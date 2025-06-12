深圳灣酒店15間推介｜近口岸地鐵／新開幕／海景／人均$160起

撰文：陳映蓉
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深圳灣酒店推介2025！深圳灣口岸地鐵線料12月開通，港人北上到深圳灣食玩買變得更方便，如果想玩得盡興不妨住一晚，在這裡度過一個小假期！《香港01》「好食玩飛」頻道整合15間鄰近深圳灣口岸的酒店，交通方便，有酒店更提供免費穿梭巴士來往蛇口郵輪中心，人均只需$160起！

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深圳灣酒店推介【1】深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）

深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）於2025年開幕，鄰近深圳美食匯及海上世界，來往深圳灣口岸車程約20分鐘。酒店共有369間客房，房間設有大面積落地窗，坐擁無敵山景！酒店同時配備室外游泳池、健身室、酒吧、餐廳、免費私人停車場等設施。

深圳南山伊敦酒店（Aden Hotel Shenzhen Nanshan）
房價：人均HK$326起（商務大床房）
地址：深圳南山區蛇口龜山路8號
交通：海上世界站步行7分鐘
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深圳灣酒店推介【2】深圳灣南油逸扉酒店（UrCove by Hyatt Shenzhen Bay Nanyou）

深圳灣南油逸扉酒店（UrCove by Hyatt Shenzhen Bay Nanyou）於2024年開業，坐落於南山區核心CBD，距離深圳灣口岸車程約15分鐘。酒店提供98間客房，房間均位於高層，可以俯瞰山景或海景。房內亦設有免費迷你吧、咖啡機、智能控制等設施。酒店同時配備洗衣間、餐廳及免費停車場。

深圳灣南油逸扉酒店（UrCove by Hyatt Shenzhen Bay Nanyou）
房價：人均HK$241起（逸扉高級大床房）
地址：深圳南山區粵海街道南油社區建南路15號恆大天璟B棟40層
交通：南油站步行2分鐘
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深圳灣酒店推介【3】深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select Shenzhen Taizi）

深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select Shenzhen Taizi）位於深圳南山區海上世界，至今已有逾30年歷史，至2019年翻新。酒店客房設計舒適溫馨、寬敞明亮，以溫柔木色及淺色設計。酒店距離海上世界站僅步行6分鐘，地理位置優越，即使前往蛇口郵輪碼頭亦只需約5分鐘車程，可以坐船前往珠海、澳門及香港，極之方便。酒店亦鄰近匯港中心、海岸城購物中心等，方便購物閒逛，吃喝亦不成問題！

深圳太子伊敦睿選酒店（Aden Select Shenzhen Taizi）
價錢：人均HK$301起（標準大床房）
地址：深圳南山區蛇口太子路5號
交通：海上世界地鐵站步行6分鐘
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深圳灣酒店推介【4】深圳南海頌酒店（Nanhai Song Hotel）

深圳南海頌酒店（Nanhai Song Hotel）於2023年開幕，坐落於蛇口太子廣場30樓，鄰近深圳美食匯、海灘小鎮、海上世界等景點。酒店近提供18間客房，以「頭等艙」為設計概念，房間採光良好、景觀開揚且設備齊全。酒店同時設有室內游泳池、健身室、餐廳、免費公共停車場等設施。

深圳南海頌酒店（Nanhai Song Hotel）
房價：人均HK$596起（行政灣景房；包早餐、自助下午茶）
地址：深圳南山區招商街道水灣社區太子路51號太子廣場30樓
交通：海上世界站步行3分鐘
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深圳灣酒店推介【5】深圳蛇口郵輪中心K11 CitiGO歡閣酒店（CitiGO Hotel in K11, Shekou）

深圳蛇口郵輪中心K11 CitiGO歡閣酒店（CitiGO Hotel in K11, Shekou）位於蛇口郵輪中心6至10樓，距離深圳灣口岸車程約25分鐘，鄰近K11 ECOAST、蛇口海上世界綜合體商圈等景點。酒店於2021年開幕，擁有240間客房，採用智能房間控制系統，配備免費迷你吧、高級床品及洗浴用品。酒店另設健身室、遊戲室、餐廳、停車場等設施。

