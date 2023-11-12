東莞好去處｜莞城街道Citywalk　美食必試旨亭街排骨飯新村豆腐花

迎着初秋的微風，在東莞莞城街道開啟一場Citywalk，在這幾條充滿市井氣息的老街，尋找老東莞的味道。



莞城不僅僅是東莞的老城區，也曾經是東莞的中心，承載着很多東莞人的童年回憶。途經旨亭街、北隅光明路、莞城新風路，在莞城來一場Citywalk。

沿著運河去到西城樓 從平樂坊穿梭至旨亭街

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北隅平樂坊

離開西城樓，穿過西正路莞城橋，來到北隅平樂坊一街，「東莞影劇院」五個大字映入眼簾。這裏承載着八九十年代的東莞人的青春回憶，影院、舞廳、桌球、茶樓、各種明星的show……

現在熱鬧褪去，它也漸漸淡出人們的視野，變為掃街出片、休閒乘涼之地。

旨亭街

來到旨亭街，就不得不提到「旨亭街排骨飯」。每次路過旨亭街，東莞人都會來吃一碗排骨飯，現在吃還是以前的味道，裹滿醬汁的排骨讓人回味無窮。儘管開在小巷子裏，每到飯點，店內和店門口總是坐滿了客人。

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北隅光明路 美食聚集地 這兩「豆」可不能錯過

來到光明路，除了新光明市場夜市，這家開了20+年的新村豆漿豆腐花，經歷過三代人的傳承，將經典味道不斷延續。他家的豆腐花，可是附近街坊的心頭愛。

每份豆腐花都是純手工製作，白白嫩嫩的豆腐花一勺一勺輕巧地盛在碗裏，澆上靈魂糖漿調和，香甜嫩滑特別解饞，入口即化。

離開光明市場，經過光明書店，不由想起，在網路還沒那麼發達的時候，這裏就是學生時代的讀物「天堂」（當然新華書店也是！）各種練習冊、名著、字典、《意林》、連載漫畫……學生時代到底在光明書店花了多少錢？

北隅光明路的第二「豆」，就是這家開了十多年的城記餅鋪．潮汕綠豆餅，是不少老莞人充滿記憶的小店。

每日不間斷出爐的綠豆餅、紅豆餅、南瓜餅……他家的餅個頭有手掌那麼大，外皮酥脆、餡料紮實。拿到手的時候，綠豆餅還是熱乎乎的，每次出爐都會被一搶而光。

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莞城新風路 曾經的潮流前線 美味在此匯集

離開北隅光明路，穿過運河，這家藏在新風路轉角的章魚燒小店映入眼簾。毫不誇張的說，從十幾年前吃到現在，承載了很多東莞人的整個學生時代。

點上一份原味的章魚小丸子，老闆現場製作，看着小丸子一點一點從白色變為焦黃，十分治癒。一份6顆，顆顆都那麼大，裏面是章魚和包菜，搭配柴魚和醬汁，一口咬下非常滿足！要小心不要被燙到哦~

帶上章魚小丸子，繼續Citywalk，經過新興商場，看到的是它關門拆遷的場景。當初，不少東莞少年第一次脱離了媽媽的自主購物就是在這裏，也是在這裏學會了講價。

隨着城市的發展，在這裏逛街購物的快樂已然封存。

新風路的第二家寶藏店鋪「超級棒」，是一家藏在新風商場的手工刨冰店。麻雀雖小，卻五臟俱全，店內刨冰的種類有18種，還有多款辣滷串可以選！

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來上一份經典的紅豆芒果牛奶冰，加了紅糖水和牛奶冰的打底，搭配滿滿的芒果、紅豆，頂上淋上煉奶，份量很足都是料，兩個人吃一份妥妥夠！不愧是我的刨冰「白月光」！

本次莞城Citywalk的最後一站：一家人涼茶。不少東莞人小時候不管是熱氣上火，還是吃完炸野，就會來上一瓶，畢竟，廣東人的「涼茶文化」已經深深的刻在DNA裏了！

炸串店和涼茶店開在一起，真的很抓馬，也很貼心了！

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