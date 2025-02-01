旅遊心得｜搵機票Skyscanner未必最平？網友推3網站+1隱藏功能

國際觀光漸漸復甦，越來越多人休假時會往國外跑，而出國前不少人會利用Skyscanner查詢機票價格，不過近期有網友分享，Skyscanner越來越不好用，並推薦了其他搜尋機票的網站供大家參考，包含google flight、Kayak、Agoda等。



搜機票別再用Skyscanner

有網友在Threads上分享，自己原本只知道Skyscanner這個網站，後來才發現，其實有其他平台更好用，她也教學如何搜尋其他類似平台的方法，

就是在已知的平台後加上「alternative」，就可以找到其他相同功能的平台作為參考。



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實際使用該名網友推薦的搜尋方式，在Google搜尋欄上打下「skyscanner alternative」，就會跳出其他查詢機票價格的平台。

而該篇文章下面，也有不少人推薦自己使用的平台，

「google flight很好用，還可以價格浮動就通知你」

「Kayak光是可以用轉機機場進行篩選就屌打Skyscanner了」

「我現在是都用Agoda搜尋機票」



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先前就有人拍影片分享過用google flight搜尋便宜機票的方法，只要「輸入出發地」但不要指定目的地，直接按探索就會跳出到各地最便宜的機票，經過實測，這樣的搜尋方式會比直接加入目的地搜尋便宜約250元。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：搜便宜機票別再用Skyscanner！網推薦3網站「1功能直接完勝」機票直接少1千】