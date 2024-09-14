台北自由行｜嚴選北海岸8大必打卡景點　網紅跳石公車站拍照一流

【台灣台北新市自由行】你，有多久沒走進大自然了？根據眾多研究顯示，置身在大自然對我們的身心有益，而由於藍色波長能刺激身體機制，所以到海邊度假更可以調節心靈。



因此再忙，也不要忘了找機會接觸大自然，讓緊繃的大腦徹底休息，為此本篇以有著蔚藍海洋而聞名的台灣北海岸為主軸，盤點好拍又有趣的景點，大家不妨找時間去走走，讓身心與大自然連結。

去台北旅行絕不容錯過的蔚藍北海岸，打卡必去8大北台灣海邊景點推薦（點擊放大瀏覽）👇👇👇

台灣北海岸8大熱門打卡景點（01製圖）

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盤點超好拍新北景點

1. 六塊厝漁港

「六塊厝漁港」位在淡水區屯山里淡金公路旁十號橋附近海岸，由挖通海航道而成，建有簡易的防波、曳船道、碼頭等設施，周遭有沙岸、礫岸、岩礁海岸等不同地形，孕育出豐富的潮間帶生物。雖然碼頭腹地狹小，但六塊厝漁港旁有一片廣闊的沙灘，可以遠眺淡水河口和觀音山，尤其在日落的時候更加迷人，可說是在地人的夕陽秘境！

地址：新北市淡水區屯山里淡金公路旁十號橋



2. 駱駝峰

在新北萬里東澳漁港和龜吼漁港之間，有著長度約1.6公里海岸線，這裡正是曾榮獲網友票選「台灣最美海岸」的冠軍——維納斯海岸，不僅有著海天一色的景緻，當天氣好時，還可眺望基隆嶼，相當值得細細品味！而在維納斯海岸線上，可以在九孔池旁發現鼎鼎大名的「駱駝峰」，從遠觀像是駱駝，也像是壯麗的小碉堡，端看你從什麼角度解讀～

地址：新北市萬里區（東澳漁港旁）



3. 芝蘭公園海上觀景平台

台灣北海岸最美伸展台在這邊！「芝蘭公園海上觀景平台」坐落於台二線淡金公路16公里處，建於1992年，有基礎與平台雙層結構，高則約3公尺，後來歷經封閉和整修，由三芝在地藝術家與環境美學專家共同設計，並以象徵浪漫意象的婚戒裝置，重新打造出約57公尺長的水藍色長廊，自對外開放後大受歡迎，吸引許多民眾前往朝聖。

地址：新北市三芝區淡金公路&大湖路



4. 石門洞

在濱海公路台2省道上約29公里處「石門洞」，因經年累月受海水侵蝕，逐漸成為了海蝕洞，洞高約十公尺，荷里活電影《沉默》還曾到此地取景呢！除了與石門洞合影之外，感受別有洞天的風情，也很推薦大家仔細聆聽，風浪呼嘯在洞穴內所產生的共鳴，欣賞大自然的鬼斧神工。

地址：新北市石門區中央路



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5. 跳石公車站

沿著淡金公路往石門的方向，是綿延數十公里的「跳石海岸」，而據說會有這麼可愛的名稱，是因為在淡金公路尚未開通前，居民需要等到退潮後，順著海邊的石頭一邊跳，一邊移動的緣故，過程其實非常辛苦。跳石海岸不只有無敵海景，鄰近的「跳石公車站」更可以同時將可愛的小車站與海景一同拍下，因而成為網絡爆紅的打卡景點！

地址：新北市金山區中角至石門草里間海岸



6. 珊瑚貝殼廟

石門「珊瑚貝殼廟」將來自全台各地與東南亞收購的珊瑚礁和貝殼，妝點於寺廟裡裡外外，而走進珊瑚貝殼隧道，挑高而氣派，彷彿有種踏入海底龍宮的錯覺。廟方表示，隧道從入口到出口，一共要走108步，沿途會看到企鵝、海豹、小丑魚等海洋生物的圖樣，每一步都是驚喜！記得來到珊瑚貝殼廟，也要抬頭看一看，或許能發現意想不到的風景。

地址：新北市石門區富基里崁仔腳路99號

電話：02-2638-0969

營業時間：週一～五 09:00-17:00；週六～日 09:00-17:30



7. 淡水藍海大道

美到不真實！「淡水藍海大道」位於淡海輕軌崁頂站一帶，由於筆直道路的盡頭即是蔚藍的大海，因此便有了通往海中的夢幻感覺，而且海天連一線，隨便拍都像電影場景。有趣的是，藍海大道旁邊為一排棕櫚樹，所以也營造出滿滿的度假氛圍，不過如果想在藍海大道拍照，請大家千萬要注意自身安全，別為拍照而不顧安危唷。

地址：新北市淡水區新市五路一段126號



8. 燭台雙嶼

高約60公尺的「燭台雙嶼」矗立在海面上，為金山八景之一，最初是磺港半島的末端，然而隨著地盤上升和海水侵蝕，形成外型如同一對燭台的模樣。從遠處看，燭台雙嶼好像一對互相依偎的夫妻，因此又有「夫妻石」的稱號，也推薦讀者可以站在獅頭山海濱公園的觀景平台，從圓形框景中捕捉燭台雙嶼，為台灣北海岸旅行留下難得的紀念。

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