高鐵黃龍九寨站正式開通　唔駛200元直達景區　周邊景點交通攻略

【四川旅行交通】8月30日上午，川青鐵路成都東至黃勝關段正式通車，到九寨溝更加方便了。



消息發布之後，很多朋友提出各種各樣的問題：

下了火車，怎去景區？黃龍九寨站到九寨溝要多久？

首先，高鐵動車通到「黃龍九寨站」！黃龍九寨站距離黃龍景區約26公里，距九寨溝景區約90公里，想要去往黃龍九寨景區，還需換乘旅遊大巴！

各大景區與動車如何無縫接駁？接駁客車票價如何？熱騰騰的出行攻略請查收！

成都往返黃龍九寨 動車票最低115元

8月29日，鐵路12306官方售票渠道開始發售於30日開行的川青鐵路鎮江關至黃勝關段動車票。

從票價來看，成都東到黃龍九寨站的一等座最低205元（人民幣，下同），二等座最低128元。黃龍九寨站到成都東的一等座最低184元，二等座最低115元。目前，成都往返黃龍九寨的車次已經開始放票，部分車次顯示已無票，需候補下單。

遊客抵達黃龍九寨站後，再乘坐景區專線接駁車，約半小時可達黃龍景區，約2小時可達九寨溝景區！

坐上動車遊阿壩 多景區接駁攻略

川青鐵路以成都平原為起點，一路駛向川西北高原，途經或輻射三星堆、中國古羌城、九寨溝等多個旅遊景區。若爾蓋花湖看黑頸鶴，黃龍九寨賞山水美景，松潘古城體驗多民族文化……當然，最吸引的還是黃龍和九寨溝景區！

據四川省松潘縣交通運輸局和九寨溝縣交通運輸局消息，當地已做好各項接駁運輸準備，乘客一下動車，在站前廣場就能坐上公交、出租車和景區直通車到達景區~

1. 九寨溝景區

1. 九寨溝景區（成都攻略通提供）

黃龍九寨站出發到九寨溝景區：

乘客從黃龍九寨站出站後可在候客區乘車，到九寨溝景區單程車票約50元左右（根據不同的車型來收費），時間約2小時。



九寨溝景區出發到黃龍九寨站：

九寨溝縣開通九寨溝口旅遊客運中心至松潘青雲站、黃龍九寨站直通車，發班時間從7:30-17:30每半小時一班（九寨溝口旅遊客運中心至黃龍九寨站約需2小時，九寨溝口旅遊客運中心至松潘青雲站約需2.5小時），遊客可根據動車時間選擇班次。



2. 黃龍景區

黃龍，一步一池，三步一景，山上是終年積雪不化的岷山主峰雪寶鼎，山下無數錯落有致的「人間瑤池」鈣華彩池。

2. 黃龍景區（成都攻略通提供）

黃龍九寨站出發到黃龍景區：

公交票價單程15元，車程大概1小時30分鐘；

如乘坐景區直通車，出站後可在候客區乘車，到黃龍景區單程車票約35元（根據不同的車型來收費），時間約1小時。



松潘站出發到黃龍景區：

乘坐公交或景區直通車約40分鐘，根據高鐵到站時間和遊客出行規律靈活調整班次，實行滾動發班。



3. 若爾蓋縣

若爾蓋縣設置專線實現「公鐵聯運」到達若爾蓋濕地。黃勝關站距離若爾蓋縣約125km，全線車程約2小時，沿線可領略草原風光，一路向北，直達中國最美濕地之一——若爾蓋。

3. 若爾蓋縣（成都攻略通提供）

黃勝關出發到若爾蓋縣城：

坐動車前往若爾蓋縣的乘客可在黃勝關站下動車後，乘坐黃勝關前往若爾蓋的專線接駁班車。動車11:33、17:10到達黃勝關，專線接駁班車將提前10分鐘左右到達。



若爾蓋縣城出發到黃勝關：

動車11:57、17:37從松潘黃勝關站出發，乘坐動車的旅客，可在若爾蓋客運站乘坐7:20、9:20、14:30的專線接駁班車，提前30分鐘抵達黃勝關站。



4. 松潘古城

松潘站到松州古城：

松潘站到松州古城約6公里，乘客出站後可乘坐公交車直達松潘縣城（松州古城），具體趟次根據高鐵到站的時間來靈活調整，車票2元，約12分鐘至15分鐘到達。如選擇出租車、網約車，約10分鐘左右可達松潘古城。



快來跟着高鐵動車一起，駛向川西北高原20℃的夏天！

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