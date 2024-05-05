旅行心得｜最抵買機票3大購買貼士 「出發前70天」是最佳時機
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
在計劃出外旅遊時，最重要的第一步便是「訂機票」。美國線上旅行社「Cheapair.com」提供一份「機票購買指南」，分享如何買機票最划算，包含最便宜的航班日期、應該提前多久預訂機票，以及釐清清除瀏覽歷史記錄，是否真的能獲得更好的票價。
Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店+金額都得！附教學Klook優惠碼合集2024｜母親節優惠碼激減$505！Agoda優惠碼2024｜5月最高享7折優惠｜每日限量優惠Booking.com優惠碼2024｜4月最新本地或全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店95折+任何金額適用｜附教學
根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，Cheapair的2023年年度機票研究顯示，平均而言，預訂廉價航班的最佳時機，是旅行日期的「前70天」左右。不過此數值僅為平均，旅客可以將其視為一項購票建議。Cheapair補充，提前13至7天訂機票，平均來說比出發前6天內購買機票便宜約60美元。
Cheapair表示，從航班首次銷售開始計算，票價平均會變化49次，每次變化平均為43美元，且越靠近航班日期，以及越多座位售出，機票的價格會隨之上漲。
相關文章：有8個小訣竅能夠免費攜帶額外行李上飛機，甚至獲得免費升級👇👇👇
+20
Cheapair也澄清，「清除瀏覽歷史記錄後會顯示最低航班價格」僅是迷思，實際上航空公司並不會追蹤乘客的搜尋記錄而在用戶再度造訪時提高價格。因此該網站叮嚀乘客，並不用理會瀏覽器歷史記錄，若想買到便宜機票，反而可以嘗試購買在週間（週二和週三）出發的航班。
「週間的航班幾乎總提供最優惠的價格，對於預算有限的乘客來說，週間旅行應該是一個考慮因素。」Cheapair說明，週日是機票最貴的一天，與週日飛行相比，週三飛行將節省將近100美元。
航班揭秘｜商務艙「分3等級」空姐坦言服務有差別 網民：難怪旅行注意｜空中服務員曝「西客暗號」是這名字！3大行為最激嬲人iPhone隱藏功能｜一鍵「秒查航班資訊」快過Google 搭飛機超實用搭飛機想升級頭等艙？空姐分享乘客「老套小手段」：根本沒用飛機餐揭秘！空姐分享「一餐點」準備複雜但好吃！牛扒要選這航班搭飛機不要穿短褲？空少分享航機上5大注意位 呢度其實好污糟？旅行注意｜飛機上最髒不是廁所？洗手間只排第5 空姐：沒消毒旅行心得｜搭長途飛機4大貼士 空姐推「最佳座位」：加錢也值得旅行注意｜飛機「頭頂行李架」用法超多人做錯？專家揭不成文禮節搭飛機除了頸枕必準備「這物品」 網民：以後沒有它我不旅行旅遊注意｜行李牌地址電話任人睇？空姐1招防洩私隱 網民再獻妙計
延伸閱讀：
巴黎地標暫停開放 為抗議財務管理方式不當 艾菲爾鐵塔員工今發動罷工
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】