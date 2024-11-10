台北新北熱門海景餐廳Top10　這間開張即上榜　落地窗看海也不曬

放假去台灣旅行想遠離塵囂，來場海邊與美食的約會嗎？其實不用跑到花東或墾丁，在新北、台北就有不少堪稱海景第一排的景觀咖啡廳。不只180度無死角絕景讓你看好看滿，更有美食配咖啡讓你療癒身心，打造視覺與味覺兼具的雙重饗宴。



《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於2022年調查過北海岸20大超人氣咖啡廳，2024年再度調查聲量最高的10大雙北海景餐廳，除了「海邊灶咖」、「我們在海邊」仍然穩坐前十名外，還有許多新開幕咖啡廳以黑馬之姿急起直追！快一起來看看今年的榜單有哪些變化吧！

2024年最受歡迎10大台北、新北必去海景餐廳、咖啡店，美食靚景一次滿足（點擊放大瀏覽）▼▼▼

台北自由行10大必去人氣海景餐廳（01製圖）

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NO.10 草里一號店（新北市石門區）

北海岸擁有得天獨厚的自然景觀，周邊依海而建的咖啡廳也因運而生。位於新北石門的「草里一號店」就是由透天厝（編按：類似香港獨立屋）老宅所改建的，韓系純白的外觀辨識度極高，簡約設計搭配無敵海景營造出超chill度假氛圍。二樓的露天陽台是店內最熱門的座位區，可將一整片蔚藍海景盡收眼底。無論是陽光明媚的白天還是夕陽餘暉的黃昏，這裡都能拍出不同風格的美照，也成為許多年輕情侶約會的熱門勝地。

網友表示，

「咖啡很棒，風景更無敵」

「北海岸最有氛圍的咖啡廳就是這家」

「來這裡喝飲料看海超放鬆」

「我可以在這裡看海一整天」



草里一號店

地址：新北市石門區阿里荖1號



NO.9 92k週末食堂（新北市貢寮區）

坐擁東北角無敵海景！有「台版小沖繩」之稱的92k週末食堂，以木造建築為主，營造濃濃的日式氛圍感，讓人有種秒飛日本的錯覺，是IG上打卡率超高的海景餐廳之一。除了面海第一排的優勢外，腳下即是現撈現吃的新鮮水產，像是九孔鮑、海膽、龍蝦，以及各種稀有時令海鮮等，全都是產地直送餐桌的好食材。假日的午後，遊客在這一邊聆聽著海浪拍打的白噪音，一邊大啖各種現撈海鮮，超愜意氛圍讓人待上一整天也不嫌膩。

「吃飯配海景真的太舒壓了」

「最近滑IG一直被這家燒到」

「我還以為去了趟沖繩回來」

「強烈建議一定要預約，不然肯定會白跑」



92k週末食堂

地址：新北市貢寮區美艷山街70之3號



NO.8 山巴咖啡（新北市瑞芳區九份）

隱藏在九份山城裡的秘境咖啡廳快收！在網絡上掀起高度關注的「山巴咖啡」，是由古厝改造而成，店內還保留許多老屋的經典元素，充滿復古韻味的空間讓人忍不住深深著迷。而這裏最搶手的位置就是戶外景觀區，可以一次飽覽東北角的海景以及九份的山景，青山和綠水交織成一幅宛如仙境的夢幻絕景，簡直美到令人屏息。

網友討論，

「一次欣賞到山海景緻也太療癒了」

「跟網路上看到的景一樣漂亮」

「戶外座位區真的美到不像話欸」

「回訪N次了，很喜歡」



山巴咖啡

地址：新北市瑞芳區輕便路352-1號



NO.7 暇咖啡Hima Cafe（新北市瑞芳區九份）

九份海景餐廳再一發！在雙北數十家海景餐廳的爭霸戰之中，於今年初新開幕的「暇咖啡」以黑馬之姿位列聲量第七名。該店彷彿遺世獨立般靜靜矗立於山坡上，工業風裝潢結合大面積的落地窗十分搶眼，二樓座位區還加入和室物件營造出濃濃的日式風情，氛圍感拉好拉滿。其中，最讓人目不轉睛的就屬窗外這一大片山海風光，層巒疊嶂搭配海天一色的畫面，宛如明信片等級的絕景光看就覺得治癒。

「雖然路途遙遠，但為了這個景很值」

「很適合放空的好所在」

「環境氛圍很chill，景也很優」

「終於找到一間不用曬太陽也能賞海的咖啡廳」



暇咖啡Hima Cafe

地址：新北市瑞芳區豎崎路18號



NO.6 水灣餐廳榕堤店（新北市淡水區）

主打南洋風的水灣餐廳在全台共有三家分店，分別是位於新北的八里店、榕堤店、碧潭店，三間都位在水岸第一排，可享廣闊的河景風光。其中，又以淡水榕堤店為熱門打卡地，該店運用大量的藤編傢俱和茅草，再綴以綠色植栽，打造出極具峇里島風情的用餐環境，愜意慵懶的氛圍彷彿一秒置身國外。

