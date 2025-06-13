Trip.com機票優惠｜買平機票12招　去回程分開訂？一招買平$5500

Trip.com機票優惠｜Trip.com買平機票全攻略！去旅行最大的使費自然是機票及酒店，想買到平機票可以怎麼做？《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合Trip.com買平機票12大方法，這樣買機票更可以慳超過HK$5,500！想慳旅費原來都可以好簡單！即睇內文！



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平機票購買攻略【1】把握最佳﻿訂票時機

想買到平機票，最重要就是把握最佳訂票時機。一般而言，飛往外地的機票提前三個月會買最便宜，飛往國內則是至少六週。有研究亦指出在午夜或清晨時段的機票價格會相對便宜，尤其是星期二！

另外，選擇星期一或星期二出發，價格會比星期五、星期六平，下次買機票時可以在三個月前的星期二午夜時分購買星期一或星期二出發的機票，就可以慳到盡！

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平機票購買攻略【2】分開預訂去程機票和回程機票

大部分人為了方便，都會在訂購機票時選擇來回機票，不過有時候預訂單程機票，價格可能比來回更便宜，也可時更靈活選擇不同航空公司及回程時間。以香港來往曼谷為例，直接預訂來回機票價格大約HK$1,153，分開預訂來回程機票的總價格為HK$892，價格相差HK$261！

此外，預訂機票時亦可以利用價差，例如可以先預訂便宜的去程機票，晚一點才預定回程機票，在期間有機會遇到航空公司推出優惠機票，不過風險較高，有機會會買不到機票。

平機票購買攻略【3】多人出遊各自訂機票

如果與家人或朋友一起去旅行，買機票時最好各自預訂，因為搜尋單人機票與多人機票的票價不同。例如目前只剩下一張優惠票及多張普通票，如果購買單人機票，則可以購買優惠票，但如果是多人機票，則有機會無法獲得相應優惠。

不過如果是十人以上的團體，則推薦一起訂票，因為人數較多有機會購買到團體優惠機票。

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平機票購買攻略【4】選擇「轉機」而非「直飛」航班

如果你不怕麻煩而時間又許可的話，去旅行時可以選擇轉機，轉機的票價會比直飛還要便宜許多。

不少人去英國旅遊會選擇直飛航班，而直飛英國倫敦的航班機票價格超過一萬港幣，但如果選擇轉機航班，最平只需約HK$6,500就可以飛到英國，差價高達HK$5,551！在時間安排上可以較有彈性，更可以在轉機點簡單閒逛、休息一下！

平機票購買攻略【5】以目的地周邊地點為降落首選

如果前往目的地城市的機票價格高昂，可以搜尋鄰近城市的機票價格，可能會有意外驚喜！例如如果打算到歐洲旅遊，不少人都會選擇先直飛巴黎戴高樂機場再前往附近城市或國家，不過機票索價過萬！

如果選擇先到蘇黎世機場，機票只需約HK$7,000，由蘇黎世搭火車到巴黎最平只需約HK$400，不僅見到更多沿途風景也能省到一大筆機票錢！

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平機票購買攻略【6】搜尋機票時開啟無痕模式

如果打算預訂機票，可以將瀏覽器開啟無痕模式或者在搜尋前先在設定中清除 cookies，避免歷史紀錄影響到的預訂機票的價格。如果可以的話，建議在預訂機票前先把所有瀏覽器都關閉、清除歷史紀錄，再用無痕模式搜尋並預訂機票，就可以找到最平價的機票！

平機票購買攻略【7】善用信用卡優惠

如果會經常搭飛機旅遊或公幹，可以多關注銀行不定期推出的信用卡機票優惠，或者辦理有機票相關優惠的信用卡，可以有更高回贈、賺哩數、指定航線享折扣等優惠！

平機票購買攻略【8】訂閱航空公司和旅遊網站電子報、留意會員活動

訂閱航空公司或旅遊網站，可以獲得最新優惠資訊、優惠活動及折扣代碼等，追蹤航空公司或旅遊網站的社交平台同樣能獲取平價機票的相關活動及資訊，這樣就不會錯過任何可以買到平機票的機會！

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平機票購買攻略【9】把握各大節慶活動，享機票促銷優惠

各大航空公司及旅遊網站都會因應重要節日或公眾假期推出優惠活動，例如櫻花季時便會推出日韓航線的機票優惠；情人節會推出雙人機票促優惠等。此外，不少航空公司或旅遊網站都會參與線上或線下的大型旅遊展，並推出展場限定的優惠機票。若想買到平的機票，就要多留意航空公司或旅遊網站的促銷活動！

平機票購買攻略【10】避開旅遊高峰時段

暑假期間機票價格更高，暑假過後價格開始回落。（圖片來源：Trip.com網頁截圖）

想要買到平價機票的另一招就是要「避開旅遊高峰期」。寒暑假、公眾假期、重要節日、連假等皆是旅遊旺季，想出外旅遊的人更多，機票價格也會處於高價水平。

如果想買到平機票去旅行，可以考慮在秋天或初冬時去旅行。有研究指出，這兩個時段通常會有季節性的價格變動，機票價格會相對便宜！

平機票購買攻略【11】預訂廉價航空

如果只是飛短途、打算窮遊或是對於飛機的設施沒有太大追求的話，不妨考慮購買廉價機票！現時由香港飛往世界各地的廉航選擇眾多，如香港快運航空、樂桃航空等，非常方便。

平機票購買攻略【12】開啟VPN

大家可以透過VPN，嘗試使用不同國家的IP搜尋最佳機票價格。因航空公司可能會根據你的所在地而調整所顯示的機票價錢，而有些國家或地區購買機票較為便宜，大家可在購票時切換不同的IP比較價格。

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