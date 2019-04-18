【日本北海道】5大函館必吃美食　漢堡麵包甜品吃貨們不可錯過！

雖然冬天很快就會過去，但北海道的景色之美，無論是甚麼季節都各有特色！而且在景點之外，其實北海道也有不少美食，不妨看看函館有甚麼必吃美食，bookmark下來和朋友一起去吃吧！

#1 大門橫丁

去日本旅遊怎能不多吃一點東西？在函館，如果你想要吃宵夜的話，可以選擇到大門橫丁去，這條美食街囊括了北海道有名的美食，當地上班族也會下班後去小酌一杯。下次到函館時不妨考慮一下像當地人那樣，到大門橫丁吃宵夜吧！（事前還可以先在網上看看有甚麼美食喔！）

地址：北海道函館市松風丁7；交通：乘搭JR到「函館」站下車，步行5分鐘即至

#2 幸運小丑漢堡

以下介紹的是全日本第一漢堡店！這間小丑漢堡是函館當地極具人氣的美食，每到用餐時間都會大排長龍，是當地人和遊客都很喜愛的食堂。從復古的店舖裝潢，到設計精緻的菜單，都是打卡拍照的地方，再加上大份而美味的食物，自然令漢堡店聲名大噪了！

地址：北海道函館市末廣町 23-18；交通：乘搭電車至「十字街」站下車，步行5分鐘即至

點擊圖片看清其餘3大必吃美食！窯藏麵包、富士冷菓…

+ 3 + 2

以上的這幾個函館必食打卡，你又認識多少個、去過多少個呢？如果你還未曾好好遊走北海道的話，不妨趁著櫻花季去一次，春天的北海道也是絕對不會讓人失望的！

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】

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