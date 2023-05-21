Tesla公佈全新車型僅售2.5萬美元　馬斯克談及開發方向卻被質疑

Tesla股東大會在今天凌晨舉行，期間公佈了新一代平台車型的側影圖，頗像之前傳聞中的「Model 2/Model Q車型」，售價約2.5萬美元。



據馬斯克（Elon Musk）透露，Tesla正在製造這款新車，並表示正在研發兩款全新車型，設計和製造技術都將遠超同行業產品，這將是Tesla進入下一個階段的「大殺器」，預計年產能將超過500萬輛。

▼▼▼Tesla股東大會談及多個方向▼▼▼

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此外，馬斯克還談到了Tesla下一代動力單元的開發方向：零稀土需求、減少碳化矽使用量75%、減少工廠面積50%、成本降低1000美元。對此，有專家表示，Tesla不使用稀土是順應美國電動汽車計劃的投資策略，而非出於真正的環保考慮。

這些最新消息無疑會引起全球消費者對Tesla未來發展的關注。Tesla在汽車市場上的顛覆性革新已經開始，並有望在未來繼續引領汽車科技的發展方向。

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