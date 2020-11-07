泰國每日有10個鐘唔准飲酒原因係…？推介泰象以外3款高CP值啤酒

我的第一口泰國啤酒是在台灣的宿舍喝的，還記得那時候對於啤酒以及泰國還沒有這個多的認識。泰國的啤酒世界其實說簡單很簡單，說複雜其實也蠻複雜的～來分享幾個泰國啤酒的奇妙之處，以及在泰國這幾年飲啤酒的心得。

提起泰國啤淨係識泰象？其實當地仲有其他高CP值啤酒品牌可以一試，某啲可能喺香港較小型嘅雜貨舖搵到▼

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以上就是幾款啤酒的分享，我自己的內心排名應該是︰

1. Cheers beer (Riceberry rice) 2. Singha beer 3. Leo Beer / Phuket beer 4. Chang Beer 5. U beer

有去泰國喝啤酒的朋友，也歡迎分享自己的內心排名。

1. 神奇的啤酒販售時間

很多去過泰國同時對酒精有些需求的朋友應該會對泰國啤酒特殊販售時間很有印象，每天的 11:00~ 14:00, 17:00 ~ 24:00（沒錯！是每天）

為什麼泰國有啤酒販售時間呢？因為佛教裡面是飲酒的不好的（包含販售久的人也是會產生業障），所以政府用意是希望大家可以少喝酒，但其實這個原因聽起來蠻不合理，畢竟可買酒時間跟可喝酒時間是兩碼子事，限定販售時間是否真的可以有效勸阻泰國人喝酒，我自己心中是一個大問號。

泰國有啤酒販售時間是因為佛教裡面是飲酒的不好的，所以政府用意是希望大家可以少喝酒。（Fred Moon/Unsplash）

泰國朋友們的分享是這其實是兩大酒廠的邪惡手段，法令是政府公布的，但是能夠動搖政府決定的就是這兩造酒廠（Chang beer & Sigha Beer)，說這是一個最深層的飢渴行銷也不為過。待在泰國這幾年也有非常大的感受，自己買啤酒會下意識多買 2 ~ 3 瓶。回台灣買酒的下意識也會想一下現在可不可以買酒（這個 inception 到底埋多深！）

除了每日的販售時間之外，泰國的重要佛教節日也是禁止販售酒精的，目前查到的有五大節日不販售酒精。

วันมาฆบูชา (萬佛節, 農曆三月） วันอาสาฬหมูชา （每年七月） วันวิสาขบูช （衛塞節,每年五月） วันเข้าพรรษา (結夏安居,每年七月） วันออกพรรษา (解夏節,每年十月）

如果是每天的販售時間，大賣場的超市以及便利超商是都不能販售的酒精，會看到有布簾拉下來，如果你真的在早上十點或是下午三點，口超渴一定要灌口啤酒，可以到泰國雜貨店(ร้านโชห่วย)，這種私營的雜貨店是有販售的～

泰國的重要佛教節日也是禁止販售酒精的。（kazuend/Unsplash）

泰國常常自己頒布禁酒令，像是今年潑水節 4/10 ~ 4/20 有部分省份禁止販售酒精（曼谷是其中之一）原因是因為潑水節泰國人常常放幾天就喝幾天，造成酒駕事故很嚴重，潑水節是泰國意外死亡最高的節日之一。今年政府因為疫情 COVID-19 避免大家群聚喝酒，所以限制販售酒精。（總之，泰國政府很多政策的邏輯也是很黑人問號就是了。）

2. 兩大酒廠控管整個市場

泰國最大的兩間酒廠是 Chang Beer (泰象啤酒）, Singha Beer, 被泰國媒體 Brand buffet 指出，其他國外酒廠都是來當火柴棒（協助燃起戰火，然後變成炮灰）。

許多投入精釀啤酒產業的泰國人，改成在國外開設公司。（Helena Lopes/Unsplash）

的確是這樣沒錯，這兩間酒廠就是如此財大氣粗，在廣大的啤酒市場，不僅僅彼此廝殺個你死我活，甚至還不讓其他小弟們加入戰場，因為這兩間酒廠的關係，泰國政府對於釀酒相關的規定也很嚴格，根據 2000 年的法律，泰國可以釀啤酒以及販售啤酒有以下這兩個條件：

啤酒大廠：生產量一年不能低於 1 千萬公升。 啤酒小廠：需要成立公司，資本額不能低於 1 千萬，同時只能在生產地（Brew Pub）現飲，不能裝瓶。生產量一年需要大於 10 萬公升，小於1 百萬公升。

因為這樣子的條件，讓許多投入精釀啤酒產業的泰國人，改成在國外開設公司，釀製啤酒（柬埔寨、澳洲居多），再運送回泰國，因此不難想像，泰國精釀啤酒多沒市場競爭力（哭）。

另外一個覺得扯的消息是，這兩造酒廠，因為財大氣粗所以買下很多的土地，泰國很多活動都會有酒商贊助，所以端看活動舉辦場地，就可以知道這次的廠商要拉誰當贊助。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Jampa Chang，原文：泰國啤酒文化與啤酒品飲心得】