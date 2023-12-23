大疆Osmo Action 4可雪地拍攝？耐低溫還有長續航電池　充電超快

現在是冬季，正是滑雪的季節。拍滑雪用什麼，肯定是運動相機，目前沒有比運動相機更好用的拍攝設備了。運動相機市場中，大疆是進入比較晚的品牌，但是崛起的速度非常迅速。



目前，大疆的運動相機已經推出了第四代產品，命名為DJI Osmo Action 4。這款產品對於冬季拍攝也有非常出色的優化，它具備耐寒的長續航電池設計，因此解決了拍攝時長和更換電池的問題。

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大疆Osmo Action 4運動相機具備非常出色的硬件配置，它採用了1/1.3英寸CMOS傳感器設計，因此整體的畫質表現和低光畫質表現均非常優秀。此外，大疆Osmo Action 4擁有比較出色的動態範圍表現，在大光比環境下可以保留足夠的高光和暗光區域的細節。另外，大疆Osmo Action 4支持D-Log M色彩模式，因此對於專業用戶來說，可以讓視頻後期和調色擁有更多的空間。

對於滑雪用戶來說，其實用戶在使用運動相機拍攝的時候，最大的瓶頸就是電池。而電池方面，也是大疆Osmo Action 4的核心競爭力之一。大疆Osmo Action 4採用了耐寒電池設計，也就是說即使在-20℃的環境下，運動相機的電池可以實現150分鐘錄製時長。這樣用戶滑雪滑累了，一塊電池也沒有完全耗乾電量。大疆Osmo Action 4的電池支持30W快充，可以實現機身充電18分鐘充滿80%，1塊電池充滿只需50分鐘，午飯時間電池就充滿了。

另外，大疆Osmo Action 4採用了磁吸+卡扣的連接方式，也就是用戶在連接配件的時候非常輕鬆，幾乎一秒拆卸、一秒安裝。對於滑雪用戶來說，可能想要拍攝不同機位的滑雪視頻，使用大疆Osmo Action 4的時候，可以很輕鬆的安裝拆卸，比如固定在頭盔上、固定在自拍杆上、固定在手腕處等等，安裝和拆卸都很愉快。怎麼樣，對於滑雪用戶而言，是不是選擇大疆Osmo Action 4拍攝滑雪會有更好的效果和體驗呢？

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