抖音累計收入突破100億美元 活躍用戶超1.5億 下載次數達這數字
撰文：中關村在線
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根據DataAI最新發布的報告，抖音的累計應用內購收入已經突破100億美元。這使得抖音成為全球第五款實現這一成就的非遊戲類App，同時也是首款達到這一成績的非遊戲類App。
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目前全球範圍內共有五款非遊戲類App實現了內購收入過百億美元的壯舉，分別是動視暴雪旗下《糖果傳奇（Candy Crush Saga）》超過120億美元、騰訊旗下《王者榮耀（Honor of Kings）》達到110億美元、XFLAG/Mixi旗下《怪物彈珠（Monster Strike）》超過106億美元以及Supercell旗下《部落衝突（Clash of Clans）》接近102億美元。
該報告顯示，從上線到內購收入達100億美元，抖音共用了116個月，在所有5款應用中位列第三。其中美國消費者和中國iOS用戶分別貢獻了約30%的內購收入，合共約60億美元。沙特阿拉伯、德國、英國和日本等國的貢獻則佔全部內購收入的約13%。
值得一提的是，在活躍用戶數量方面，抖音在全球範圍內已經接近10億，其中在美國月活用戶已超過1.5億，佔其總人口的45%。根據預測，到2024年時，抖音（含抖音）的內購收入有望達到15億美元。
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