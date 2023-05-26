用4K電視看舊片卻出現低畫質？　箇中原因拆解　教你獲取高清片源

最近正在重溫童年「陰影」《少年包青天》，但是越看感覺越不對。即使調到了最高畫質「高清」，看起來還是非常模糊，實在難忍。不光是這樣，我還發現有很多以前的電視劇，現在看來畫質相當粗糙。



為什麼小時候看的時候很清晰呢？是我們眼睛進化了，還是片源「老化」了？查詢了不少資料，才發現其中的發現緣由。下面就跟大家好好聊聊。▼▼▼

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首先，以前的拍攝設備並不發達，拍出來的片子分辨率不高，正好適配屏幕小分辨率低的老電視，所以清晰度看起來還行。但是同樣清晰度的節目，我們從如今的大屏4K分辨率的電視上觀看，效果肯定是要模糊一些的。

目前大多數用戶家中用的還都是有線信號，清晰度根本達不到4K，甚至連1080p的清晰度都達不到。 4K電視可以播放4K的超高清影片，也可以播放清晰度比較差的模擬信號，等級低的信號放出來一樣不清晰。比如你買個跑車，在高速公路可以300公里/小時，但在鄉間小路上甚至還不如一輛小麵包一個道理。

也就是說，電視畫面清不清晰，主要看內容的源頭，如果片源本身的清晰度低，那麼播放出來的畫面清晰度就很低。

一般用戶家裡電視都是外接機頂盒的，現在的直播節目最高也不過1080p，就算你能收看到4K頻道的節目，你家的機頂盒也很有可能不支持4K解碼，播放出來的畫面清晰度就達不到4K。所以說畫面模糊是很正常的。

獲取高清片源的方法

對於有線電視信號，目前還沒有什麼辦法。不過新買的智能電視，系統都是自帶內容的，而且不少都加入了4K專區，雖然4K內容受限於網絡帶寬等因素，並沒有真正的達到4K的分辨率，但至少也是1080P，的確有比有線電視清晰度要有不小的提升。

如果想追求下更高的清晰度，可以把4K片源下載到本地，沒有帶寬的限制，畫面相比於在線影片效果肯定會好一些，不過現在的4K電影動輒就是幾十個GB大小，還是需要家裡有足夠的下載速度以及夠大的儲存空間，同時家中4K電視的編解碼能力也有一定要求。

本地4K看起來很爽，但是上網搜索、下載資源還是比較麻煩的，這時就可以考慮採用4K藍光播放器+4K藍光機的組合，雖說要破費不少，但體驗絕對是最好的。使用4K藍光播放器除了能體驗到真正的4K，還可以體驗到HDR、廣色域、10bit色深等前沿的畫質技術的真正魅力，不過這就對電視的要求又提高了一個檔次。

延伸閱讀：4K液晶電視和普通液晶電視有何分別？ 購買前先考慮這些問題

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