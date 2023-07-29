Sony全片幅無反鏡頭搭配推薦　Sigma、Tamron性價比高任君選擇

Sony的全片幅（全畫幅）無反相機因其出色的畫質與性能，受到了很多攝影愛好者的喜愛。當紅機型A7M4和A7RM5不僅畫質出眾，而且在影片拍攝、對焦功能以及防抖上均有出色表現，是全能型影像產品。不過原廠無反鏡頭的價格還是挺高的，好在Sigma、Tamron等副廠鏡頭品牌為Sony用戶提供了很多高性價比器材。今天我們就來給大家推薦下，Sony全片幅無反用的高性價比鏡頭。



▼▼▼Sony全片幅無反鏡頭搭配方案推薦▼▼▼

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Sigma Art 20mm F1.4 DG DN

售價：7850元

這枚廣角大光圈定焦鏡頭，非常適合拍攝星空等天文題材照片。鏡頭設計緊湊體積輕巧，即使在光圈全開的情況下也可以獲得出色的畫質表現。鏡頭結構位17片15組，其中包含了2片特殊超低色散鏡片，可以有效修整殘留色散。 3片非球面鏡片修正了周免的弧失像差讓星星完美呈現為圓形。使用了步進馬達和短行程的對焦鏡片，AF驅動變得更加輕快穩定。

Sigma Art 35mm F1.4 DG DN

售價：6900元

35mm定焦大光圈鏡頭除了是人文之眼以外，還可以拍攝環境人像以及小廣角風光照片。這枚Sigma35mm F1.4鏡頭，相較於2012年發布的產品，有著更好的邊緣畫質和解析力以及軸向色差修整，光圈全開的情況下也可以很好的控制弧失彗差。鏡頭結構位11組15片，其中使用了螢石級低色散鏡片和特殊低色散鏡片以及非球面鏡片，可以帶來出色的畫面和畫質。

Sigma Art 85mm F1.4 DG DN

售價：8100元

85mm F1.4規格鏡頭是攝影愛好者喜聞樂見的人像拍攝利器。Sigma這枚85mm大光圈定焦鏡頭體積緊湊，重量僅為625g，攜帶和使用都非常方便，安裝在Sony全片幅無反上也不會出現頭重腳輕的情況。這枚鏡頭在光圈全開的情況下就可以獲得清晰銳利的畫面，F1.4的光圈可以帶來出色的虛化效果。 11片圓形光圈帶來的較為柔美的焦外光斑。這枚鏡頭採用了11組15片的結構，5片特殊超低色散鏡片，以及4片高折射率鏡片以及1片非球面鏡片，帶來了出眾的光學性能，同時也有效的控制了鏡頭體積。

Sigma Art 105mm F2.8 DG DN MACRO

售價：6300元

百微鏡頭是很多微距攝影愛好者的首選器材之一。Sigma這款105mm F2.8鏡頭可以帶來1:1的放大倍率，F2.8光圈以及9片鏡片組成的圓形光圈，可以更好的突出被攝體並柔美虛化背景。這枚鏡頭的最近對焦距離為29.5cm，鏡頭濾鏡尺寸為62mm，鏡頭重量僅為710g。鏡身採用超強防護結構，有效阻止了灰塵和水滴的侵入，在戶外環境下也可以安心使用。

Sigma 16-28mm F2.8 DG DN ｜Contemporary

售價：7900元

這是一枚廣角變焦鏡頭，可以提供16mm的超廣視角，鏡頭結構為16片11組，其中包含了5片FLD螢石級特殊低色散鏡片，以及4片非球面鏡片，在整個焦段範圍內提供了從中心到邊緣的高分辨率和高畫質表現。因為採用了內變焦設計，因此鏡頭尺寸非常緊湊，重量也僅為450g，影片拍攝時可以輕鬆上穩定器。

Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS ｜Sports

售價：8880元

Sigma的這款鏡頭提供了150mm-600mm的長焦拍攝性能，鏡頭支持光學防抖可以有效避免手持拍攝時，手抖對於最終成像的影響。步進馬達對焦系統具備快速安靜的自動對焦體驗，同時也具備出色的動態追踪能力。推拉變焦和旋轉變焦雙操作方式，可以更加方便用戶變焦拍攝。 15組25片光學結構，包含了4片螢石級特殊超低色散鏡片和兩片特殊低色散鏡片，有效修整色差提供了更好的畫質效果。特別適合運動、生態等題材的拍攝。

延伸閱讀：相機攝影｜教你挑選適合自己的鏡頭 廣角、標準和長焦如何區別？

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Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2

售價：7480元

相對於前代產品，這款鏡頭重新對光學系統進行設計，採用了2片LD低色散鏡片與2片非球面鏡片配置，大幅降低各種像差產生的可能。從最大光圈開始，畫面中心到邊緣，都可以帶來出色的分辨率以及大光圈的柔美虛化效果。採用線性馬達對焦機構，可以高速高精度的工作。28-75mm的焦段以及F2.8的恆定光圈，讓這枚鏡頭有著出色的實用性，可以應對日常大多數的拍攝需要。

Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD

售價：8980元

這是一款超便攜的長焦變焦鏡頭，提供了與70-200mm F2.8鏡頭差不多的性能，但體積更為輕巧。在70mm端是的長度僅為149mm，重量也僅為810g。鏡頭結構是14組19片，包含了XLD超低色散鏡片、LD低色散鏡片、GM非非球片鏡片以及復合非球面鏡片等，實現了中心到邊緣的高畫質表現。 VXD音圈高轉矩馬達的應用，保證了快速、高精度的對焦體驗。這款鏡頭還具備全焦段0.85m的最近對焦距離，可以帶來更好的微距拍攝效果。

Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

售價：5600元

Tamron的這款產品是一枚非常好用的旅行鏡頭，提供了從廣角到中長焦的焦段，無論是廣角風光還是遠景拉近特寫都有很好的效果。這枚鏡頭體積輕巧重量僅為575g，F2.8-5.6的光圈範圍在同類鏡頭中也算相當高的水準了。鏡頭配置了高光學特性鏡片，可以有效抑制色差等各種像差的產生，帶來高素質的畫質表現。 RXD高速靜音步進馬達，讓對焦過程更快更準確也更加安靜。

總結

這次我們共為大家介紹了9款Sigma、Tamron的SonyE卡口鏡頭，相對於原廠鏡頭它們的價格更有誘惑力，而且在光學素質上也有著優異的表現。鏡頭類型也涉及了定焦大光圈、標準變焦、長焦鏡頭、大變焦比鏡頭等多個種類。希望可以為廣大Sony全片幅無反相機用戶配鏡頭提供一些參考。

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