3大重點教你選購適合的電動牙刷　聲波式、旋轉式邊款先啱你？

不知大家看沒看過《朱古力獎門人》這部經典的兒童電影，在故事劇情中，朱古力廠廠長在年幼時因為自己的牙科醫生父親過於嚴厲，被逼得離家出走，並開設了朱古力工廠。最後在小男孩查理的啟發下，和自己的牙科父親和解。雖然電影劇情講得是有關親情的故事，但其中廠長的一口潔白牙齒給人印象非常深刻。



所以現實生活中的各位如何獲得一口健康潔白的牙齒呢？其實非常簡單，只要按時刷牙就能做到了！不過我相信各位社畜的清晨都是爭分奪秒的。就比如筆者自己，為了多睡一會兒甚至能把從起床到出門的時間壓縮在10分鐘內。所以這時高效刷牙就很重要了！

現代都市的年輕人似乎愈發喜愛使用電動牙刷，誠然，電動牙刷確實在清潔效率和效果上優於手動刷牙，不過選購一款好用的電動牙刷並不容易。這一點從價格上就能看出來，小品牌生產的電動牙刷有時9.9元就能入手，而飛利浦的高端型號甚至超過了1999元！所以想要一口白牙的小伙伴應該怎麼挑選適合自己的電動牙刷呢？其實很簡單，看這三點就夠了！

▼▼▼3大重點教你選購電動牙刷▼▼▼

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1）聲波式or旋轉式？

目前的主流電動牙刷分為兩類——旋轉式和橫向擺動式。

旋轉式電動牙刷主要由Oral-B這家公司開發並生產，從第一支旋轉式電動牙刷Oral-B D1發展至今已經有將近40多年的歷史。旋轉式電動牙刷由電機驅動，通過齒輪組將單向轉動更改為來迴轉動，最終帶動上方的圓形刷頭。這種傳動結構牽扯過多齒輪，齒輪之間互相摩擦撞擊，導致噪音十分巨大。

而擺動式聲波電動牙刷則通過無刷電機直接驅動刷頭，動能傳輸過程當中沒有任何的齒輪傳動，從而減少了噪音的產生。更高端的聲波電動牙刷，甚至搭載了磁懸浮驅動模塊。通過兩塊磁鐵的高速交叉開關，直接驅動連接刷頭的一塊浮動磁鐵運動，進而達到了刷頭擺動的效果這種結構甚至不需要無刷電機，進一步減小了噪音的產生。

當然旋轉式電動牙刷沒有被淘汰，肯定是擁有獨特的優勢。相較於擺動式聲波電動牙刷，旋轉式電動牙刷的清潔效率會更高。所以有不少消費者會選擇旋轉式電動牙刷來達到更好的清潔效果。不過相較於擺動式聲波電動牙刷溫柔地清潔方式，旋轉式電動牙刷在工作時對牙齒的磨損會更大一些，所以不適合牙齒敏感的用戶使用。

所以說，如果想要更好的清潔效果，並且牙齒十分健康，沒有任何的問題。那麼選擇旋轉式電動牙刷會有更合適。而想要更好的清潔體驗，十分在意牙刷噪音問題、希望牙刷擁有高顏值的用戶，則更適合購買擺動式聲波電動牙刷。

2）震動頻率

當然筆者是很少使用旋轉式電動牙刷的，畢竟夜深人靜的時候使用旋轉式電動牙刷實在是太吵了。如果你和我一樣選擇震動式電動牙刷，首先要考慮的就是震動頻率。

目前搭載磁懸浮馬達的電動牙刷頻率基本都能達到3萬以上，能夠輕鬆將牙齒間的牙菌斑剝落，咱們在刷牙之後可以舔一下牙齒表面，如果感覺光滑沒有顆粒感，就說明牙齒刷到位了。而3萬次以上頻率的電動牙刷在短短四五分鐘的時間就能把牙齒刷得光滑整潔，所以越是希望提升刷牙效率，則越需要震動頻率更高的電動牙刷。

而檔位切換反而不是最需要考慮的購買因素，牙刷到手直接默認最高檔使用即可，當然，如果你是初次使用電動牙刷，降低檔位使用也不是不行，只不過刷牙效率會下降一些。

3）刷毛質量

第三點需要考慮的便是刷毛質量，畢竟刷毛是直接接觸牙齒的，如果使用劣質刷毛，不僅刷不干淨，還有可能對牙齒造成不必要的磨損。而在這其中磨圓率便是關鍵。

磨圓率指的是刷毛頭的形狀是否為半球形，這點還是非常考驗工藝水平的。目前常見的刷毛大部分都是杜邦（DuPont）生產的。杜邦尼龍刷毛不僅磨圓率高，而且足夠柔軟，震動起來不會對牙齒和牙齦造成過多傷害。

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