雖然榕堤店原本就被大家所熟知，每逢假日幾乎是一位難求，本次調查期間的聲量高峰在2024年的7月底，因旅遊KOL在社群上分享該店美景而再度掀起討論熱潮。網友分享，

「上次想去用餐都訂不到位置」

「餐點不是重點，我是去吃景的XD」

「我還以為這照片是在國外拍的，美炸了」

「下次我要帶閨蜜來拍爆」



水灣餐廳榕堤店

地址：新北市淡水區中正路229-9號



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NO.5 GRAY CAFE咖灰（新北市石門區）

位於石門區的「GRAY CAFE咖灰」雖是近期才開幕的海景咖啡廳，但在網絡上已小有知名度，google評論甚至高達4.8顆星。其位置鄰近白沙灣旁，因此店家還特意設置戶外座位區，遊客坐在此處可直面蔚藍海景，看著金色的陽光灑落在波光粼粼的海面上，讓人忍不住沉浸在歲月靜好的午後時光。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，調查區間聲量高點在9月初，Threads上有一位網友發布一則海景咖啡廳的推薦貼文，引起眾人熱烈迴響，紛紛表示，

「昨天才剛去咖灰真的有夠讚」

「餐點不錯，也很適合拍照」

「強烈建議待到日落，景色會更美」

「又多一家欠朝聖的海景咖啡廳」



GRAY CAFE咖灰

地址：新北市石門區八甲路1號1樓



NO.4 拾浪咖啡（新北市石門區）

這次雙北地區的榜單前十名，新北市石門區就包辦了三名，除了「草里一號店」、「GRAY CAFE咖灰」外，還有純白色獨棟民宅的「拾浪咖啡」也是榜上有名。二樓室外擁有一整排視野極佳的露天座位區，室內的大面積窗景更是一絕，無論哪個位置都能讓你盡覽無敵海景，順便美照拍到飽。

「本來以為只是賣景的餐廳，沒想到主餐也超美味」

「吃飯配海真的有夠療癒」

「這間大推，去一次就愛上了」

「今年已回訪五次了」



拾浪咖啡

地址：新北市石門區阿里荖10號



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NO.3 海邊灶咖（新北市三芝區）

男友牌腳架快出動！三芝淺水灣是北台灣相當著名的海濱觀光勝地，周圍的景觀咖啡廳也如雨後春筍般紛紛湧現，坐擁海景搖滾區的「海邊灶咖」就是最具代表性之一。該店的露天木造平台以蔚藍大海為背景，不管怎麼拍都像是時尚大片，也難怪吸引不少人紛紛前來打卡曬IG。坐在觀景區享受陽光的滋養與海風的吹拂，人生最舒壓的事莫不過如此。

網友分享，

「海景滿分！我超愛跟男友來這裡約會拍照」

「這裡約會的氣氛超棒，推一個」

「我心中最頂的北海岸咖啡廳」

「這裡根本隨便拍都美，完全不用P圖」



海邊灶咖

地址：新北市三芝區北勢子19之1號



NO.2 我們在海邊（新北市三芝區）

三芝不愧被譽為台北人的後花園，這次調查的十大人氣咖啡廳，前三名中就有兩間出自三芝區。有別於一般網美系海景咖啡廳，「我們在海邊」沒有過多的色彩裝點，也不走韓系純白路線，整棟餐廳外觀看似簡約低調，然而推開大門才發現店內別有洞天。一整排面對大海的窗邊座位視野極佳，戶外座位區還設有兩座海景鞦韆，可以說每個位置都是絕佳的拍照熱點。

此次聲量調查最高點是落在今年的5月中，因某女主播在粉專上分享了該店的影片，讓「我們在海邊」一天聲量衝破百筆：

「這家真的很優，下雨去也別有一番滋味」

「看到這個海景感覺什麼煩惱都消失了」

「窗邊座位區一定要搶」

「我愛死了這大片窗景，有夠好拍」



我們在海邊

地址：新北市三芝區北勢子12-1號



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NO.1 阿妹茶樓（新北市瑞芳區九份）

毫無懸念，本次海景餐廳人氣聲量冠軍由老字號「阿妹茶樓」拿下！整棟茶樓外觀採用古色古香的木造建築，與掛滿整排的大紅燈籠相互輝映，營造出濃濃的昭和風情，宛如動畫宮崎駿神隱少女場景，吸引許多國內外遊客慕名而來。

除了獨特的建築設計之外，這裡從早待到晚都能享有不同景致，白天可遠眺無敵山海絕景，晚上則能欣賞萬家燈火的山城夜景，加上靜謐而神祕的氛圍深深令人著迷，也難怪「阿妹茶樓」能從競爭激烈的海景餐廳中脫穎而出，聲量位居排行榜第一名果然當之無愧。

網友討論，

「上次帶外國朋友來這裡大獲好評」

「每次去阿妹茶樓都看到一堆日本人」

「阿妹茶樓根本長青級網美茶館」

「好喜歡在這裡泡茶看海景，要不是開車太遠我一定每週報到」



阿妹茶樓

地址：新北市瑞芳區市下巷20號



雙北10大超人氣海景餐廳（網路溫度計DailyView提供）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月21日至2024年09月19日，共2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】