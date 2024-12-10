雙12優惠2024｜Trip.com內地酒店$199　泰國、台灣來回機票$599

Trip.com雙12優惠2024！雙12即將來臨，不同商家都推出了雙12優惠，Trip.com亦推出雙12聖誕激賞，機票、高鐵、酒店、門票都有優惠，指定班次的高鐵優惠券更可以在全個12月不限次數使用！即看內文了解詳情！



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Trip.com雙12聖誕激賞 酒店$199起／來回機票$599

Trip.com雙12聖誕激賞推出多項優惠，不同星期將提供不同地區的優惠，包括泰國週、內地週、台灣週、內地及港澳週。優惠包括大派HK$599台灣及泰國來回機票、內地酒店$199起、玩樂門票買一送一等。優惠將由12月2日起至12月29日每日早上10時期開搶。

Trip.com雙12聖誕激賞 — 泰國週（2/12 - 8/12）

【1】泰國機票一口價 HK$599

【2】訂1機票+1酒店回贈 HK$156



Trip.com雙12聖誕激賞 — 內地週（9/12 - 15/12）

【1】高鐵酒店優惠券 HK$1,600

【2】內地酒店一口價 HK$199起

【3】訂1高鐵+1酒店回贈 HK$78

【4】玩樂門票買1送1



Trip.com雙12聖誕激賞 — 台灣週（16/12 - 22/12）

【1】台灣機票一口價 HK$599

【2】訂1機票+1酒店回贈 HK$156



Trip.com雙12聖誕激賞 — 內地／港澳週（23/12 - 29/12）

【1】玩樂門票買1送1



Trip.com雙12聖誕激賞

活動日期：12月2日起至12月29日

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內地週雙12聖誕激賞 高鐵滿$100減$50／玩樂門票買1送1

內地週將有高鐵、酒店及玩樂門票優惠，其中高鐵優惠代碼將由12月10日起，每日早上10時於Trip.com App 開搶，優惠包括：預訂高鐵滿HK$400即減HK$200，以及預訂高鐵滿HK$100即減HK$50。

Trip.com推出高鐵優惠（資料圖片）

另外，指定班次的高鐵優惠券更可以在全個12月不限次數使用！只要輸入【MTR50】優惠代碼預訂4日內出發來回指定目的地之指定班次高鐵車票，即減HK$50！指定目的地包括：佛山西、肇慶東、江門、開平南及桂林西。

酒店優惠方面，優惠代碼將在12月10日至12月12日早上10時於Trip.com App 開搶，優惠包括預訂內地、香港、澳門酒店滿HK$1,000減HK$300，以及預訂內地、香港、澳門酒店滿HK$1,000減HK$150。另外以有HK$199起的一口價內地酒店，包括深圳硬石酒店、珠海中海鉑爾曼酒店、廣州花都雲居酒店等。

此外，於12月9日（早上10時）至12月15日（中午12時）期間，預訂1單高鐵及1單酒店並完成出行賺1000 Trip Coins（約HK$78）。

Trip.com雙12聖誕激賞 — 內地週（9/12 - 15/12）

【1】高鐵酒店優惠券 HK$1,600

【2】內地酒店一口價 HK$199起

【3】訂1高鐵+1酒店回贈 HK$78

【4】玩樂門票買1送1



Trip.com雙12聖誕激賞

活動日期：12月2日起至12月29日

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台灣週雙12聖誕激賞 一口價機票來回連稅HK$599

Trip.com將於12月16日至17日期間，於App推出台灣一口價機票來回連稅HK$599；12月16日（早上10時）至12月22（中午12時）期間，預訂1單機票及1單酒店賺 2000 Trip Coins（約HK$156）。

Trip.com台灣週將有機票及酒店優惠

Trip.com雙12聖誕激賞 — 台灣週（16/12 - 22/12）

【1】台灣機票一口價 HK$599

【2】訂1機票+1酒店回贈 HK$156



Trip.com雙12聖誕激賞

活動日期：12月2日起至12月29日

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內地／港澳週雙12聖誕激賞 玩樂門票買1送1

Trip.com App將在12月23日早上10時開放內地及港澳玩樂門票買1送1。目前仍未公布優惠內容，敬請期待。

Trip.com雙12聖誕激賞 — 內地／港澳週（23/12 - 29/12）

【1】玩樂門票買1送1



Trip.com雙12聖誕激賞

活動日期：12月2日起至12月29日

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12月Trip.com預訂機票酒店優惠 台灣酒店2折起

除了雙12一口價機票及酒店優惠外，在12月期間，透過Trip.com預訂機票、酒店等都會比平常更優惠！包括65折起預訂深圳、廣州、珠海酒店；65折起港澳酒店；內地住宿連餐飲/門票套票優惠；2折起限時台灣酒店優惠等。把握機會，即刻預訂機票酒店準備去旅行啦！

Trip.com雙12聖誕激賞

活動日期：12月2日起至12月29日

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