高度跌落後不會損壞。到第六代，這一安全跌落高度又被提高至1.6 米。

而在此期間，屏幕在耐磨性方面的進步則比較有限。康寧自己的測試也表明，從第三代到第六代大猩猩玻璃，抗刮性能都沒有明顯改善。康寧甚至表示，其早期玻璃具有更高的耐刮擦性。

在翻滾測試中，第六代大猩猩玻璃比第五代刮傷更多（corning）

這就涉及到玻璃強化處理的原理了。加州理工學院材料科學教授約翰遜（William·L·Johnson）曾解釋稱，玻璃的強化，一般是通過加熱或者化學處理。強化後的玻璃柔韌性增加，但表面硬度可能會變差，從而導致耐刮擦性下降。

簡而言之，就是當對玻璃進行強化處理時，通常會更容易刮擦。對於曲面屏而言，柔韌性可能比直板屏更高，理論上耐刮擦性就可能相對弱一些。這就解釋了為什麼每一代手機屏幕都在強調抗跌性提升了，而對耐刮擦性閉口不言。

直到第七代Victus 的發布，康寧才驕傲的宣稱，這代玻璃同時提高了抗跌性能和抗刮擦性能。康寧稱Victus 從高達2 米的高度跌落到堅硬粗糙的表面，可以保持完好。同時其抗刮擦性能比競品鋁矽玻璃高出4 倍。

這代玻璃最早應用於三星note 20 ultra，不過有意思的是，這款手機也被貼上了出廠膜。

那三星Note 20 ultra 的耐刮性怎麼樣呢？據油管博主Zack Nelson 的測試，在6 級莫氏硬度下，三星note 20 ultra 的屏幕開始出現刮痕，並在7 級硬度下出現了更深的凹槽。儘管如此，Zack Nelson 依然認為這款手機相當堅固耐用，原因可能是「同行襯的」。

相關圖輯：Galaxy Note 20 Ultra 實機開箱速試▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

這裡需要提一下什麼是莫氏硬度。它就是表示礦物硬度的一種標準，又稱摩氏硬度。簡單來說，莫氏硬度低的物體會被莫氏硬度高的物體刮花。

手機屏幕表面的玻璃，莫氏硬度一般在5.5 左右。像指甲、鑰匙、鐵等，莫氏硬度沒有玻璃的高，因此不必擔心劃傷玻璃。

讓你的屏幕出現「皺紋」的，「元兇」反而是最不起眼的灰塵、砂石等。因為灰塵與砂石中含有石英，而石英的莫氏硬度為7，因此毫無疑問會被刮花。

在這需要提醒一下各位，不要把兩台iPhone 疊放在一起，尤其是沒貼膜的情況下。因為iPhone 採用的藍寶石鏡片，莫氏硬度達到了9 ，很輕鬆就能把iPhone 的屏幕刮花，下圖就是淚的教訓。

一位不願透露姓名的學文主編的iPhone（AppSo授權使用）

很簡單的邏輯，只有當手機用上了莫氏硬度足夠高的玻璃，我們才能放心地「裸奔」，而不用擔心刮擦。但這一天，還不知道什麼時候能夠到來。

除了玻璃被真正刮花，我們有時看到的划痕，還有可能是玻璃上的塗層被刮落導致的。畢竟現在手機屏幕上都會塗上諸如防指紋、疏油等材料，而這個塗層被擦刮，也有可能會產生像玻璃划痕一樣的印記。

所以從廠商的角度來考慮，花小成本來防止屏幕擦傷，對於用戶和企業而言，是一件雙贏的事情，畢竟現在手機屏幕越來越好的同時也越來越貴，動輒成百上千的換屏費用，普通消費者也難以承擔。

貼，還是不貼？

拋開廠商的視角，作為消費者，你會主動給手機貼膜嗎?

在愛范兒的調查中，僅有約16% 的人表示不貼膜。就我個人而言，從iPhone 7 Plus 開始，我就不再給手機貼膜了。當然，屏幕划痕、疏油層脫落這些問題肯定是逃不掉的，不過我不願意犧牲手感與觀感，去換取屏幕表面的「完美」。

在愛範兒的調查中，僅有約16% 的人表示不貼膜。（AppSo授權使用）

在貼膜的人群中，大部分是因為追求安全感，怕手機屏幕刮花或磕碰。有人表示，「雖然我知道不貼膜，屏幕也不會出事，但就是想貼上，圖個安全感。」還有人坦言，「即便知道手機貼膜是販賣焦慮的一種形式，但還是忍不住去貼」。

一部分人是想保證屏幕的「完美」，以方便出二手。畢竟現在的手機，更新迭代的速度越來越快，一些喜歡「嚐鮮」的朋友，喜歡在新機發布後，將舊手機掛鹹魚「回血」，而一塊嶄新如初的屏幕更容易賣出去，並且價格也能堅挺一些。

還有一小部分人是受習慣影響，「從買第一台智能手機，我就開始貼膜，已經成為一種習慣了，你要是不讓我貼，我就感覺手機是不完整的」。有人表示。

有一小部分人是受習慣影響，「從買第一台智能手機，我就開始貼膜，已經成為一種習慣了，你要是不讓我貼，我就感覺手機是不完整的」。（Selwyn van Haaren/Unsplash）

當然，還有朋友是因為喜歡手機膜的各種功能。「我上下班都要坐地鐵，以前碰到過幾次我在玩手機時，旁邊的人在盯著看的事情，後來我就索性買了防窺膜。」有朋友對愛范兒說。

除了某些特殊功能，還有不少朋友是奔著貼膜上的疏油層去的。畢竟膜上的疏油層掉了，換一張新的膜很方便，成本也不高。但如果屏幕上的疏油層掉了，再去補就非常麻煩。

根據調查的結果來看，超過八成的用戶是「貼膜黨」，這也讓出廠膜存在的理由多了一分。廠商以微小的成本，就可以取悅大部分用戶，何樂而不為呢？

從另一角度來看，手機膜行業在近年來也創造了可觀的就業崗位，貼膜商家靠著「脆弱」的手機屏幕，賺的盆滿缽滿。一個喜歡陰謀論的朋友對我說，「這些人可能是屏幕玻璃走向堅強的路上，最大的攔路虎了」。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：為什麼越來越多的手機被貼上了出廠膜，是屏幕變脆弱了？】