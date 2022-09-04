酒店風筒難用有原因 睡床舖床尾巾源自美國人一個「壞習慣」？
撰文：DailyView網路溫度計
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住酒店享受偽出國Staycation，近期就有網友發文不解「為何掛牆風筒那麼難用， 還是有許多酒店愛用？」另外推特上也有人解析，酒店床尾都會鋪上一條長巾，其實不是拿來裝飾用！
酒店風筒為何都爆難用？原來是為了「安全」
有女網友在《爆怨公社》發文詢問「為什麼飯店、旅社、motel都很愛用掛牆的吹風機？還要一直按著才有風，超級難用！按到手都在抖了頭髮還吹不乾」引發眾多共鳴，有其他人表示也遇過吹沒多久就過熱，很難按等情形，釣出內行網友解釋，這其實是為了「安全起見」，只要使用者放手風筒就不送電，降低手潮濕的觸電風險，掛牆設計也是避免拉伸到浴缸或花灑頭導致漏電，除非浴室有乾濕分離設計，否則使用這款風筒已是酒店業不成文規定。
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酒店床尾鋪長巾是裝飾？其實是避免「弄髒」
除了掛牆風筒引起討論，很多酒店也會在房間床尾舖上一條「床尾巾（Bed Throw）」，其實功能不只是為了美觀，還能夠防止弄髒，有推特網友分享，這項傳統起源於許多美國人沒有進屋換拖鞋，也會「穿鞋子就會躺上床」的習慣，因此酒店都會放上一條漂亮的鋪巾，除了可以令房間更美觀，還能防止鞋底弄髒酒店的白色床單。
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