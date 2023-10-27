LINE更新後「1實用按鈕」　曾建立所有相簿一次看　黑歷史也現形

日前通訊軟體LINE推出13.16.0最新版本，官方說明加入「社群預定新增透過AI彙整訊息大綱」的新功能。此外，「聊天」的頁面更新增一個小圖示，可集中瀏覽所有相簿。



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不少人會選擇用LINE設置相簿，以記錄生活，現在把手機升級到LINE最新版本13.16.0後，會發現在「聊天」主頁面的右上角，多出「所有相簿」的圖示，按下後就能顯示所有聊天室內的相簿，進入後可選擇查看「相簿」或「相片」。若臨時要尋找聊天室的相簿時，使用該功能則相對方便，不用像過去一樣必須進入某一聊天室後，再點「所有相簿」，等於簡化操作步驟。

相簿的排列方式可選擇「最近上傳」或「最近建立」，最新的相簿在哪個聊天室中即可一目了然，但缺點為無搜尋欄位，因此仍無法透過相簿名稱快速找到照片。

而LINE官方提醒，在「所有相簿」中，包含隱藏或刪除的聊天室也會一併顯示，用戶須特別留意過去隱藏或刪除的聊天室會全面重現，若藏有個人隱私照也要當心。LINE官方指出，要讓照片徹底消失，可先下載把重要照片存在隱密空間，再一併永久刪除相簿，且無法救回。

此外，不少iPhone用戶升級至iOS 17後，在LINE編輯的照片經常會出現歪斜的現象，傳送出去也變成像打上馬賽克的模糊照或變全綠畫面，有民眾實測即使更新為LINE13.16.0的最新版本後，該問題仍存在。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：LINE更新出現「1實用按鈕」！所有相簿一次看，黑歷史也現形】