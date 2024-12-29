泰國自由行｜清萊6個必去景點美食　皇太后花園唯美到似去咗瑞士

以其獨特的文化、壯麗的自然風光和令人讚嘆的建築藝術而聞名，清萊這座隱匿於泰北的夢幻城市，不僅擁有令人驚艷的白廟、藍廟等地標，還散發著濃厚當地風情和歷史韻味。



無論是漫步於繁花似錦的市場、還是探索古老寺廟，清萊都能讓旅者感受到泰國的多樣魅力，這篇文章將介紹六個自由行必去的景點，一同發掘清萊的隱藏寶藏，體驗那份獨特的異國情懷吧！

泰國清萊6個自由行絕不能錯過的夢幻景點，一覽泰北的獨特魅力！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

泰國清萊6大必訪景點 清萊夜市極具部落特色 泰北美食香辣好食（01製圖）

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1. 聖獅公園茶園Singha Park

彷彿一幅畫般點綴在茶園的綠波之上，聖獅公園茶園位於清萊青翠山巒之間，這裡不僅是欣賞自然美景的勝地，更是結合農業與休閒的多功能樂園，從茶藝體驗、熱氣球和自行車道，這裏提供不同的探索方式，也可在園內餐廳品嚐當地食材製作的美食、享受新鮮茶香馥郁滋味，是個讓人徹底放鬆、與大自然深度連結的地方。

地址：99 หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ อำเภอเมือง เขตแม่กรณ์ 57000泰國

營業時間：週一至週日 11:00-22:00



2. 河畔殖民式咖啡店Chivit Thamma Da Coffee House

被譽為清萊最漂亮且最具質感的咖啡店「Chivit Thamma Da Coffee House」坐落於郭河畔，其主屋是一幢殖民風格的白色木屋，內部陳設充滿復古氣息，大量古董家具與擺設交織出獨特氛圍，就連使用的餐具也選用精緻瓷器，讓用餐體驗更加細膩，以使用當地有機食材為宗旨，菜單選擇豐富，融合了泰式、西式料理與一系列自家製蛋糕甜點，整體氛圍充滿歐陸風情的花園，每一處角落都成為旅人爭相拍照的打卡景點。

地址：หมู่ที่ 2 179 Bannrongseartean Soi 3, Amphoe Mueang Chiang Rai, 57100泰國

營業時間：週一至週日 09:00-22:00



3. 董山皇太后花園สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

被譽為泰國小瑞士的「董山皇太后花園」是一片融合了自然美景與人文情懷的靜謐天堂，由清萊的皇太后所創建，旨在保護當地的生態與文化，漫步於繽紛的花卉與茂密的植被之中，呼吸著清新的空氣，感受大自然的撫慰，不僅是一個欣賞自然美景的好去處，還是深刻體會泰國文化與環保理念的理想場所。在這裡不僅能夠放鬆身心，還能感受到對土地與生態的尊重，實現心靈的真正回歸。

地址：920, Mae Fa Luang, Mae Fa Luang District, Chiang Rai 57240泰國

營業時間：週一至週日08:00-17:00



4. 翠峰茶園CHOUI FONG TEA

茶樹依山而建、層層疊疊，漫步在茶園間，清新的空氣彌漫著茶香，微風拂面，仿佛可以聽見茶葉在陽光下輕輕舞動的聲音！「翠峰茶園」坐落於清邁的山谷之中，茶園內設有專門的品茶區，遊客可以在這裡品味當地新鮮採摘的茶葉，享受手工沖泡的過程，感受茶湯中那份純粹的自然味道，除此之外，還提供導覽服務，讓遊客了解茶葉的種植、採摘及製作過程，並深刻體會到茶文化的博大精深。

地址：97 Moo 8 Pasang, Maechan, Chiang Rai

營業時間：週一至週日08:30-17:30



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5. 綿羊牧場Akha FarmVille

綠意盎然的田野與山脈相互映襯，「Akha FarmVille」擁有獨特的農場體驗，從參與農耕、近距離接觸綿羊群、收穫當季新的水果和蔬菜，感受大自然滋養與生活真實，還有豐富的文化體驗、阿卡族傳統手工藝、音樂和舞蹈，讓遊客能深入探索阿卡族的傳統文化和農業，感受簡樸而豐富的生活方式。

地址：337 Tambon Wa Wi, Amphoe Mae Suai, Chang Wat Chiang Rai 57180泰國

營業時間：週一至週四07:30-17:30，週五至週日07:30-18:00



6. 清萊夜市Chiang Rai Night Bazaar

宛如清萊夜幕降臨後的一顆璀璨明珠，「Chiang Rai Night Bazaar」是一處將當地生活、美食、與手工藝文化交織的熱鬧市集，市集位於市中心區域，攤販售賣各式當地手工藝品，從精美銀飾、刺繡布包，到獨特的泰式藝術品，彷彿將山區部落文化縮影帶入市集之中。此外，這裡還有各式泰北小吃與地道料理，如香辣的清萊腸、烤雞串、與濃郁的椰奶湯，伴隨著街頭藝人的歌聲和傳統舞蹈表演，讓每一位旅人都能在這片夜色之中尋找到屬於自己的故事與回憶。

地址：WR4M+5M2, Tambon Wiang, Amphoe Mueang Chiang Rai, Chang Wat Chiang Rai 57000泰國

營業時間：週一至週日 18:00-23:00



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