新年管理iPhone／iPad｜隨著農曆新年的到來，家庭團聚的美好時光常常伴隨著孩子們增加的螢幕時間。為了確保這段時間不僅僅是沉迷於科技裝置，以下是如何利用Apple的「螢幕使用時間」功能，來保護和管理孩子的使用習慣，讓過年假期的科技使用更加健康與有益。



螢幕使用報告

「螢幕使用時間」功能能夠提供詳細的報告，讓家長了解孩子在應用程式、網站上的使用狀況。家長可以設定每日的使用限制，並為教育應用程式設定例外，以確保學習時間不受影響。

螢幕使用報告設定十分簡單

－停用時間

當夜晚來臨，「停用時間」功能可以幫助家長設定孩子的就寢時間。在這段時間內，所有應用程式和通知都會被暫時封鎖，以確保孩子能夠有充足的睡眠。家長還可以選擇允許某些應用程式在停用時間內使用，以便保持必要的溝通。

－App限制

透過「App限制」功能，家長可以對單一或一組應用程式設定時間限制。當孩子接近限制時間時，系統會發出提醒，以便他們準備結束當前的活動，這有助於避免孩子過度使用螢幕。

－通訊安全

Apple的「通訊安全」功能能夠幫助家長監控孩子在收發訊息時是否涉及敏感內容，並提供資源幫助他們做出安全的選擇。此外，家長也可以設定「取用限制」以防止孩子下載不適當的應用程式或進行不必要的購買。

視力保護

為了保護孩子的視力，「螢幕距離」功能會提醒孩子保持與裝置適當的距離，有助於減少長時間近距離使用螢幕對眼睛的負擔。

可以設定螢幕距離，當太近時會有提醒。

網路安全

「iCloud 私密轉送」功能確保孩子在網上瀏覽時的隱私安全，而Siri和Spotlight的擴增導引功能則提供額外的上網安全保障。

家人共享設定

「家人共享設定」讓家庭成員能夠共享Apple服務，同時確保各自的私密性。透過「購買前詢問」功能，家長能夠控制孩子的應用程式購買行為，確保所有下載和購買都獲得家長的同意。

利用這些功能，家長可以在農曆新年期間更有效地管理孩子的螢幕時間，確保孩子在享受數位娛樂的同時，也能參與家庭活動，保持傳統的連結，並獲得充分的休息。