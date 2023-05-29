Sony E卡口鏡頭推薦　Tamron、Sigma值得關注　各有優勢點揀好?

使用Sony無反相機的朋友，在選擇鏡頭時，除了原廠的鏡頭外，騰龍（Tamron）、適馬（Sigma）以及一些國產品牌都推出了適用於Sony E卡口的副廠鏡頭提供選擇。副廠鏡頭不僅豐富了鏡頭可選擇性，也能彌補原廠鏡頭一些焦段上的不足，更因為性價比，非常收到用戶的喜愛。那麼，副廠鏡頭該如何選擇，有沒有合適的副廠鏡頭推薦呢？



本篇文章就為您介紹和推薦值得關注和購買的Sony E卡口副廠鏡頭。需要說明的是，本篇文章內鏡頭以全畫幅機身為準，APS-C畫幅相機可以自行通過焦距轉換係數，計算實際等效焦距。

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1）廣角鏡頭

很多朋友在選擇副廠廣角鏡頭，會在Tamron17-28mm F2.8 Di III RXD和Sigma16-28mm F2.8 DG DN鏡頭之間糾結。

Tamron17-28mm F2.8 Di III RXD重量僅為420g，可以說是非常輕便。鏡頭外觀延續了Tamron鏡頭的設計風格，鏡頭提供了17mm到28mm的焦距，整體畫質表現不錯，並且F2.8大光圈，滿足日常風光、星空燈題材拍攝。

Sigma16-28mm F2.8 DG DN提供了16mm到28mm的焦段，16mm的視角也要比Tamron的17-28mm F2.8更廣。 17-28mm F2.8鏡頭重量為450g，同樣提供了F2.8大光圈，整體畫質不錯，符合風光攝影、星空攝影拍攝要求。

目前，Sigma16-28mm F2.8 DG DN的售價為4999元人民幣，Tamron17-28mm F2.8 Di III RXD售價為4990元人民幣。兩支鏡頭提供了非常好的畫質，至於如何選擇，還是根據自己喜好吧。不過，我個人更推薦Sigma16-28mm F2.8 DG DN，畢竟16mm的超廣角在分光拍攝時，可以提供更好的視野。

2）標準/中焦鏡頭

在常用的中焦焦段，Tamron有28-75mm F2.8 Di III VXD G2，而Sigma則是24-70mm F2.8 DG DN。

Sigma24-70mm F2.8 DG DN鏡頭隸屬於SigmaArt系列，而24-70mm的焦段是「大三元」標準變焦焦段，鏡頭採用了螢石級鏡片加納米多孔鍍膜技術，有著非常好的畫質表現。在對焦上，Sigma24-70mm F2.8 DG DN採用步進對焦馬達，對焦速度很快，並且最近18cm的對焦距離，也能完成一些微距攝影需要。

Tamron28-75mm F2.8 Di III VXD G2採用了全新的光學設計，提供了2片低色散鏡片和兩片非球面鏡片，加上大光圈有著非常好畫質表現。在對角上，Tamron28-75mm F2.8 Di III VXD G2採用了線性馬達對焦機構VXD，對焦速度更快，準確性也更高，並且提供了18cm的最近獨角距離，也可以滿足微距攝影需要。

相對於來說，Tamron28-75mm F2.8 Di III VXD G2提供了28-75mm焦段，相對於Sigma24-70mm F2.8 DG DN，28mm廣角視角更小，對於廣角拍攝來說有一定影響。在價格上，Tamron28-75mm F2.8 Di III VXD G2鏡頭6200元的售價，相對來說性價比更高。

另外，如果追求性價比和一鏡走天下，Sigma28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary鏡頭和Tamron28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD可以關注。

Sigma28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary鏡頭體積小巧，重量僅為470g。鏡頭採用了螢石級鏡片加納米鍍膜，有著不錯的畫質。對焦上，這支鏡頭採用了步進馬達，對焦速度不錯。目前，Sigma28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary鏡頭售價為4999元人民幣，對於追求性價比的朋友來說，可以關注這支鏡頭。

Tamron28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD是一支輕巧便攜的全幅大變焦鏡頭，鏡頭重量僅為575g，提供了28-200mm的焦距，並且最大光圈達到了F2.8，鏡頭採用了LD鏡片和XLD鏡片，大幅抑制色差等各種像差的產生，提供很好的畫質。此外，這支鏡頭還有0.19m的最近對焦距離，滿足一些微距拍攝的需要。

3）長焦鏡頭

Tamron70-180mm F2.8 Di III VXD鏡頭體積小巧重量輕，可以看做是原廠70-200mm鏡頭的平替，雖然長焦端180mm，但日常拍攝也基本滿足了。

Tamron70-180mm F2.8 Di III VXD鏡頭採用了14組19片結構，包括LXD超低色散鏡片、LD低色散鏡片、GM玻璃鑄造非球面鏡片、複合非球面鏡片等多種特殊材質鏡片，保持鏡頭全程具有出色的分辨率和低色彩表現。另外，Tamron70-180mm F2.8 Di III VXD鏡頭最近對焦距離為0.85m，配合180mm長焦，可以得到非常好的微距拍攝效果。

Sigma150-600mm F5-6.3 DG DN | Sport可以說是目前性價比非常高的一款長焦鏡頭，非常適合體育、生態等題材拍攝。

Sigma150-600mm F5-6.3 DG DN | Sport採用了15組25片結構，包括4片FLD螢石級特殊超低色散鏡片和2片SLD特殊低色散鏡片，可以有效修正色散，提供推力的圖像。Sigma150-600mm F5-6.3 DG DN | Sport支持光學防抖，再加上全新的對焦馬達，可以做到快速安靜的對焦體驗，非常適合「打鳥」等題材拍攝。

Tamron150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD鏡頭是Tamron推出的大變焦長焦遠攝鏡頭。Tamron150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD鏡頭採用了小型化設計，鏡頭採用了16組25片設計，採用特殊材質的XLD超級低色散鏡片、LD低色散鏡片以及復合非球面鏡片抑制色差，帶來清晰銳利的畫面。

Tamron150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD鏡頭同樣適用於「打鳥」在內的生態攝影、體育攝影、分光攝影等題材，輕巧便攜是這支鏡頭最大的優勢之一。

以上便是關於Sony E卡口副廠鏡頭推薦內容，希望對您選擇和購買鏡頭能有幫助。

延伸閱讀：相機攝影｜教你挑選適合自己的鏡頭 廣角、標準和長焦如何區別？

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