洗碗碟機選購攻略　嵌入式才是最佳選擇？選對從始徹底解放雙手

隨著人們生活水平的不斷提高，洗碗機也逐漸進入千家萬戶。從最初的不好用萬人嫌，到現在的真香，洗碗機已經實現了全方位的突破。本期內容我們就和大家聊聊如何選購一台適合自己的洗碗機，簡單易懂，一看就會，記得收藏。



選擇合適的洗碗碟機，從始解放雙手：

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一、類型

按照洗碗機的安裝方式來劃分，大致有三種類型，台式、獨立/嵌入式以及水槽式。

台式洗碗機的優點在於其體積小、重量輕、安裝方便，缺點則是容量小，不適合多人家庭使用。

獨立/嵌入式洗碗機可以嵌入到櫥櫃中，也可以單獨擺放在櫥櫃旁邊，和廚房的兼容性更好。其優點在於擁有更大的容量，而缺點則是安裝相對複雜。

水槽式洗碗機則是價格水槽和洗碗機組合起來，其優點是節省了廚房空間，只需要把原本的雙槽替換一下就行，缺點是容量小，並且維修成本高。

小結：如果是家庭使用，推薦在裝修的時候就選好獨立/嵌入式洗碗機，如果是租房使用，推薦使用台式洗碗機，如果實在是缺乏改裝條件，可選擇水槽式洗碗機。

二、容量

洗碗機的容量都是按照【套】來表示，套是指盤子、碗筷、勺子等一套餐具的組合，因此套數越大，容量越大，能洗的餐具就越多。

目前市面上常見的規格主要有以下幾種：

4-6套：適合兩口之家，夫妻日常餐具清洗足夠，但是無法洗鍋。

8-10套：適合三至四人的家庭，日常餐具都能放下，也能放下部分鍋具。

12-16套：適合所有家庭，容量充足，可一次搞定所有餐具和鍋具，徹底解放雙手。

小結：如果你是家庭自用，優先選擇16套的產品，超大的容量能夠一次解決所有清潔問題，並且不需要擔心後續升級。

三、烘乾方式

在洗碗結束之後，就需要對餐具進行烘乾。目前常見的烘乾方式主要有冷凝/餘溫烘乾、熱交換烘乾、熱風烘乾、自動開門烘乾與晶蕾/沸石烘乾這幾種。

其中晶蕾/沸石烘乾是西門子和博世產品的專利技術，當然他倆也是一家人，屬於博西家電，效果很好，價格也很貴。

按照烘乾效果來看，晶蕾/沸石烘乾＞熱風烘乾＝自動開門烘乾＞熱交換烘乾＞冷凝（餘溫）烘乾。

按性價比來看，自動開門烘乾＞熱風烘乾＞熱交換烘乾＞晶蕾/沸石烘乾＞餘溫烘乾。

小結：綜合來看，熱風烘乾的機器是目前最具性價比的產品。

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