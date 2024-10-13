成都秋日花海　桂花鼠尾草粉黛亂子草盛開　7大賞花打卡景點推薦

千呼萬喚始出來，隨着涼意襲來，成都的花終於「想開了」！



今天，小編邀你沉浸式感受成都的秋日浪漫。

成都賞花花海好去處👇👇👇

+ 6

1. 空港花田景區

正值金秋，空港花田景區內各種花卉競相開放，你可以盡情地在花海中徜徉，用鏡頭捕捉墨西哥鼠尾草、地膚草、粉黛亂子草、火煙狼尾草等各種花卉的美麗瞬間。

空港花田

交通：成都地鐵3號線雙流西站A出口，轉公交或者打車即可到達；自駕可導航「空港花田1號門」

周邊遊玩：廣都博物館、老謝的遊樂場、逐夢楓煌體育公園



2. 蔚然花海

10月1日-10月31日，蔚然花海的大地藝術花田百萬花海賞花節盛大開幕。超大片醉蝶、蒲葦，還有滿山坡硫化菊，簡直美到讓人窒息！

蔚然花海

交通：成都地鐵4號線西河站B出口，再打車或乘坐公交前往；自駕可導航「蔚然花海」

周邊遊玩：洛帶古鎮、洛水濕地公園



3. 都江堰景區——離堆古園

都江堰景區離堆古園中的清溪園、神龜池、楠木林，最是賞桂好去處！古色古香的園子裏鬱鬱葱葱，清溪、游魚與滿樹「丹黃」相映成趣。

離堆公園

交通：成都地鐵2號線犀浦站A1出口，轉城際列車離堆公園站

周邊遊玩：熊貓谷、仰天窩廣場、都江堰水利工程、南橋



4. 杜甫草堂博物館

賞桂花聞秋香，當然少不了草堂！每年清新淡雅的桂花盛開，都會為杜甫草堂的園林景緻新添一絲詩意~

杜甫草堂博物館

交通：成都地鐵2號線草堂北路站；公交至草堂北路站

周邊遊玩：四川博物院、金沙遺址博物館



5. 漫花莊園

漫花莊園一年四季總是能看到各種美麗的花朵，這個秋天同樣美不勝收。近日，格桑花、粉黛亂子草、地膚草已經陸續上線啦！

漫花莊園

交通：成都地鐵3號線軍區總醫院B出口，再轉公交或者打車即可到達；自駕可導航「漫花莊園」

周邊遊玩：萌寵樂園、百花谷、成都大熊貓繁育研究基地



6. 温江壽安汪家灣花海

汪家灣粉黛草，現已進入最佳觀賞期。沿着小徑漫步在粉色的花海中，輕盈曼妙、如夢似幻的粉黛亂子草縈繞身側，簡直就是夢幻中的童話世界！

温江壽安汪家灣花海

交通：成都地鐵19號線金星站C出口，乘坐W24/W32路玉石場口站下，穿通江路街400米左右即到達；成都金沙公交樞紐站乘坐309路黨史教育基地站下，同站換乘W23路，萬安街站下，步行500米左右即到達



7. 成都音樂百花谷

新都區的音樂百花谷也藏着一片粉黛亂子草，相較於別的粉黛地，這裏的粉黛花海有更多打卡裝置，準備好去粉色的海洋裏，拍一組美美的大片了嗎~

成都音樂百花谷

交通：成都地鐵3號線三河場站，轉乘沸騰巴士至音樂百花谷站



這麼多片花海，有你想去打卡的嗎？趕緊安排起來吧！

【本文獲「成都攻略通」授權轉載，微信公眾號：cdglt028】