深圳蛇口郵輪中心K11 CitiGO歡閣酒店（CitiGO Hotel in K11, Shekou）
房價：人均HK$206起（歡享大床房）
地址：深圳南山區海運路1號郵輪中心8樓
交通：太子灣站步行7分鐘
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深圳灣酒店推介【6】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）於2024年1月全新開幕，坐落於南山深灣睿雲中心，鄰近世界之窗、深圳灣公園、深圳歡樂海岸等景點，來往地鐵站只需步行3分鐘，從深圳灣口岸出發到酒店車程則約15分鐘，地理位置優越！

酒店提供272間客房及套房，坐擁城景或深灣景色。全部房間均設有浴缸、衣櫃、各規格電源插座及音響設備等基本配置，套房另有客廳及飯廳。酒店亦有提供室內游泳池、Spa、桑拿、健身室、免費公共停車場等設施。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）
房價：人均HK$850起（豪華城景雙床房）
地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座
交通：紅樹灣南站步行3分鐘
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深圳灣酒店推介【7】深圳蛇口太子灣逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Shekou Cruise Center）

深圳蛇口太子灣逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Shekou Cruise Center）於2024年1月正式開幕，坐落在南山區商業核心區，鄰近K11藝術購物中心。酒店來往地鐵站只需步行2分鐘，來往深圳灣口岸車程亦只需約20分鐘。酒店擁有133間客房，均配備私人浴室、落地景觀窗、冰箱、電源插座、智能音響、膠囊咖啡機等，採用智能語音控制系統。酒店亦提供24小時健身房、自助洗衣房、圖書館、餐廳、免費停車場等配套設施。

深圳蛇口太子灣逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Shekou Cruise Center）
房價：人均HK$265起（高級大床房）
地址：深圳南山區滙海路41號領海大廈T4單元2層
交通：太子灣地鐵站步行2分鐘
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深圳灣酒店推介【8】雅斯菲爾酒店（南山深圳灣口岸店）（Yasfeier Hotel （Nanshan Shenzhen Bay Port））

雅斯菲爾酒店（南山深圳灣口岸店）（Yasfeier Hotel （Nanshan Shenzhen Bay Port））於2024年全新開幕，鄰近海怡灣商業廣場及深圳灣公園，距離深圳灣口岸僅9分鐘車程，來往灣廈地鐵站亦只需步行約10分鐘。酒店提供60間客房，均配備私人浴室、衣櫃、餐檯、免費迷你吧、各規格電源插座、洗漱用品等基本設施及用品。酒店亦附設免費公共停車場、健身室、圖書館、洗衣房及餐廳等設施。

雅斯菲爾酒店（南山深圳灣口岸店）（Yasfeier Hotel （Nanshan Shenzhen Bay Port））
房價：人均HK$160起（清雅大床房）
地址：深圳南山區蛇口街道深圳灣社區後海濱路1122號翡翠海岸花園127商鋪
交通：灣廈地鐵站步行10分鐘
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深圳灣酒店推介【9】深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，以現代時尚及高科技配套為主題，供應369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房。各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）
房價：人均HK$409起（特大雙人床單房公寓）
地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號
交通：前灣地鐵站步行6分鐘
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深圳灣酒店推介【10】深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）

深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）於2021年開幕，主打輕奢侈的現代風格，合共提供48間客房，面積由46平方米至98平方米不等，房間以原木色為主基調，採用智能家居系統，設有步入式衣帽間、浴缸、LA LEBO衛浴用品等，另有迷你吧及咖啡機，供應多款免費飲品，營造出高科技與舒適兼備的氛圍。另外，酒店設空中花園、室外恒溫泳池等，而且有不少親子友善服務，大人小朋友都可以好好享受，亦可步行至深圳灣公園及深圳萬象城，方便大家行街購物。

