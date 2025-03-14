米芝蓮2025｜澳門19間摘星餐廳一覽！一星、二星、三星名單＋地址

米芝蓮推介2025｜《香港澳門米芝蓮指南2025》星級名單公布！今年共有95間餐廳上榜，其中澳門佔了19間，去年一星的譚卉成功晉級，成為二星餐廳，而雅吉、泓（澳門）、鮨吉祥 宮川、瑞兆更是首度入選！如果正計劃去澳門旅行的朋友，不妨出發前先參考以下名單及餐廳介紹，到埗後方便覓食！



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《香港澳門米芝蓮指南2025》星級名單於3月14日正式公布，今年共有95間餐廳上榜，其中澳門佔了19間，包括2間米芝蓮三星餐廳、6間米芝蓮二星餐廳，以及11間米芝蓮一星餐廳。此外，共有4間餐廳為首度入選，包括雅吉、泓 （澳門）、鮨吉祥 宮川、瑞兆；譚卉由一星晉級成二星。

澳門米芝蓮3星餐廳名單

澳門米芝蓮餐廳【1】譽瓏軒

連續7年入選米芝蓮的譽瓏軒，餐廳裝修糅合現代設計與中國風，主打傳統以及新式粵菜，當中推介荔枝木燒味、應季滋補燉湯，另外香辣牛肋骨也是米芝蓮推介的菜式之一。

地址：路氹城連貫公路新濠天地新濠大道2樓

電話：+853 8868 2822



澳門米芝蓮餐廳【2】天巢法國餐廳

位於新葡京酒店頂樓的天巢法國餐廳，可以360度飽覽澳門全景，室內掛有華麗的大型水晶吊燈，非常奪目。餐廳主打法國料理，午市設有多款套餐；晚市除了單點菜式外，亦供應包含七或十道經典和時令菜式的體驗套餐，另有過萬款餐酒選擇。

地址：澳門葡京路新葡京酒店43樓

電話：+853 88037878



澳門米芝蓮2星餐廳名單

澳門米芝蓮餐廳【3】杜卡斯

連續6年入選米芝蓮的杜卡斯，是由法籍廚師Alain Ducasse在澳門開設的首間餐廳。餐廳位於摩珀斯酒店，裝修富有現代感，格調高雅。杜卡斯供應一款六道菜套餐，食客亦可從中點選至少三道菜自組套餐。

地址：路氹連貫公路新濠天地摩珀斯3樓

電話：+853 8868 3432



澳門米芝蓮餐廳【4】譚卉（晉升）

譚卉由擁四十多年粵菜經驗的大廚譚國鋒主理，餐廳今年由米芝蓮一星晉升成為二星，除了招牌菜組成的經典套餐，餐廳每個月也會推出應時菜品。《米芝蓮指南》推介菜式包括荔枝果木燻烤的蜜豉燒排骨，以及燕窩琵琶豆腐。另外茶藝師會依季節推薦配茶，同時備有一系列中國白酒，任君選擇。

地址：澳門路氹體育館大馬路永利皇宮北名店街地面層

電話：+853 8889 3663



澳門米芝蓮餐廳【5】風味居

風味居裝修以鮮明的色調為主，如金黃色調的天花、餐桌、地氈，加上奪目的大紅色皮製椅子等等，予人喜慶的氣氛。餐廳主打湘川菜，如剁椒魚頭、宮保雞丁、水煮飄香沸騰魚，味道鮮辣刺激，愛吃辣的朋友不妨一試！

地址：澳門友誼大馬路星際酒店5樓

電話：+853 8290 8668



澳門米芝蓮餐廳【6】8餐廳

8餐廳裝潢豪華，主打傳統的粵菜，菜式均是採用阿根廷紅蝦、日本尖椒等進口食材。《米芝蓮指南》推介廣東式炒澳洲龍蝦和金蒜翡翠星斑球，金蒜翡翠星斑球更是選用新鮮東星斑烹製，肉嫩味鮮。午市更可以品嘗到多款精美點心。

地址：澳門葡京路新葡京酒店2樓

電話：+853 8803 7788



澳門米芝蓮餐廳【7】淮揚曉宴

淮揚曉宴裝修仿照「江南庭院」的風格設計，整體感覺大氣優雅，餐廳主打淮揚菜，當中清風炒三蝦、香酥梁溪脆鱔及金陵鹽水鴨也是《米芝蓮指南》推介菜式，甜點推介現蒸的定勝糕。

地址：澳門路氹連貫公路倫敦人2樓2206a及2208號

電話：+853 8118 8822



澳門米芝蓮餐廳【8】永利軒

永利軒主打傳統粵菜，餐廳天花掛有由九萬片水晶組成的立體飛龍，非常有氣派。《米芝蓮指南》推介菜式包括三黃雞製作的茶皇雞、陳皮蛋白蒸星斑、香檸金瓜馬拉卷，及午市的手工點心，其中茶皇雞的雞肉嫩滑且充滿茶香，值得一試。

地址：澳門仙德麗街永利澳門

電話：+853 8986 3663



澳門米芝蓮1星餐廳名單

澳門米芝蓮餐廳【9】8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana

主打意大利菜的8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana，其於香港的總店亦入選《米芝蓮三星餐廳》。而《米芝蓮指南》推介菜式包括手工意粉、帶有流心榛子醬的榛子梳乎厘。

