深圳灣口岸商場8推介｜地鐵直達！前海壹方滙/萬象天地玩樂攻略

深圳灣口岸商場8大推介｜深圳灣口岸鄰近有多個人氣大型商場，不但配套完善而且選擇多元化，無論是親子活動，還是情侶拍拖都非常合適。以下推介給大家8個鄰近深圳灣口岸的商場，並附上交通資訊詳情，讓大家在假日又多幾個好去處。



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深圳灣口岸商場8大推介

深圳灣口岸商場推介【1】萬象天地——多達400間店舖、MELAND CLUB分店

萬象天地位於深圳南山區，商場雲集多間網紅餐廳、零售店舖、玩樂活動及打卡熱點，店舖多達400多間。其中正門的大象藝術裝置「Bubblecoat Elephant」更是具標誌性的打卡熱點。

此外，在深圳僅4間分店的人氣兒童室內遊樂園分店MELAND CLUB，其中一間分店就在這裡，家長們在逛商場的同時，也能帶小朋友來這裡放電。美食方面，萬象天地也有多間網紅餐廳，如羲和雅苑、慶春樸門、GreyBox Coffee、奈雪的茶等選擇。

地址：深圳市南山區科發路19號

交通方法：1號線高新園站A口，步行約2分鐘



深圳灣口岸商場推介【2】深圳灣萬象城——充滿驚喜大型市集、展覽

深圳灣萬象城有別於其他深圳大型商場，商場不時會舉辦大型市集以及主題展覽，如之前的巨型貓咪主題展、蘋果展等，除了設有打卡裝置之外，還有不少於展覽期間限定的精品店和甜品店，探索中會有不少驚喜。

此外，商場亦有各式各樣的人氣食店，如爆紅芝士蛋糕KUMO KUMO、和牛燒肉店黑牛の店、重慶火鍋巴奴毛肚火鍋等，都非常值得一試。

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

交通方法：

2、8、11號線后海站H口或G出口直達／

乘搭M474於卓越后海中心站下車／

H516巴士於深圳灣萬象城站下車



深圳灣口岸商場推介【3】前海壹方滙——超過30間高質餐廳、平價超市樂沙兒

於今年1月才正式開幕的深圳新商場前海壹方滙，面積約80,000呎。商場其一特色，是設有多個會播放樹林、花海影片的巨型屏幕，讓大家身處商場內仍能感受到大自然的氣息。在美食方面，商場有超過30間高質餐廳，包括烏君、西塔老太太、花悅庭CHEF、WESTWOOD、椿廬等，當中推介近年深受港人熱愛的潮汕牛肉鍋店。

商場底層更有大型的平價超市樂沙兒，無論是保養品、休閒食品、生活用品等都應有盡有，場內更常推出¥1精選貨品，非常適合掃貨！而對於喜歡潮流物品的朋友，商場也有專賣玩具的酷樂潮玩及賣懷舊黑膠的超級黑膠工廠，也非常值得一遊。

地址：深圳市南山區南山街道聽海大道5059號

交通方法：

乘坐地鐵5號線桂灣站A2出口直達／

地鐵11號線前海灣地鐵站A出口，步行15分鐘／

地鐵9號線前灣站B出口，步行14分鐘抵達／

深圳灣口岸巴士M507路快線，至桂灣地鐵站（招呼站）／

深圳灣口岸乘坐免費的寶安中心區文旅專線可途經前海壹方匯



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深圳灣口岸商場推介【4】海岸城購物中心——鄰近深圳書城、國內新超市A BITE首店

位於深圳南山區后海站的海岸城購物中心，佔地面積超過30萬平方米，匯萃多間品牌店舖、美食及娛樂設施。除了有港人最愛的喜茶、探魚、奈雪的茶等食店外，還有國內全新歐式超市品牌A BITE首店也在這裡，可買到各式各樣的西式食品、鮮果。

此外，商場鄰近深圳書城，步行約10分鐘便能到達。書城除了有不少平價書籍外，於二樓還會不定期更新人氣IP產品，如哈利波特、鬼滅之刃、JoJo的奇妙冒險等都能找到，逛完海岸城之後，順道前往深圳書城作為半日遊的行程也是不錯的選擇。

地址：南山區粵海街道海珠社區文心五路33號

交通方法：2、8、11號線后海站D1口，步行約4分鐘／於深圳灣口岸乘坐M474號海岸城站下車



深圳灣口岸商場推介【5】歡樂海岸——5A級旅遊景區商場、人氣水族館

佔地面積約125萬平方米的歡樂海岸，集生態、文化、娛樂、購物和藝術於一身，更是國家5A級旅遊景區，相對於深圳其他大型商場，這裡較為寬敞和寧靜，於入夜之後周遭的光藝術裝置更會隨之亮燈，感應器還會捕捉人流和聲音而改變效果，非常浪漫。另外，在內地人氣高企的水族館「海洋奇夢館」就在購物中心的二樓，帶小朋友來放電後可到附近餐廳享受美食，當中推介可望湖景的網紅餐廳葡木和修本海鮮火鍋料理。

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地址：南山區濱海大道2008號

交通方法：9號線深圳灣公園站E口，步行約3分鐘



深圳灣口岸商場推介【6】益田假日廣場——鄰近世界之窗、歡樂谷

益田假日廣場商場樓高6層，總面積約13萬平方米，是中國首個體驗式購物中心。商場設有真冰溜冰場、電影城及多間餐廳，而且地理位置優越，在世界之窗站步行約1分鐘便能直達。此外，商場亦鄰近世界之窗、歡樂谷等深圳人氣景點，玩到攰前往商場食飯亦非常方便。商場設有眾多美食餐廳，如一樂·燒肉居酒屋、 Pa-Sento百分炸牛，以及在深圳首設分店的飯堂Dou兜。

地址：南山區深南大道9028號

交通方法：搭乘深圳地鐵1號線、2號線或11號線至「世界之窗站」，由A出口直達



深圳灣口岸商場推介【7】來福士廣場——與南山購物公園融為一體

來福士廣場座落於深圳市南海大道與創業路交匯處，與南山購物公園融為一體，在商場購物、吃飯之後，再到公園散步非常寫意。來福士廣場集購物、娛樂、休閒、美食於一身，適合在這裡花上半天時間閒逛。而商場的地下街及外圍有多間餐廳林立，包括深圳燒烤店榜首燒烤店串殿、Gi Gi LUCKY、鼎香緣·海鮮自助·火鍋烤肉店等人氣餐廳，都能在這裡找到。

地址：南山區南海大道2163號

交通方法：9／12號線南油站E出口，步行約7分鐘



深圳灣口岸商場推介【8】深圳灣後海匯——年輕潮流聚集地

深圳灣後海匯是近年深受年輕人與家庭喜愛的多元商場。這裡雲集了中古店、潮玩店及密室逃脫等娛樂設施，隨處可見的打卡布景都可以輕鬆拍出時尚大片。對於家長而言，後海匯更是「放電」天堂，場內設有攀岩、滑板及滑雪體驗館，配合極多休息座位的貼心設計；5樓的空中花園更是傍晚散步、享受晚風的浪漫地標。特別的是，商場還設有婚紗體驗館與婚禮場地，甚至有安靜的咖啡區供人閱讀充電，完美實現吃喝玩樂一站式體驗。 現在商場內還有很多軟萌水獺等著你去打卡！

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地址：後海濱路3288號

交通方法：11號線後海站A3出口，步行約5分鐘



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