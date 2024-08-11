中山好去處｜深中通道自駕遊6大景點打卡推薦：南洋騎樓、摩天輪

撰文：ShenzhenTIME
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跨越伶仃洋，去中山充個電，把生活調回自己喜歡的頻道。

從廚邦油文化博覽館啟程沿途拍照，這6個打卡點不要錯過。（附好拍機位）

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1. 廚邦油文化博覽館：巨型醬油瓶打卡了

離高速出口約半小時車程的博覽館雖然距離中山市中心15公里，但依舊是路線中笑容最多的地方，尤其適合家庭出遊。博物館設立在廚邦自家工廠內，共有4層，不僅可以看到真實的沿江大曬場，還能看到醬油研發實驗室、包裝、運輸的流水線。

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讓人驚喜的是，參觀完博覽館還能在出入口售票處憑門票兑換1瓶廚邦醬油，在館內二樓還可以吃到廚邦自創的醬油冰淇淋（¥2/杯）！

廚邦醬油文化博覽館
門票：20元/人
地址：中山市雅柏北路1號
開放時間：9:00-17:30（16:30截止進場）

好拍機位：
進門即可見的巨型廚邦醬油瓶模型、挑扁擔、2樓醬油瓶路、3樓廚邦醬油瓶模型（有點小背光）、4樓沿江大曬場走廊透視感滿滿。

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2. 華僑公園：中山「阿那亞」打卡了

從廚邦博覽館到華僑公園，旅行腳步已經由工業小鎮深入香山老城區。

今年1月份，華僑公園正式向市民對外開放，曾經的「中山市頤老院」搖身一變，成了僑鄉情懷與現代園林和諧交融的風景線。

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常青松柏與筆直棕櫚並肩而立，斑駁的光影與穿透水泥層的樹木自成一副佳畫。在這裏，你可以看到老居民乘涼散步，也可以看到小孩嬉戲奔跑，附帶咖啡廳的香山書房更吸引了年輕人在此地聚集。

華僑公園
門票：免費
地址：中山市桃苑路與利來街交叉口北
開放時間：全天開放

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好拍機位：
咖啡廳旋轉樓梯（位置很刁鑽，需要花點耐心才能找到）、白色階梯、湖邊亭子。

3. 孫中山紀念堂：「天下為公」打卡了

從華僑公園出發，駕駛15分鐘就能抵達中山景點最密集的區域——石岐街道。可以選擇孫中山紀念堂作為這片區域citywalk的起點，一路邊走邊拍，從孫中山紀念堂到興中廣場，從歷史走進現代。

孫中山紀念堂從高空鳥瞰成「中」字，從地面平視又成「山」字。

紀念堂臨街還藏着幾個特別的騎樓店鋪，走累了可以到對面的老網紅咖啡店四囍咖啡公司點一杯冰美式，坐在窗前看車來人往，存儲旅行記憶。

孫中山紀念堂
門票：免費
地址：中山市石岐街道孫文中路190號
開放時間：08:00-17:00（週一閉館）

好拍機位：
站在台階上和「天下為公」合影更出片，拍牌匾時可以適當利用樹葉作前景。

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4. 中山市博物館：穿越時空旅行打卡了

從孫中山紀念堂出來，街對面就是中山市博物館了。

中山博物館在陳列手法上真的下足了功夫！不僅利用曲面屏和輔助燈光演繹歷史，館內屋頂還設計了半空中的飛機和巨型書本，實地效果相當震撼！但一定要記得週一閉館！週一閉館！！週一閉館！！！

中山市博物館
門票：免費，需提前1天預約
地址：中山市石岐街道孫文中路197號
開放時間：9:00-17:00（16:30停止進場，週一閉館）

好拍機位：
遊客入口處再往前走才能拍到正門喔~

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5. 孫文西路文化旅遊步行街：南洋騎樓打卡了

自古文明不僅有偉人、歷史，亦可見商業影蹤。每個城市都有一條商業步行街，中山也一樣。

和深圳東門相比，孫文西路步行街規模較小，騎樓牆面甚至還有多處油漆脱落。

但步行街內的城市歷史印記，香山商業文化博物館、中國銀行、思豪大酒店還是能夠吸引人駐足觀賞，淡粉、鵝黃色的南洋騎樓總帶給人悠閒的度假感。

孫文西路文化旅遊步行街
門票：免費
地址：中山市孫文西路
開放時間：全天

好拍機位：
香山商業文化博物館旁斜坡

6. 興中廣場：岐江雲端摩天輪打卡了

走完上面所有打卡點後，天空也已經悄悄熄燈，夜晚的興中廣場有美景也有美味。

作為中山城市跳動的心臟，興中廣場彙集了大半中山人，美食一條街、酒吧、街邊路演應有盡有。

興中廣場
門票：免費
地址：中山市石岐街道鳳鳴路3號
開放時間：10:00-22:00

好拍機位：
在中墾人行天橋上可以同時框住摩天輪、時鐘、岐江風景！

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