滿街紫色花海現身成都　打卡夏天限定藍花楹｜附賞花攻略

初夏的成都美出新高度！盛開的藍花楹成了人氣「頂流」，絕絕「紫」！

花開正盛，赴一場紫色的浪漫之約。



藍花楹盛開，屬於夏天的紫色限定

藍花楹的美很有吸引力，就像是漂浮在天空中的團團「紫雲」，唯美而又浪漫。👇👇👇

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漫步在成都街頭，一個路口、一個轉角、一條街巷，也許只是一個抬頭，你就會在不經意間，與這抹藍紫色不期而遇。滿樹紫花，如雲如霧，微風拂過，花枝隨風搖曳，藍花楹花瓣散落一地，就像下了一場紫色雨。

行人匆匆也忍不住，用手機記錄下花開的絢爛。

你知道嗎？藍花楹的花語為「在絕望中等待愛情」。你是否也想在藍色的花瓣雨裏，邂逅美好的愛情呢？

最佳賞花地點都給你選好了！打卡初夏限定美景，成都這份「賞楹」攻略請收好。

成都藍花楹賞花攻略

1. 三色路——國華街段

錦江區三色路上的藍花楹已經是「老網紅」了，車來人往，每年到這個時候都會引來很多人的駐足。

2. 東大街

同樣夢幻的場景也在錦江區東大街上演。走在東大街上東大街段的行人天橋可以看到，幾十株藍花楹「一」字排開，綿延上百米，鋪就一條美麗花路。

3. 錦江區華潤路

5月的華潤路是藍紫色的，是這個季節成都限定的温柔與浪漫。

4. 成都文化公園

在成都文化公園兒童樂園旁臨近櫻花園的道路上，藍紫色的花朵一串一串的懸掛在樹枝上，讓人沉浸在紫色的夢裏，不願醒來。

5. 天府總部商務區

在天府公園秦皇湖畔，數株藍花楹盛開，惹得路過的行人紛紛側目。

美好稍縱即逝，趕緊約上朋友們，一同去賞花吧！

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