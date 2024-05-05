旅行心得｜最抵買機票3大購買貼士　「出發前70天」是最佳時機

在計劃出外旅遊時，最重要的第一步便是「訂機票」。美國線上旅行社「Cheapair.com」提供一份「機票購買指南」，分享如何買機票最划算，包含最便宜的航班日期、應該提前多久預訂機票，以及釐清清除瀏覽歷史記錄，是否真的能獲得更好的票價。



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根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，Cheapair的2023年年度機票研究顯示，平均而言，預訂廉價航班的最佳時機，是旅行日期的「前70天」左右。不過此數值僅為平均，旅客可以將其視為一項購票建議。Cheapair補充，提前13至7天訂機票，平均來說比出發前6天內購買機票便宜約60美元。

Cheapair表示，從航班首次銷售開始計算，票價平均會變化49次，每次變化平均為43美元，且越靠近航班日期，以及越多座位售出，機票的價格會隨之上漲。

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Cheapair也澄清，「清除瀏覽歷史記錄後會顯示最低航班價格」僅是迷思，實際上航空公司並不會追蹤乘客的搜尋記錄而在用戶再度造訪時提高價格。因此該網站叮嚀乘客，並不用理會瀏覽器歷史記錄，若想買到便宜機票，反而可以嘗試購買在週間（週二和週三）出發的航班。

「週間的航班幾乎總提供最優惠的價格，對於預算有限的乘客來說，週間旅行應該是一個考慮因素。」Cheapair說明，週日是機票最貴的一天，與週日飛行相比，週三飛行將節省將近100美元。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】