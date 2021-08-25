手濕可用！超聲波指紋解鎖勁過光學識別？全新iQOO 8 Pro搶先體驗

在白熱化的市場競爭下，智能手機一直沒有放慢前進的步伐，新的功能不斷出現，現有的功能越來越好。但是，最近兩年卻有一項技術似乎停滯不前，那就是「指紋解鎖」。不管是傳統的電容指紋解鎖，還是屏下指紋解鎖，一旦體驗成熟後，就都基本沒有了本質上的進步，不過最近這個局面終於有了一些改變。



俗話說「解鈴還須繫鈴人」，在8月17日推出支持超聲波3D廣域指紋解鎖的iQOO 8 Pro，正好也是業界首款屏下指紋量產機出品企業vivo的子品牌產品。那麼iQOO 8 Pro的超聲波3D廣域指紋有什麼門道？會給各位帶來什麼樣的體驗？本文將會為你解答。

▼▼▼點擊率先了解超聲波指紋識別技術，下文有更詳細解說▼▼▼

+ 3

01/ 光學指紋已經很好用，為什麼還要超聲波？

過去兩年手機指紋解鎖技術的原地踏步並不是什麼壞事，因為這說明了現有技術的成熟。目前更流行的光學屏下指紋也確實能夠在日常生活中提供優秀的使用體驗，但這並不意味着光學屏下指紋完美無缺。

因為光學屏下指紋的解鎖原理是通過「鏡頭」捕捉指紋圖像，所以只要有會影響鏡頭光線傳播的因素，光學屏下指紋就會變得不靠譜，最常見的就是手指有水的情況。而且，光學屏下指紋傳感器捕捉指紋圖像的「視野」有限，手指偏離傳感器位置稍多的話，就很可能解鎖失敗。

所以就有了超聲波屏下指紋。超聲波屏下指紋會通過發射能穿過水的超聲波到手指，從而得到精確指紋，從原理上避開了濕手問題。

+ 5

具體來看，超聲波屏下指紋包含一個超聲波發射器和超聲波接收器。超聲波發射器發射超聲波到手指上，由於手指的凹凸不平（指紋），只有部分超聲波會被反射到超聲波接收器上，另一部分超聲波不會被正常反射（吸收）。根據超聲波反射情況，指紋傳感器就能知曉用户指紋的樣子。

而且超聲波反饋出的指紋模型是3D的，要比2D圖像更難被破解。所以相比於傳統電容指紋和光學指紋解鎖，超聲波指紋解鎖在理論上有更高的安全性。

02/ iQOO 8 Pro指紋識別體驗如何？

為了檢驗iQOO 8 Pro屏下超聲波指紋傳感器的成色，我們先來試試濕手解鎖：

+ 1

要注意的是，iQOO 8 Pro不僅在濕手狀態下解鎖成功（反覆，不是偶然），而且我們是直接在屏幕上覆蓋了一灘水，營造了比日常生活大部分場景更加惡劣的測試條件，可見屏下超聲波指紋識別確實不怕水。

當然iQOO 8 Pro的超聲波3D廣域指紋不光用了超聲波3D技術，還支持「廣域」。顧名思義，「廣域」就是更大的解鎖面積，iQOO 8 Pro不會把用户解鎖時的手指擺放位置限制在一個很小的區域上（通常為單個手指大小）。

iQOO 8 Pro的指紋解鎖支持3種面積，我們在設置裏把面積調到最大，實驗一下：

+ 1

從圖中，相信大家已經看出了iQOO 8 Pro指紋解鎖面積和普通手機的區別，明顯更大。那麼更大的解鎖範圍意味着什麼呢？除了能讓你進行精度要求更低的盲操作外，更大的指紋偵測面積也意味着在解鎖和錄入指紋時，一次按壓，iQOO 8 Pro就能獲取足夠多的指紋數據。除了解鎖時的靈敏，在錄入指紋時，iQOO 8 Pro用户也只需按壓一次。

要是用傳統光學屏下指紋手機的話，用户在錄入指紋時得用各種刁鑽角度錄入十幾次才算完事。而且更大的解鎖面積讓iQOO 8 Pro具備了同時識別兩個手指指紋的能力。這種雙指紋解鎖可以進一步提升解鎖安全性。

最後再提一句，除了硬件上的出色，iQOO 8 Pro還在軟件適配上優化了解鎖體驗，比如指紋圖標和指紋識別的動畫定製：

指紋圖標和指紋識別的動畫定制（中關村在線授權使用）

03 推廣超聲波指紋識別好處多多

此前，超聲波屏下指紋只在極少手機上出現過，所以並沒有什麼「群眾基礎」，如果一切順利，iQOO 8 Pro會完成推廣超聲波屏下指紋識別的使命，讓更多手機用上類似技術，造福廣大手機用户。當然還有更好的情況，超聲波屏下指紋的優勢也許會激勵光學屏下指紋的發展，讓光學屏下指紋獲得久違的顯著體驗提升。

不管你會不會購買iQOO 8 Pro，這次的超聲波3D廣域指紋都能為你或多或少、或早或晚地帶來用機體驗的提升。

相關圖輯：iPhone 12三大問題 戴口罩沒Touch ID令人失望▼▼▼

+ 1

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】