地址：路氹路氹城大馬路銀河綜合度假城時尚匯1樓1031號舖

電話：+853 8886 2169



澳門米芝蓮餐廳【10】雅吉

雅吉為新入選米芝蓮一星的餐廳，主打亞洲風味的多國菜，餐廳由年輕的新加坡主廚主理，在法式料理的技巧之中加入日本上乘食材和亞洲風味。雅吉提供單點菜單和套餐，且設有專屬的吧枱區，予廚師親自介紹菜式。

地址：路氹體育館大馬路美獅美高梅GM

電話：+853 8806 2308



澳門米芝蓮餐廳【11】蜀道

主打川菜的蜀道，室內設計別具傳統氛圍，客人可在茶廊品嘗功夫茶和一系列特色茶製酒釀。餐廳提供多款手工菜，如以人手剁蓉、造型精緻的鍋貼豆腐。

地址：澳門體育館大馬路美獅美高梅地下

電話：+853 8806 2358



澳門米芝蓮餐廳【12】麗軒

主打粵菜的麗軒位於麗思卡爾頓酒店51樓，可飽覽澳門城景。餐廳採用優質的食材，如西班牙黑豚肉、澳洲黑毛牛仔肉等。此外，《米芝蓮指南》亦推介火候十足的燉湯。

地址：澳門路氹望德聖母灣大馬路銀河綜合度假城麗思卡爾頓酒店51樓

電話：+853 8806 2358



澳門米芝蓮餐廳【13】泓

泓為首度入選米芝蓮一星餐廳的餐廳，主打日式料理。餐廳分成天婦羅、鐵板燒和壽司三個專區，由專屬的日籍廚師負責，共設兩款套餐，客人亦可以選擇可品嘗各款日式料理的大廳位置，《米芝蓮指南》推介菜式包括和牛鐵板燒以及鹿兒島和牛柳，另外酒吧更提供逾20款清酒。

地址：澳門路氹體育館大馬路永利皇宮北名店街地面層

電話：+853 8889 3688



澳門米芝蓮餐廳【14】玥龍軒

玥龍軒位於新濠影滙酒店，裝修時尚高雅，有超過50款香茗，以及各款酒類可以選擇，餐桌的擺設及用具以龍和珍珠等中式元素為藍本設計，非常雍雅別致。招牌菜有果木燒烤、百合珍珠菌法國藍龍蝦，以及懷舊咕嚕肉。

地址：路氹城路氹連貫公路新濠影滙酒店巨星滙2樓2111號舖

電話：+853 8865 6560



澳門米芝蓮餐廳【15】鮨金悅

鮨金悅位於新濠天地，主打正宗江戶前壽司，醋飯採用山形縣米、鹿兒島的水作材料，再加入淡赤醋調味而成，食材每星期都由日本豐洲市場直送澳門，保證新鮮。

地址：澳門1樓大堂新濠天地頤居

電話：+853 2892 0880



澳門米芝蓮餐廳【16】鮨吉祥 宮川

主打壽司料理的鮨吉祥 宮川，今年首度入選。為北海道主廚宮川政明在海外的首間食肆，今年新入選成為米芝蓮一星餐廳，晚上只供應套餐，包含一系列前菜加上壽司、味噌湯和甜品。此外，餐廳的海產主要來自北海道，壽司飯使用三個品種的大米，再以三款赤醋調味。而餐廳設有板前座位，予客人近距離觀賞廚師的手藝。

地址：路氹城「澳門銀河™」綜合度假城萊佛士酒店2樓

電話：+853 8883 2221



澳門米芝蓮餐廳【17】帝影樓

粵菜餐廳帝影樓位於新濠鋒酒店11樓，坐擁無敵大海景，牆上飾有金鶴壁畫，加上水晶樹圖案的珠簾，佈置絢麗堂皇。《米芝蓮指南》推介菜式有果木火焰黑豚叉燒、XO醬珍菌爆炒骨香龍脷球，以及賣相吸引、口感豐富的黑天鵝酥。

地址：澳門廣東大馬路MO Ying, Level 11 Altira Macau

電話：+853 2886 8868



澳門米芝蓮餐廳【18】紫逸軒

粵菜餐廳紫逸軒，室內中央位置設有巨型玻璃餐酒庫，菜式種類繁多，選擇豐富，除了傳統的粵菜外，還有創意的融合菜式，當中蜜汁叉燒、甜點芋蓉燉鮮奶，以及午市供應的點心也是《米芝蓮指南》推介美食。

地址：澳門望德聖母灣大馬路（澳門四季酒店）

電話：+853 2886 8868



澳門米芝蓮餐廳【19】瑞兆（新入選）

新入選的澳門餐廳瑞兆，主打日本菜，與香港姊妹店一樣，提供割烹料理。餐廳裝修也十分雅致，其吧台以350年樹齡的檜木製成。菜式方面，主廚提供3款Omakase套餐，招牌菜包括海膽金槍魚腩手卷、鹿兒島薩摩A5和牛製作的炸物和壽喜燒等等。

地址：路氹城射擊路澳門上葡京綜合度假村THE KARL LAGERFELD 3樓302號舖

電話：+853 8881 1330



米芝蓮星級是什麼？一、二、三星區別

要獲得米芝蓮星，需要就食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性為餐廳的食物進行評估，一星評價已是獲得肯定，三星則是獲得最高評價。

根據官方網頁資料顯示，米芝蓮一星餐廳使用高品質的食材，提供以穩定高品質而味道出色的的菜色；米芝蓮二星餐廳則是主廚的個性與才華在細心製備的菜色裡展現了主廚的個性與才華，菜色細緻而出色。

至於最高評價的米芝蓮三星，是授予給站在其職業生涯頂端的大廚們其料理的肯定。他們的廚藝已經提升到了藝術形式，其部分菜色也可成為經典。

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