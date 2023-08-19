高像素、全功能無反相機推薦　各大品牌型號優勢各有　你會點揀？

隨著無反相機的普及，近些年無反相機迭代發展，無反相機出現了高像素機型（相對於單反來說），又因為近些年影片拍攝的流行，無反相機的影片功能逐步增強，也出現了一些型號相機在拍照以及影片表現上均有不錯的性能，整體十分全能。



對於升級無反相機的老用戶以及購買無反相機的新用戶來說，高像素和全功能機型究竟如何選擇？今天這篇文章，我們推薦目前市場上幾款高像素和全功能機型給您參考，幫助您購買無反相機時能作為參照。

▼▼▼高像素、全功能無反相機推薦▼▼▼

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Sony A7M4

Sony A7M4搭載了一枚約3300萬像素的全片幅背照式Exmor™ CMOS影像傳感器，搭配了BIONZ X影像處理器相較於A7M3的2420萬像素有了明顯的提升，3300萬像素帶來了更精細的畫面細節。新的傳感器還帶來了可擴展至ISO50-204800的感光度範圍而在低感光度下更是具備15級的動態範圍，有著更好的色彩和寬容度表現。

在影片上，Sony A7M4不僅可以拍攝4K 60P影片，在全片幅模式下採用7K超採樣進行4K 30P錄製，可以獲得高分辨率、高細節的4K影片。而10-bit色深以及4:2:2色彩採樣，讓影片色彩的變化更加平滑自然，也為後期處理提供了更大的便利，再加上防抖增強模式可以幫助用戶手持拍攝獲得穩定畫面。

Sony A7R V

Sony A7R5採用了全片幅6100萬像素傳感器，與上一代Sony A7R4持平，搭配新的BIONZ XR影像處理器可激發傳感器的分辨率潛力，在低感光度下可呈現更優異的分辨率表現。拍攝照片和影片時的感光度均可設置為ISO 100-ISO 32000，並且支持15級照片拍攝動態範圍。

在對焦性能上，Sony A7R5採用基於深度學習的AI智能晶片，具備先進的主體識別功能，帶來突破性的新一代對焦性能。該晶片可智能預測和處理人的身體姿態信息，提高相機對主體識別的精確度，並以優異的高分辨率影像捕捉和記錄。同時，AI智能識別的主體類別也得到了進一步擴展，包括車輛和昆蟲等多達7種主體對象可以被精確地識別捕捉。

在影片拍攝上，Sony A7R5還可進行8K 24/25p、4K 60p和6.2K超採樣無像素合併的4K影片拍攝。此外，Sony A7R5內置多種圖片配置文件，S-Log3/S-Gamut3使其可呈現約14+級動態範圍，而S-Cinetone則可以直出更具電影感的畫面，此外創意外觀功能的加入也可讓影片的創意表達更加自由。

Panasonic S5 Lumix Mark II

Panasonic Lumix S5 Mark II是目前在影片和拍照上都很均衡的一款無反相機。

Panasonic S5 II採用了全片幅2420萬像素傳感器，相對於前代來說，採用了全新的新型混合相位對焦系統，對焦能力大幅提升。

在影片上，Panasonic S5 II支持C4K 60P/50P 4:2:2 10bit無限時錄製，6K 30P/25P 4:2:0 10bit錄製，並提供14檔動態範圍的V-log/V-Gamut，再加上機身五軸防抖和鏡頭防抖，保證拍攝照片和影片均有很好的穩定性和清晰的畫面。

Canon EOS R5

Canon EOS R5採用了4500萬像素的全片幅傳感器設計，支持最高20張/秒的高速連拍，最高8級的機身防抖（還可與鏡頭IS防抖協同），最高8K影片規格拍攝。搭配DIGIC X處理器，可以輕鬆地搞定超高像素狀態下的高速連拍或者是8K格式影片的機內處理，同時還可以提供高性能的對焦表現，讓第二代雙核對焦系統發揮更好的實力，不論是拍攝風光題材，還是拍攝人像題材，Canon EOS R5均可以勝任。

Canon EOS R5搭載了第二代全像素雙核對焦系統，在人眼、動物眼部、鳥眼、車輛檢測識別等對焦都有非常成熟的技術，因此可以輔助Canon EOS R5在更多攝影類型上輕鬆捕捉畫面。而且第二代全像素雙核對焦系統將覆蓋區域提升到了100%，同時提高了對焦的速度和準確性，保證追焦的連續性和穩定性，體驗感受非常優秀。

Canon EOS R6 Mark II

Canon EOS R6 Mark II可以說是目前綜合性能比較強的一款無反相機。

Canon EOS R6 Mark II搭載了新開發的2420萬像素全片幅CMOS傳感器，搭載的DIGIC X圖像處理器也使用了新的圖像算法，因此在畫面分辨率上的表現以及高感畫質上，有著更加出眾的表現。

在影片方面，EOS R6 II支持包括6K超採樣全片幅無裁切4K 59.94P/50.00P短片；全高清179.82P/150.00P高幀率在內的多種短片記錄格式。還支持記錄基於4:2:2 10bit HDR PQ及4:2:2 10bit Canon Log 3的HDR短片。可選擇通過HDMI輸出全片幅無裁切6K或裁切3.7K 59.94P/50.00P RAW文件到外部記錄器。此外，EOS R6 Mark II還集成了包括偽色彩、斑馬紋顯示、長寬比標記、呼吸效應校正等多種專業短片輔助功能。

