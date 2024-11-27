南山新酒店6間推介｜近深圳灣地鐵站／親子／海景房 人均$125起

南山新酒店｜很多人都喜歡揀新酒店，全因設施較新、較整潔！今次為大家搜羅了深圳南山6間新酒店！全部都鄰近地鐵站！另外亦可以留意深圳新酒店推介、福田酒店推介、 東門酒店推介！仲可以留意Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂深圳南山酒店！ （文章內提及之價錢以官網為準）

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深圳南山酒店推介【1】深圳南山南新路秋果酒店（Shenzheng Nanshan Nanxin Road Qiuguo Hotel）

深圳南山南新路秋果酒店（Shenzheng Nanshan Nanxin Road Qiuguo Hotel）於2024年剛剛開幕，步行至大新地鐵站約9分鐘路程。酒店提供106間客房，房間空間寬敞，備有豪華大床房、豪華雙床房、明星大床房、豪華浴缸套房等等，房間內備有飲料多達5種，可供客人免費飲用。10分鐘內可達星宇時代前海購物中心、南山歡樂頌購物中心。

深圳南山南新路秋果酒店（Shenzheng Nanshan Nanxin Road Qiuguo Hotel）

房價：人均HKD$197起（舒適大床房）

地址：深圳南山區南新路2062號

交通：大新地鐵站步行9分鐘

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深圳南山酒店推介【2】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）在2024年2月開幕，酒店鄰近紅樹灣南及紅樹灣地鐵站，步行只需3分鐘／4分鐘。前往深圳灣口岸僅15分鐘。酒店備有272間客房、4間餐廳、2個室內游泳池、健身中心、SPA中心及會議室。酒店的建築設計以百鳥歸巢為靈感，運用南洋美學，結合嶺南庭院，打造出祕境般的空中庭院，因此吸引不少住客打卡，更勇得Trip.com的深圳Instagram打卡酒店第1名。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

房價：人均HKD$854起（豪華城景雙床房）

地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座

交通：紅樹灣南地鐵站步行3分鐘

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深圳南山酒店推介【3】深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

香格里拉集團旗下的深圳前海JEN酒店於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，以現代時尚及高科技配套為主題，供應369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房，方便不同住客的需要。此外，各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

房價：人均HKD$409起（特大雙人床單房公寓）

地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號

交通：前灣地鐵站步行6分鐘

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深圳南山酒店推介【4】深圳南山大新地鐵站漢豪酒店（Hanhao Hotel Shenzhen Nanshan Daxin Metro Station）

深圳南山大新地鐵站漢豪酒店（Hanhao Hotel Shenzhen Nanshan Daxin Metro Station）是2023年開幕的新酒店，步行3分鐘即可到達大新地鐵站，供應111間客房，所有酒店房間都俱備智能控製功能，可以透過語音控制房間內的電視播放，而餐飲也會透過機械人送上。鄰近前海山姆、科技園、華潤萬象天地、世界之窗等好去處，酒店步行1分鐘已經食肆林立。酒店更有24小時開放的健身房、洗衣房，配合旅客的需要。

深圳南山大新地鐵站漢豪酒店（Hanhao Hotel Shenzhen Nanshan Daxin Metro Station）

房價：人均HKD$205起（雅緻大床房）

地址：深圳南山區桃園路160號

交通：大新地鐵站步行3分鐘

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深圳南山酒店推介【5】深圳安琰酒店（AYEARN Hotel）

深圳安琰酒店（AYEARN Hotel）於2021年開業，距離深圳灣公園、深圳灣萬象城、春繭等舉步之遙，往返深圳灣口岸只需大約10分鐘車程，交通便捷。酒店主打現代雅緻風格，裝修精緻，客房環境寬敞，浴室、廁所、衣帽間都各自分隔開，空間感十足，又美又舒適，同時設有浴缸，隨時都可以浸浴。酒店地下停車場提供免費泊車，絕對方便自駕遊人士。

深圳安琰酒店（AYEARN Hotel）

房價：人均HKD$528起

地址：深圳南山區後海大道2008號

交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約15分鐘

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深圳南山酒店推介【6】深圳大學南山科技園RANY芮汐酒店（Ruixi Hotel, Nanxin Road, Science and Technology Park, Shenzhen）

深圳大學南山科技園RANY芮汐酒店坐落於南山新安古城，於2021年才開業，客房設計簡潔大方，空間布局很有設計感，同時提供全智能化體驗，全部可以智能語音控制，方便住客使用！ 此外，酒店地理位置極佳，距離南頭古城地鐵站步行約7分鐘，交通便利， 步行約2分鐘就可到達歡樂頌購物中心，而且鄰近南頭古城、荷蘭花卉小鎮、民俗村、世界之窗、歡樂谷等景點，附近更有不少餐廳及食店，吃喝玩樂一次滿足！

深圳大學南山科技園RANY芮汐酒店（Ruixi Hotel, Nanxin Road, Science and Technology Park, Shenzhen）

房價：人均HKD$125起

地址：深圳南山區南新路3056號

交通：福田站約27分鐘車程、南頭古城地鐵站步行約7分鐘

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