機械鍵盤比普通鍵盤之間的6大區別　除手感明確外還有這些賣點

目前機械鍵盤非常流行，除了好看的外觀，和不錯的電競感，還比普通的薄膜鍵盤有着更多的優勢。



由於機械鍵盤的普及度變大，價格也有了越來越大的降幅，目前不到一百元能買到的機械鍵盤也有不少。本篇文章就來給大家詳細講講機械鍵盤和薄膜鍵盤間的區別。

機械鍵盤有什麼好？這6個不同之處，是否正是你所需？

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01-觸發原理不同

實際上，機械鍵盤與薄膜鍵盤最大的不同就是其觸發原理。機械鍵盤採用的是手感明確清晰的機械軸，而薄膜鍵盤使用的是橡膠碗，所以下落後的觸底感覺完全不同，並且機械鍵盤的觸發要更快，不論是打字還是遊戲，都要有一定的優勢。

02-機械鍵盤按鍵壽命長

除此之外，機械鍵盤的按鍵壽命更高。目前薄膜鍵盤整體的理論使用壽命約在800萬-3000萬次不等，但機械鍵盤上的單顆按鍵的理論壽命甚至有8000萬次之多了，尤其是最近出來的光軸，壽命甚至可以上億次，相比於薄膜鍵盤來說使用壽命極長。結構也決定了手感，所以機械鍵盤的手感穩定期也更長，在相對較長的一個時間段內手感都不會明顯變化。

03-機械鍵盤靈活性強

機械鍵盤內部結構複雜，但設計靈活性極強。由於每一個按鍵均採用獨立的軸來製作，相對於普通薄膜鍵盤只有6鍵無衝設計，機械鍵盤甚至可以全鍵無衝，遊戲玩家非常合適了。機械鍵盤的各個部分相對獨立，我們可以對鍵帽、軸體、外殼等各個部分進行改造。目前市面上出現了很多熱插拔軸體、簡易換殼的鍵盤，所以我們定製鍵盤也就不用再跟原來似的焊錫烙鐵螺絲刀等工具大張旗鼓地改造它。只需簡單幾步就能更換其組件，就算是剛入門的玩家也可以自己動手DIY，還是蠻方便的。

04-機械按鍵手感反饋明確

機械鍵盤的觸發快、壽命長，如果您日常使用鍵盤的頻次非常高，筆者是非常建議您購買的。而且一部分軸體的壓力克數非常小，壓下去不需要像使用薄膜鍵盤一樣費力，長久下來也是對手指的一種保護，在使用感受上可能要有比較明顯的提升。

說起使用感受，最影響機械鍵盤手感的無非就是軸體的種類。目前市面上的軸體眾多，但不論是CHERRY軸、光軸還是國產機械軸，無非也就是線性手感和段落手感兩種。所謂線性手感，其實就是一種直上直下，一按到底的手感；段落手感就是按壓過程中會感到「喀啦一聲」的卡頓，然後繼續下落，就是類似於老式打字機的感覺，手感反饋相較於線性手感要更激烈，機械感也更強。

05-鋼板影響手感

除了軸體外，鍵盤是否帶鋼板也特別影響手感，有鋼板就能增強軸體的回饋感。沒有鋼板的鍵盤往往能帶來的就是原汁原味的軸體手感，比如CHERRY MX3.0S、G80-3000機械鍵盤，手感就要比很多帶鋼板的遊戲機械鍵盤輕上不少。

06-鍵位佈局和按鍵噪音影響使用體驗

目前市面上的鍵盤有104鍵全尺寸配列，依據不同需求來分割鍵盤的功能區，可以分出100、96、87、61鍵等不同緊湊配列，越小的鍵盤越容易攜帶，但能夠單鍵輸入實現的功能也越來越少。所以買小配列鍵盤，得提前想好需求，因為它們確實會給操作帶來更多的學習成本，影響體驗。

敲擊鍵盤會產生噪音，深夜還在使用的用戶，鍵盤巨大的聲響可能會擾民。因此，噪音也是挑選鍵盤的一個重要因素。當然，這也不代表所有噪音大的鍵盤就不可選，不少使用青軸的鍵盤一樣有着不錯的體驗，但還是要因看個人需求而選。

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