延伸閱讀：相機攝影｜鏡頭光圈大小與畫質並無必然關係 焦段可如何選擇？

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Fujifilm X-H2S

Fujifilm X-H2S雖然是一台APS-C片幅無反相機，但這台相機的綜合性能非常強。

Fujifilm X-H2S搭載了Fujifilm 全新一代2616萬像素、APS-C片幅的X-Trans CMOS 5 HS傳感器，配合全新的X-Processor 5影像處理器以及增強的智能高速AF對焦系統，支持人物面部/眼睛識別對焦，支持動物、鳥類、汽車、摩托車、自行車、飛機、火車識等動物以及交通工具的識別對焦，實現最低-7EV的暗光對焦能力，並且支持最高40張/秒的無間斷高速連拍。

在影片拍攝上，Fujifilm X-H2S可直接拍攝最高6.2K（3:2片幅）30P的Apple ProRes 422 HQ、Apple ProRes 422以及Apple ProRes 422 LT規格影片。在碼流（資料傳輸速率）方面，Fujifilm X-H2S也提供了豐富選擇，從50Mbps到720Mbps的多檔選擇，拍攝者可以按需選擇合適的碼流進行拍攝。

Fujifilm X-H2

Fujifilm X-H2無疑是目前APS-C片幅無反相機的天花板。Fujifilm X-H2S採用了4020萬像素的X-Trans CMOS 5 HR圖像傳感器，可以帶來細節豐富的影像。如果您覺得4000萬像素還不夠用，那麼X-H2還可以通過傳感器位移的方式，輸出高達1.6億像素的照片。在對焦上，Fujifilm X-H2搭載增強的AF（自動對焦）預測算法，採用了基於深度學習技術的對象檢測AF，除了支持人物面部/眼部識別之外，還可以追蹤多種拍攝對象，包括動物、鳥類識別對焦，以及對汽車、摩托車、自行車、飛機、火車等交通工具的識別對焦。

在影片上，Fujifilm X-H2可拍攝8K 30P規格的影片，目前影像行業中支持8K影片規格的器材並不多，而Fujifilm X-H2的加入，給了消費者更多的選擇。另外，這款相機還可以拍攝8K超採樣的6.2K 30P、4K 60P影片，以及FHD 240P升格影片。最長可以拍攝160分鐘的8K 30P影片。

Nikon Z 6 II

Nikon Z 6 II可是看做Nikon Z 6的小幅升級款，畢竟二者都採用了全片幅2450萬像素全片幅傳感器。不過Nikon Z 6 II採用了雙EXPEED6影像處理器，在對焦性能和機身處理等方面性能更加突出。

Nikon Z6 II採用了2450萬像素的全片幅傳感器設計，273點混合對焦系統設計，具備五軸防抖技術，約五檔效果補償，支持N-Log和10bit外錄，暗光對焦能力達到-4.5 EV。存儲方面，Nikon Z 6 II採用了雙卡槽設計（CFexpress和SD），增加了影片下的眼部識別對焦和動物識別對焦，連拍速度提升至最高14fps，連拍續航能力提升到約124張，並且電池的續航能力有了小幅度提升。

在影片方面，Nikon Z 6 II支持4K 60P/30P影片拍攝，並且支持全高清120P影片拍攝，也提供了log曲線支持。不過，Nikon Z 6 II整體影片能力中規中矩，應付日常拍攝問題不大。

Nikon Z 7 II

Nikon Z7 II延續了Z7的高像素設計，採用了一塊4575萬像素的全片幅CMOS傳感器，搭配雙EXPEED 6處理器，提供了高達8256×5504px分辨率的圖片。高像素帶來的高解析力，提供了極為出色的畫質細節表現。同時雙EXPEED 6影像處理器，有提供了出色的控噪能力，讓高感光度下拍攝的照片畫面更純淨。

Nikon Z7II的493點對焦系統的對焦性能表現更加出色。很多顏色比較相近的環境下，Nikon Z7 II也可以輕鬆的進行精準識別對焦，這對於拍攝雪山等自然風光來說非常重要。當然Nikon Z7II的人眼識別能力提升也非常明顯，因此如果去進行人像拍攝，這台相機也有不俗的表現。

Nikon Z 8

Nikon Z 8發布至今，一直備受關注，被很多攝影愛好者戲稱為「小Z 9」。

Nikon Z 8採用了與Z 9相同的堆棧式全片幅CMOS傳感器，具備4571萬的像素設計，也是高像素、高解析力、高畫質的一台全片幅無反相機。另外，Nikon Z8同樣具備高感、高速的特質。

Nikon Z 8採用了493點的對焦系統設計，支持-7EV的暗光對焦能力（星空模式下可以支持-9EV暗光對焦），支持3D追蹤對焦，也是目前市面上體驗性出色的對焦系統之一。

影片也是Nikon Z 8的核心優勢，Nikon Z 8可以錄製125分鐘的4K 60P規格影片，同時還可以錄製90分鐘的8K 30P規格影片。Nikon Z8支持內錄12bit 8.3K 60P N-RAW、ProRes RAW HQ以及10bit ProRes422 HQ、H.265影片。

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