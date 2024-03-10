旅行住宿心得｜預訂這些奢華酒店　勸你別貪平揀「乞丐房」

選好房型，很重要。酒店控們常説，想深入瞭解一家酒店，就別住「乞丐房」。



「乞丐房」即酒店的基礎房且不含有其他禮遇，只有房間和酒店公共設施使用權，連一份早餐都沒有。這種房型通常是酒店裏配置最低的房間，條件的限制讓基礎房無法承載酒店太多的美好，雖然價格便宜但失去了這家酒店的精髓所在。

MISS此前住一家香港經典酒店時，選擇的是基礎房，但一進門就覺得狹小侷促，窗外甚至對着隔壁寫字樓。我最終決定換一間套房，開闊的空間、奢華典雅的裝修和絕美海景，瞬間滿足了我對這家酒店的全部想象。

滿懷期待打卡心愛酒店的酒店控們，在選房時不妨多費些心思，住到心滿意足的房間，為自己的念想畫上完美的句號。

要價格，還是要體驗

顧名思義，基礎房是酒店裏最基礎的房型，面積最小，價格最低。

受限於房間的面積、建設成本等因素，一些酒店的基礎房難以全面展現酒店引以為傲的特點。住同一家酒店的基礎房與高級房型，很可能獲得兩種截然不同的體驗。

譬如一些坐擁絕美景觀的酒店，好的景觀位置通常是高級房型，基礎房無法欣賞到那些震撼的景色。

MISS在上海外灘Ｗ酒店入住的時候，第一晚住在奇妙客房（即基礎房），雖説窗外的北外灘景觀尚可，但不覺得驚豔。

於是我第二天體驗了酒店最出名的奇幻套房，一開門直面陸家嘴三件套，大面積的落地窗搭配黃浦江上壯美的建築群，從白天的氣派宏偉到黑夜的光怪陸離，這才是外灘W的最佳打開方式。

而一些設計型酒店，基礎房往往會限制設計師自由發揮想象力，畢竟巧婦也難為無米之炊。

這點MISS在北京怡亨酒店頗有體會，這家博物館般的藝術酒店造型別致，收藏有400多件藝術品，受到不少明星大腕的喜愛。

但酒店的基礎房僅有35平方米，方正的格局和略顯普通的室內設計，讓人第一眼以為是住在常規商務酒店。

但往上一級就到了豪華露台房，不僅面積翻倍還多了一個户外露台。在花園露台裏飲茶品酒，翻閲酒店裏的藝術品繪本，城中度假的悠然自在，應當如此。

北京怡亨的特色套房更是許多酒店控熱衷的房型，超大的泡池露台套房融入經典影視IP主題設計，讓粉絲激動不已，而600平的總統套房融合了多地風情，吸引了Lady Gaga、Elon等國際巨星前來入住。

對住客而言，難有第二次機會去住同一家酒店，美好的第一印象非常重要。不如選擇更有體驗感的房型，為旅程留下一段難忘的入住回憶。

這些基礎房，別去住

一些由老建築改造的酒店，MISS也不建議大家入住基礎房。大多情況下這類酒店的基礎房面積侷促，配套設施也與高級房型相差甚遠。

上海的隱居繁華•武康路公館，由兩棟建於1918年的老洋房改建而成。公館位於武康路上，隔街就是頂流網紅武康大樓。

入住隱居繁華武康路公館的最佳姿勢，應是各色露台房。寬敞明亮的室內，陽台上能看見生機勃勃的花園。在午後時光喝一個下午茶，是我最嚮往的海派精緻生活。

而基礎房型面積20平，僅有小窗一扇，牀的旁邊緊挨着衞浴，舒適度相差甚遠。

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上海有名的馬勒別墅飯店、東湖賓館等老建築改造酒店，都有相似的情況。他們的基礎房空間狹小擁擠且硬件普通，住着實在難以體會優雅閒適的氛圍。

迫於老建築本身的設計與規模，改造的酒店往往要犧牲基礎房的入住體驗。

這些基礎房通常設置在副樓，本來的空間可能是傭人房或工作場所，像強行加了一個房間進來，體驗感較高級房型失之千里。

如果只想感受這些歷史建築的韻味，也不必強求入住高級房型，在酒店公共區域逛逛也是個不錯的選擇。

時光的沉澱讓建築本身成為了一個傳奇，改建後的公區保留了他們最精華的美麗，在典雅的大堂吧喝個咖啡、華麗的餐廳享用晚餐或只是去花園漫步散心，同樣愜意自在。

選房請注意！

要在入住前判斷出一家酒店的基礎房會不會「踩雷」，預定時看好房型信息十分重要。

一些酒店雖然品牌高級，但出於客房面積的原因，浴缸要麼小的無法躺下，要麼乾脆只提供淋浴。

像MISS這樣尤為重視衞浴設施的住客，如果看到浴缸尺寸過小或沒有浴缸，可以直接略過這個房型了。不能一邊泡澡一邊看電視的客房，入住體驗實在大打折扣。

有時還要注意客房標註的樓層，MISS在社交平台上看到有人吐槽貪便宜住的基礎房，入住時才發現房間居然在負一樓，簡直欲哭無淚。

選擇雙牀房的朋友也要注意酒店對牀的描述。有網友花五千多人民幣入住的濟州島JW萬豪酒店，基礎雙牀房裏的兩張牀居然是面對面擺放的，睡覺時腳碰腳，一起牀就是兩人面面相覷的尷尬場面。

有網友花五千多人民幣入住的濟州島JW萬豪酒店，基礎雙牀房裏的兩張牀居然是面對面擺放的，睡覺時腳碰腳，一起牀就是兩人面面相覷的尷尬場面。（外灘提供，飛客用户ManchingLee97）

MISS在入住每家酒店時還有個習慣，如果房態允許，我會向前台詢問是否可以帶我參觀酒店裏的全部房型。

這樣可以清晰的瞭解酒店不同房型之間的區別，如果對自己當前住的房型不滿意，還能在一番比較後選出自己最鍾意的客房進行更換。

酒店房間的好壞並不在於價格高低，結合實際情況，住自己感覺最舒適的房間，才是最重要的。

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