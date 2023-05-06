韓國酒店︳李多海結婚選首爾新羅酒店　韓星最愛婚禮場地有幾豪？

韓星們大愛的酒店，有什麼魔力？



韓國明星李多海剛剛在上周六結婚了！她與丈夫SE7EN（崔東昱）在首爾新羅酒店舉行非公開的結婚儀式。👇👇👇

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雖然這幾年，她沒有什麼新作，有些讀者甚至可能並不認識她。但其實，她曾憑藉韓劇《我的女孩My Girl（港譯：大話妹）》中女主周幼林一角，紅透半邊天，成為無數人心中的童年女神。

李多海的外貌變遷史👇👇👇

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不過這一次，MISS並不好奇李多海的婚禮，反而對她結婚的酒店很有興趣。

為什麼又是首爾新羅酒店（The Shilla Seoul）？當年雙宋（宋仲基、宋慧喬）大婚，更早的張東健、全智賢、韓彩英都是在這裏舉辦的婚禮。這個酒店究竟有什麼魅力，能讓頂級明星們願意在此完成一生一次的大事。

獨一無二的地理位置 不可複製的悠久歷史

首爾並非沒有好酒店，亞洲首家蒙德里安酒店（Mondrian Seoul Itaewon），梨泰院旁的首爾四季（Four Seasons Hotel Seoul）都是旺季基礎房價逾四千的頂奢。

那麼新羅為什麼如此受韓國明星喜愛呢？原因大概是，它就是一個沒有短處的「六邊形戰士」。

按圖了解首爾新羅酒店的特色、設計和房間佈局👇👇👇

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首爾新羅酒店位於地處城中黃金地段，南山腳下。它與首爾悅榕莊度假酒店（Banyan Tree Club & Spa Seoul）、首爾君悅酒店（Grand Hyatt Seoul）可以並稱為南山三傑，談硬件，悦榕莊與君悦與新羅或許不相上下，但論其他，還有些差距。

論位置。

雖然同在南山旁，但君悦朝江，悦榕莊在山林間，而新羅則身處綠洲，面朝都會，背靠桃源，為首爾中心唯一擁有3萬平方米綠地的酒店。

論歷史。

新羅酒店是韓國首家立鼎世（Leading Hotels of the World）成員，取名自韓國的「黃金時代」新羅王朝。

酒店建築的其中一棟，曾為專門接待訪韓首腦的迎賓館，是韓國唯一一間接待過中俄美日元首的酒店，可以説是韓國歷史的「親歷者」。

1973年，酒店被三星集團收購，在很長一段時間中，它都由日本頂級酒店管理集團大倉集團所經營。日式企業文化之中的恪守盡職已深深印入酒店基因中，所以論服務，新羅也是韓國市場中的頂端。

如今，新羅酒店的掌門人為三星集團長公主李富真。她親力親為酒店日常事務，在她的手上，酒店扭虧為盈，銷售額翻了六倍，逐步成長為最能代表韓國的酒店之一。

因為嚴密的安保系統，近二十年的時間裏，韓國頂流紛紛在此舉辦婚禮，張東健、全智賢、權相宇、韓彩英，以及如今勞燕分飛的宋仲基、宋慧喬婚禮也是。👇👇👇

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這些頂流的結婚，更賦予了酒店歷史多姿多彩的一面，也進一步奠定它在韓國酒店中獨一無二的地位。

過目難忘的設計

非凡歷史皆為過往，一間酒店的成功同樣也離不開設計。首爾新羅酒店就有這般過目難忘的本領。

2013年，曾設計香港置地文華東方、京都麗思卡爾頓等酒店領域的設計師Peter M. Remedios操刀翻新工程，為新羅賦予「永恆的現代感」。

Peter説，他以「無需增減的簡潔」設計，將酒店與其他同類酒店區分開。標誌性的設計無需多，僅有一個吸睛的就已足夠。

比如酒店大堂中垂落的巨大線性水晶吊燈，星星點點，加之底部粉色點綴，如櫻花花瓣即將灑落天際，浪漫至極。

房間本身以深色木材、皮革營造典雅之感，Peter將他曾為遊艇設計時的巧思運用其中，玻璃浴室、旅行箱迷你吧、隱藏式壁櫃等都讓人如置身於豪華遊艇裏。

如果房間朝南山，則能直面山林，度假感滿滿。

在一間酒店可以同時感受截然不同的城市、度假、以及韓式風格，不可謂不特別。

米芝蓮三星餐飲，超大免税店，頂級配套

餐飲也是舉辦婚宴的重要考慮因素之一，首爾新羅酒店的餐飲絕對是酒店的「拿手好戲」。👇👇👇

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韓國唯二的兩間米芝蓮三星餐廳，其中有一間就在新羅酒店。以傳統烹飪技法帶來頂級韓式料理，輕鬆俘獲賓客的心。

加之因承辦過太多頂級婚宴，以及APEC、PATA等世界級會議，宴會工作人員的專業度更是毋庸置疑。

酒店的嬌蘭SPA是亞洲第一間，造型出彩的穹頂泳池同樣為世界一流水準。

除此之外，酒店還配備了兩大購物區域，一個是以一線奢侈品為主的精品店，另一個則是新羅免税店。參加婚宴的賓客也能提前來此消磨一下時光。

從地理位置、歷史、設計、配套來看，首爾新羅酒店都是當之無愧的婚宴頂流。那麼，下一個來這裏結婚的會是哪對明星呢？