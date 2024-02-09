Apple Vision Pro開箱實測｜今年Apple又一力作Vision Pro終於登陸香港，作為一名果迷，怎能錯過這次的開箱實測？今次就要為大家帶來這部話題滿載的新產品到底值不值得買！



外觀：重量感十足的科技藝術品

首先，Vision Pro的包裝盒體積不小，重達5公斤，從美國速遞到香港的運費就高達三千多港幣，這份重量感預示著其內在的豐富。打開盒子，首先映入眼簾的是由鋁金屬打造的Vision Pro主體，質感十足。配件包括保護套、兩套頭帶、遮光罩以及兩套度身定制的貼面面罩。此外，還有外置電池、充電器和一塊質地柔滑的抹布。

配戴：舒適度與沉浸感兼備

話不多說，我們直接戴上Vision Pro，感受一下這部機器。由於機身由鋁金屬製成，重量達到600-650克，戴在頭上自然有一定分量。不過，得益於其設計並不太突出，加上頭帶的舒適設計，重量比例分配得宜，長時間配戴也不會感到太辛苦。

Vision Pro的內置雙4K解像度顯示屏（每眼3648 x 3144）以及極低的外界透視延遲率（僅12ms），帶來的視覺體驗毫無延遲，逼真度極高，即使在日常使用中也不會感到不適。

功能：全方位的娛樂與工作體驗

1. 專屬Apps體驗

Vision Pro可以運行專為visionOS設計的Apps，比如Zoom、NBA等，尤其是Disney+為Vision Pro量身打造的3D內容，看Avengers時的場景效果令人震撼。原生Apps的功能也非常有趣，例如旋轉扭冠可以變換背景，或是直接放大縮小視頻播放，配上空間音訊，猶如置身3D私人影院。不過，下載這些Apps前需要登錄一個美國地區的Apple ID，這點需要特別注意。

Apple已有少量3D影片content，亦可以睇Disney+有更多專屬內容。

2. iPadOS Apps兼容

Vision Pro還可以安裝和使用不少iPad apps，無論是打遊戲、工作，或者是觀看Viu、Netflix等影片，都毫無壓力。不過因為只是在美國App Store，有一些只在香港App Store上架的app不能使用，如黃Viu及ViuTV都未能找到。

可以在App Store內尋找Vision Pro或iPad用app，不過因為需要利用美國Apple ID登入，所以部份香港app未必上架。

3. 投影Mac畫面

當你面對自己的Mac時，只需一按Connect就能將Mac的畫面投影到Vision Pro上，自由調整大小和距離。方便工作、打機，感覺上視覺效果甚至超越了MacBook。不過，目前只能投影一個屏幕，無法擴展多個屏幕，這點略顯遺憾。

記者直接投影M3 MacBook Pro的畫面上來，於Vision Pro內打《Death Stranding》

4. 拍攝空間影片

搭配最新的iPhone 15 Pro和iOS 17.3，Vision Pro能夠拍攝空間影片，透過AR技術將現實世界與虛擬世界完美結合，創造出全新的拍攝體驗。舉個例子，你可以在自家客廳拍攝一段太空戰鬥的場景，而且效果逼真到讓人分不清虛與實。

利用Vision Pro拍攝出來的空間影片比iPhone拍出來的立體效果更出眾。

性能：強勁性能流暢體驗

Apple Vision Pro搭載了最新的Apple Silicon M2晶片，加上，性能強大。加上全新的 R1 晶片能夠處理來自 12 部相機、5 個感應器和 6 個咪高峰的資料，以確保用戶眼前的實時內容毫無延遲。此外，Vision Pro的電池續航能力也算ok，即使是高強度使用，也能持續工作2小時左右。如果長時間使用，可以連接外置電邊用邊充。

Persona拍攝出來自己的樣子有點不太自然

手勢操作十分準確

Apple Vision Pro無疑是一款創新的產品，它為用戶提供了全新的互動方式和沉浸式體驗。不論是在娛樂還是工作上，都能帶來許多便利。當然，高昂的價格和一些地區限制的Apps使用，可能會讓一些用戶猶豫。但對於真正的果迷來說，這些都不是問題，Vision Pro絕對值得一試。