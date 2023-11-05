廉航Delay、調亂行李、親友托買手信……盤點旅行最掃興的9件事

行程自由、同伴自由、花費自由......無拘無束自由行特別受到現代人喜愛，一切得靠自己，怎樣才能玩得盡興不掃興呢？



從天災、意外到人禍，DailyView網路溫度計整理了網友最害怕的10件掃興事，正在規劃旅行的人，提供你事前準備及預防。至於已經玩回來的人，快來看看這趟旅程中，你究竟中了幾件掃興事吧？

廉航Delay、同其他人調亂行李、親友無限托上托代買手信……按圖即睇旅行最掃興的9件事👇👇👇

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9. 遇到搶劫／偷竊

語言不通當然能玩自由行，但遇上搶劫、偷竊，除了大呼好黑仔，你知道怎樣報案嗎？相信大家當下腦子應該都是一片空白吧，記下政府的聯絡方法，需要報案的話至少可以請專人幫你！第一時間記得檢查重要物品，像護照備份、信用卡掛失等，免得回不了家就真的GG了！

8. 班機延誤

廉價航空盛行後，愈來愈多人愛上自由行，不過廉航便宜機票背後的秘密卻有很多人沒注意。班機延誤少至十幾分鐘，頂多變更一下行程，麻煩的是有可能會取消航班，廉航取消航班一般多是退費或要你改劃後續班機，如果排不上候補機位就得改買其他航班，要付出的代價可比廉航機票貴多啦！

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7. 行李遺失／被誤拿

「有沒有搞錯，這樣也能拿錯！！！」相信遇過的網友都有共同的怒吼吧，為了怕拿錯，掛名牌、箱身上貼貼紙，什麼招都用了，還是被拿錯真的只能白眼翻到天邊！有台灣PTT日本旅遊版網友曾被誤拿行李，藉由PTT聯繫上對方，笑說名牌上寫電話號碼不如寫PTT ID吧！

6. 想去的景點沒開

安排好的景點正在休館維護、最想吃的名店公休，人到現場撲空的心情真是奇差無比，做好事前功課可以減少這種突發狀況，多準備幾個後備方案也是個好方法，如果你是隨性派不如隨機應變，逛逛當地巷弄、吃吃當地人平常吃的店，不僅不怕人擠人，還可以發現屬於你的祕密景點喔！

5. 親友托代買

旅行明明是件開心的事，低調出國不在少數，理由之一就是怕被要求代買啦！網友分享過誇張的代買清單，包括水波爐、吸塵器、30罐胃腸藥、整箱奶粉等，引起網友熱烈討論，還有網友說拒絕對方還被罵「難相處、去日本了不起」，怎麼拒絕親友代買也成為另類熱門討論話題。

4. 酒店踩到雷

從機票、酒店、行程一切自己來，不受跟團種種限制是自由行最大的樂趣。想要玩的開心、住得舒服，當然一定要挑間好酒店，除了多爬文看看大家的經驗，剩下的就得考驗人品運氣啦，畢竟隔壁房半夜開Party吵死人、熱水爐壞掉要沖凍水涼、甚至……遇上靈異事件之類的，誰都不想要吧！

3. 旅伴顧人怨

都說好的旅伴可以讓你上天堂，壞的旅伴讓你想退房，怎麼樣的旅伴最不討喜，後面有專業分析。如何找到好旅伴在網路上更有許多教戰守則，不過一般來說，在安排行程時就可以看出旅伴的好壞了，如果對方愛理不理、反反覆覆或是意見一堆不幫忙，趁早趕快放生吧，別出國了才後悔呀！

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2. 意外受傷

天災及意外最難預測及避免。既然難以避免，只得做好萬全準備囉！意外受傷輕微的因跌倒見血，頂多影響後續行程還算小事，嚴重的可能必須進醫院呢！！！有沒有保險就差在這裡囉，看個感冒可能就要花上千元，高額的醫療費用若沒有保險賠償，那真是見了血光又傷荷包，肉痛啊！

1. 當地氣候不佳

最掃興的第一名由天氣因素拿下，氣候不佳打亂旅遊行程是最憋屈的，因大雨或大霧滯留機場、因颱風或大雪交通停擺、想看日出卻看到一片雲霧、想去衝浪潛水卻因風浪被趕上岸……最慘的是，因為天氣造成行程大亂還無處發洩，畢竟你也不能向老天爺討公道是吧！只能說，出發前還是多看看天氣預報吧！

同場加映︰最不受歡迎的6種旅伴

旅伴文可說是各大旅遊討論區上的周經文，三不五時就有網友抱怨遇到爛旅伴，究竟哪種旅伴最爛、讓網友賭爛到不行呢？！

1. 「挑剔愛碎念」：一下說這不好吃、一下說那不好玩、一下又說走路走得好累，別人都不累就你最累？自我中心、沒同理心的行為，網友公認最不受歡迎。

2. 「遲到不守時」：愛賴床沒時間觀念，總是延誤旅伴行程，出門得三催四請，不覺得讓別人等是不對的行為，甚至放別人飛機也是家常便飯。

3. 「算錢斤斤計較」：為了匯率算半天、攤飯錢時算自己吃的比較少或哪道菜不是自己點的，小氣的行為超不討喜。

4. 「沒意見、我都好。」

5. 公主、王子病上身。

6. 自拍成癮。



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