佛山美食景點攻略｜逢簡水鄉遊船打卡　再試食大良雙皮奶順德魚生

想去佛山旅遊行下，跟上小編的腳步，一起看看有什麼好吃好玩的地方吧！



佛山美食篇👇👇👇

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1. 雙皮奶

在佛山肯定要來吃順德的雙皮奶！Q彈嫩滑的口感，奶香味十足，沒吃過雙皮奶都算白來一趟！

還有薑撞奶、牛乳、牛乳片、蒸牛奶捲、炸牛奶等各種奶製甜品，簡直奶味達人的天堂！

推薦店鋪：（排名不分前後）

①金榜牛奶店（順德區甲子路教堂對面，佛山地鐵3號線環市北站A出口，步行640m）

②民信任老鋪（多家門店）

③仁信老鋪（多家門店）

④阿三麻蓉湯圓（順德區大良街道文秀蓬萊路9號順光大廈，佛山地鐵3號線大良鐘樓站B出口，步行740m）



2. 牛雜

太喜歡吃一些老字號的地道牛雜了，還沒進門就香氣撲鼻，都是現剪現切，必須每樣來上一串，再來一份蘿蔔麪筋，熱騰騰的牛雜配上靈魂辣椒醬，絕！

還有燉爛得入味蘿蔔和吸滿湯汁的麪筋，沒錯，是小時候的味道~

推薦店鋪：（排名不分前後）

①容姨牛雜（禪城區衛國路102號101，地鐵廣佛線祖廟站B出口，步行380m）

②聞記牛雜（禪城區禪文龍街6號首層12A號，地鐵廣佛線普君北路站C出口，步行1300m）

③韋記牛雜（順德區華蓋里直街四號偉怡樓2號，佛山地鐵3號線大良鐘樓站A出口，步行680m）

④新滘靚鷗雜（順德區新滘四街12號，佛山地鐵3號線環市北站A出口，步行1300m）



3. 陳村粉

在順德區陳村鎮尤為出名的陳村粉，保證你吃進嘴就會愛上！

嫩滑且薄如紙的粉裹上美味醬汁，一起送嘴裏，Q彈有嚼勁，這味道棒極了！

推薦店鋪：（排名不分前後）

①黃但記·陳村粉食府（順德區橋南路1、2號鋪）

②黃均記陳村粉（多家門店）



4. 魚生

順德的魚生真的讓沒吃過人好奇滿滿，吃過的人念念不忘！（對於喜歡吃生的朋友們）來吃過一次就再也忘不掉魚生的美味！

出了名的一魚多吃：一魚三吃！四吃！魚生、炸魚骨、魚片粥、蒸魚頭魚尾……這麼豐富的吃法，每個部位都物盡其用，不愧是愛吃的廣東人！

推薦店鋪：（排名不分前後）

①景鴻飯店（順德區石洛路3號）

②肥光魚生（順德區連源二路五街3號，佛山地鐵3號線環市北站B出口，步行1000m）

③漁文樂（南海區燈湖西路致越優城B棟7-11便利店對面）

④海三飯店（禪城區文華北路桂園市路旁，地鐵廣佛線朝安站A出口，步行760m）



5. 桑拿菜

桑拿菜在佛山也是十分出名，優質的料理往往採用原始的烹飪手法——蒸！完整地保留住食材的鮮美。

為了原汁原味，對火候控制尤為嚴格，桑拿雞、桑拿魚一般盲點都不踩雷，果不其然，味道實在讓人念念不忘！

推薦店鋪：（排名不分前後）

①順德麥家莊酒家（陳村鎮樟村街道錦明華府旁／敬老院北鄰，廣州地鐵7號線錦龍站E出口，步行1000m）

②友口福（順德區大良鎮延年南38號）

③蘇記餐廳（南海區文華北路與疊滘路交口北200米）



6. 粥底火鍋

廣東人吃飯講究的就是原汁原味，在這邊，火鍋也一樣！以白粥為鍋底，加如各種肉類、青菜等，基本是稍微燙熟了就能開吃。

蘸點自己調的醬汁，簡直是打開新世界的大門！有些人甚至是不蘸汁直接吃，也十分美味~

推薦店鋪：（排名不分前後）

①杏壇公平靚正（多家門店）

②大良公平靚正（多家門店）

③陳粵記（多家門店）



佛山景點篇👇👇👇

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1. 逢簡水鄉

一個充滿煙火氣息的古村落，隨處可見的水鄉嶺南風情，愜意且治癒，被稱作藏在佛山的「小江南」、「小莊周」。在這裏慢下來真的非常舒服，慢慢散步也不失為一種舒服的旅行方式。

在這裏可以坐烏篷船遊覽河岸風光，體驗在水道中欣賞這一道美景。

在街巷裏有很多特色美食，雙皮奶、薑撞奶、魚餅、蒸豬……

地址：佛山順德區杏壇鎮逢簡村逢簡水鄉

遊船時間：8:00-17:00



2. 漁人碼頭

大部分多去過漁人碼頭的朋友，都忍不住感嘆「實在太好拍了！」不愧是出了名的網紅打卡點，除了拍照打卡點還有各種美食餐廳。

推薦日落的時間點來，在江邊散步吹着海風真的超級舒服。

晚上也有市集，氛圍感直接拉滿，還有最近非常火的塗鴉牆，王嘉爾、王鶴棣、BLACKPINK、王一博！拍照的話可能要排隊哦~

地址：佛山順德區容桂街道東提路16號



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