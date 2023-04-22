電動牙刷震動頻率越高越好？這些核心參數需關注　理想頻率是...

電動牙刷的原理是依靠內置電機產生高頻率震動，從而達到比手動強度更高的摩擦效果，所以不少的消費者認為，振動頻率越高的電動牙刷，對於牙齒的清潔更為有效，但是實際體驗真的是這樣嗎？其實不是的，震動頻率並不意味著越高就是清潔力越好，而且震動頻率越高可能意味著對牙齒牙齦的傷害越大，所以選擇電動牙刷不能唯參數論。



目前市面上售賣的電動牙刷震動頻率一般在8000次-38000次/分鐘左右，8000次震動頻率的牙刷和手動牙刷清潔牙齒的效果區別並不算太大，而最大震頻的電動牙刷拋開清潔效果不說，對牙齒的高頻震動，體驗方面也不是特別舒適。

▼▼▼震動頻率越高越好▼▼▼

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很多電動牙刷在宣傳的過程中，標註的震動頻率是在啟動牙刷後，自由震動的頻率，而當牙刷接觸牙齒，壓力一般在90-150克之間，震動頻率並不能恆定，會有相對的減弱，所以參數上宣傳的震動頻率其實在實際體驗中，並不能達到相同的振幅，所以震動頻率對於電動牙刷來說可供參考，但是並不能作為評論好壞的唯一標準。

日常清潔牙齒除了振幅外，還要關注擺幅範圍、動力強弱、刷毛軟硬等這些核心參數，有的牙刷震動頻率很高，但刷毛的擺幅很低，其實也根本達不到好的清潔效果，反而因為震動過大會引起牙齒和牙齦的損傷。

此外，震動頻率長期使用會存在衰減，很多電動牙刷的震動頻率用久了是無法保持最初的效率的，所以不建議買太便宜的產品，用著用著就不行了。

那用戶該選擇多少振幅的電動牙刷呢？目前主流的基本就是27000-40000次/分鐘，而根據我多年的經驗來看，選用電動牙刷建議震動頻率在31000次/分鐘左右，這個頻率是一線大牌做了很多年的一個中高端產品的頻率，經過了市場驗證，而且實際使用效果也確實很不錯，大家可以參考。

總體來說，關於振幅，建議大家理性看待，並非越高越好。

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