深圳安琰酒店（Shenzhen Ayearn Hotel）
房價：人均HK$538起（豪華房（兩張床））
地址：深圳市南山區後海大道2008號
交通：於登良站步行16分鐘
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深圳灣酒店推介【11】深圳南山美爵酒店（Grand Mercure Shenzhen Nanshan）

深圳南山美爵酒店（Grand Mercure Shenzhen Nanshan）於2020年開幕，位於南山中央商務區，距離深圳灣口岸車程大約14分鐘。酒店提供209間客房及套房，均配備私人浴室、咖啡機、用餐區、雪櫃、智能房間控制系統、電源插座等，部分房型亦有浴缸及客廳，衛生環境及設施有新穎乾淨。酒店另有提供餐廳、酒吧、健身中心等配套設施。

深圳南山美爵酒店（Grand Mercure Shenzhen Nanshan）
房價：人均HK$242起（經典大床房）
地址：深圳南山區南新路1177號
交通：南山地鐵站步行10分鐘
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深圳灣酒店推介【12】深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）

深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）位於南山，鄰近太古城購物中心，距離地鐵站亦只需步行5分鐘，來往深圳灣口岸則約8分鐘車程。酒店於2019年開業，提供281間客房及公寓。房間均配備大面積的衞生間，設有浴缸及基本洗漱用品，另外亦有免費迷你吧、智能系統、各規格電源插座等。公寓則另設完善的廚電設施。酒店亦配備咖啡廳、餐廳、自助式健身房、圖書館等設施，古典風格的圖書館超打卡able！

深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）
房價：人均HK$391起（豪華大床房）
地址：深圳南山區岸灣三街5號
交通：海月地鐵站步行5分鐘
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深圳灣酒店推介【13】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）位於深圳灣旁，從酒店能夠觀賞到深圳灣醉人美景！酒店提供多達541間客房及套房，均配備浴缸、落地景觀窗、枱、基本洗漱用品等，採用智能房間控制系統，非常方便。部分套房房型另設客廳及大露台。酒店亦設有健身房、籃球場、網球場、兒童遊樂場、室內及室外游泳池等休閒娛樂設施，游泳池更可眺望到海景！酒店更提供免費穿梭巴士來往蛇口郵輪中心，超方便！

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）
房價：人均HK$432起（望海翼城景標準雙床房）
地址：深圳南山區望海路1177號
交通：海上世界地鐵站步行約9分鐘
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深圳灣酒店推介【14】深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）地處南山商務核心區，鄰近深圳灣步行大街、保利劇院、海岸城等景點。酒店交通方便，來往深圳灣口岸只需14分鐘車程；步行10分鐘即可抵達地鐵站。酒店位於高達300米的中洲控股中心內，房間景觀超開揚，且配有浴缸、音響、智能房間控制系統、電源插座等設備。酒店另設免費停車場、健身室、餐廳及Spa等，更擁有南山最高的室內泳池，以及打卡able的特式旋轉樓梯！

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）
房價：人均HK$574起（豪華城市景觀大床客房；包Spa代金券、茶點及咖啡）
地址：深圳南山區海德一道88號中洲控股中心A座
交通：南山書城地鐵站步行10分鐘
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深圳灣酒店推介【15】深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）

深圳藍楹灣度假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）位於海濱大道，距離深圳灣公園地鐵站僅步行約11分鐘，從福田高鐵站出發也只需大約16分鐘車程，而且鄰近歡樂海岸心湖、紅樹林濱海生態公園等，更可以連接純白椰林沙灘，在市區都可以享受東南亞海島風情。酒店主打全度假風別墅酒店，客房提供獨立花園及私人獨立泳池， 更可以在室內歎湖景茶歇，環境寬敞， 絕對是假日放鬆心情的好去處，適合一家大小入住！

深圳藍楹灣度假酒店（Shenzhen Bay Breeze Resort）
房價：人均HKD$1158起
地址：深圳南山區濱海大道2018號
交通：福田站約16分鐘車程、深圳灣公園地鐵站步行約11分鐘
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