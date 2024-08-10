旅行注意｜過日本海關被「問這句」如何回應？過來人這樣答秒放行
撰文：聯合新聞網
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不少人非常喜歡到日本旅遊，加上最近不少航空都定期的推出折扣優惠，因此飛出去的頻率又更高。有一名網友表示，他近年來平均每3個月就會飛日本一次，3年入境了13次，因此被海關問「為何這麼頻繁來日本？」，當場傻住，過來人也提醒該如何應答。
一名網友在Facebook Page「日台交流広場（台湾と日本）」發文指出，近年來大概平均3個月會去日本1次，3年下來已經累積了13次，沒有其他國家的紀錄，結果最近到大阪時，被海關攔下問：
為何到日本這麼頻繁？
讓他瞬間傻住，好奇大家有沒有相關的經驗？
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不少過來人建議直接老實回答：
「過度頻繁！怕犯罪吧！坦蕩的回應他就好了！」
「三個月到日本一次還好啦！就回答喜歡來日本因為近就好了」
「回答就沒事了……反正就是找人聊天啊」
「赴日252次，目前沒被問過」
「我朋友也被問過，老實回答就好」
也有人分享自己的經驗：「以前連續五六年裡基本上每2個月內最少來日本一次、最長有數次逗留接近90日，其中只有一次被帶進房間見主任被問：『為什麼常常來日本而且逗留那麼久？』」，原po坦白說：
因為非常喜歡你們國家、希望制霸47都道府縣。
結果主任和旁邊關員們一起笑了，然後送原po去取行李，之後他再也沒被問過，最後直接移居。
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