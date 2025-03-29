新加坡旅遊｜樟宜機場10大打卡、餐廳推薦　米芝蓮肉骨茶濃郁必食

新加坡（Singapore）是東南亞知名的度假勝地，擁有亞洲第二座的環球影城，除了去新加坡必訪景點之外，被航空顧問公司Skytrax評選為「全球最佳機場」的新加坡樟宜機場也不能錯過，在全世界的機場評價也是名列前茅。



向來出入境旅客人數龐大的樟宜機場，目前擁有4座航廈，和2019年開幕的「星耀樟宜Jewel Changi」（設有花園、景點、旅館及約300家商店餐廳，地上地下總共10層樓），本身就是一個極具吸引力的觀光景點，從「星耀樟宜Jewel Changi」的森林谷室內瀑布、星空花園、蝴蝶園，再到美食購物天堂，搭機前還能再吃一下海南雞飯或是咖椰多士，全方位的滿足旅客吃喝玩樂的所有需求，就算沒有要搭飛機，也可以在樟宜機場待上一天，而且未來還可以在出入境的時候，免護照快速通關，真的非常便利，來看看樟宜機場必逛的景點、必吃的美食推薦。

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新加坡樟宜機場10大景點、購物、餐廳推薦 天空之網大人細路都啱去（01製圖）

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樟宜機場免護照通關介紹

新加坡樟宜國際機場將推出全球第一個「免護照通關」系統（不需要護照，採用面部和虹膜生物識別技術辨識通關），於2024年8月5日在樟宜第三航廈啟用，先開放新加坡公民實行（包括：新加坡公民、永久居民和長期准證持有者，出入境都適用免護照通關），現已在所有航廈實行，讓外國旅客在出境時也能使用免護照通關。在國外旅客的部分，適用「免護照通關」的年齡為6歲以上的旅客，在第一次入境新加坡後，「出境時可以使用」，之後再到訪新加坡的話，就可以「出入境使用」。

樟宜機場10大必拍必去景點

1. 玄夢園（第二航廈）

過境區域；開放時間：24小時開放

玄夢園（Dreamscape）是一座沈浸式的室內花園，種植許多蕨類植物和灌木，從大約100個物種之中，挑選出2萬多種植物，其中還特別培育在新加坡不常見的品種，此外最特別的是花園裡的數位天空，串連機場的天氣系統，即時模擬當下室外的氣候光景。從白天到夜晚，不時會有飛機、鳥類、熱氣球和雲彩在空中掠過，花園裡還有一座真實的池塘，裡面有許多繽紛的魚種在池裡悠游。旅客則可以在池塘上的透明平台散步，有如站在水上俯瞰著，此外花園裡的背景音效，則是錄製新加坡各地的動物鳴響（包括100多種鳥類、昆蟲），到了樟宜機場不妨到玄夢園感受一下大自然與科技的融合，處處充滿驚喜的體驗。

Dreamscape

Google評分：4.3

地址：Terminal 2新加坡樟宜國際機場新加坡



2. 森林谷、雨漩渦（星耀樟宜）

位置：星耀樟宜核心景觀，各樓層皆有出入口；開放時間：24小時開放

一說到樟宜機場，一定會想到星耀樟宜的「森林谷」（Forest valley）和「雨漩渦」（Rain Vortex），位在正中央、高40公尺的室內瀑布「雨漩渦」，瀑布從屋頂傾瀉而下，灑落的水滴會蓄積起來，運用在園林灌溉系統，夜晚還有燈光秀，絢麗的燈光搭配流水聲，真的超吸睛，要注意的是水舞聲光秀有表演時段（週一～週四20：00、21：00；週五～週日20：00、21：00、22：00）。

而一旁圍繞著「雨漩渦」的則是以斜坡走道設計的室內花園「森林谷」，是新加坡規模最大的室內植物天堂，大約有120種植物種（分別來自澳洲、中國、馬來西亞、西班牙、泰國和美國……等國家），漫步在鬱鬱蔥蔥的森林谷步道，聽著瀑布聲，順便消除旅途中的疲憊，這兩大景點也是旅客打卡拍照的熱門景點。

Shiseido Forest Valley @ Jewel Changi Airport

Google評分：4.8

聯絡電話：6220 2623

地址：新加坡機場林蔭道78號

營業時間：24小時營業



雨漩渦

Google評分：4.8

地址：新加坡機場林蔭道78號

營業時間：每日10:00–22:00



3. 寶可夢中心（星耀樟宜）

位置：4樓；營業時間：10：00～22：00

位在星耀樟宜的新加坡寶可夢中心（Pokémon Center Singapore），是海外的第一家寶可夢專賣店，在這裡、暴鯉龍提供大家拍照打卡，身為寶可夢粉絲的你千萬不要錯過，把新加坡限定商品通通帶回家。

樟宜可以買到與日本寶可夢中心同步販售的商品（包含：絨毛娃娃、文具、卡牌遊戲和電子遊戲……等），以及為海外店獨家推出的限定商品，店內也有巨型的皮卡丘、乘龍、暴鯉龍提供大家拍照打卡，身為寶可夢粉絲的你千萬不要錯過，把新加坡限定商品通通帶回家。

Pokémon Center Singapore

Google評分：4.5

地址：78 Airport Blvd., #04 - 201 & 202, 新加坡 819666

營業時間：每日10:00–22:00



4. 星空花園（星耀樟宜）

位置：5樓；開放時間：週一～週四：10：00～21：00；週五～週日：10：00～22：00

「星空花園」（Canopy Park）位於星耀樟宜的頂樓，設有奇幻滑梯（Discovery Slides）、樹籬迷宮（Hedge Maze）、天空之網（Manulife Sky Nets）、鏡子迷宮（Mirror Maze）……等設施以及餐廳，一旁打造橫跨星空花園兩端的天懸橋，是欣賞「雨漩渦」瀑布的最佳景點，還能俯瞰星耀樟宜的美景，跟其他樓層設施不同的是「星空花園」需要購買門票入場（門票價格為新加坡幣＄8），門票包含的設施有：奇幻滑梯、雲霧碗、花卉園、灌木花園，其他設施需要各自購票，在5樓的各個區域都有設置購票櫃台和自動售票機，可以依照自己的喜好需求去加購設施門票，非常適合家庭一起來遊玩同樂。

Canopy Park——Jewel Changi

Google評分：4.5

聯絡電話：6956 9898

店家地址：Airport Blvd., Level 5 78, 新加坡 819666

營業時間：星期一至星期四10:00–21:00；星期五至星期日10:00–22:00



5. 天空之網（星耀樟宜）

位置：5樓；開放時間：10：00～21：00

星空花園有兩個天空網區（Manulife Sky Nets），一區是「步行網」，離地50米，總長50米的網狀步道，可以享受在高空漫步看風景的獨特體驗，另一區是「蹦跳網」總長250米，大人小孩都可以在網子上任意蹦跳玩耍，兩個天空之網都位在星空花園裡面，門票都包含星空花園的入場費用，「步行網」的門票價格為成人新加坡幣＄18.90、兒童新加坡幣＄13.90；「蹦跳網」的門票價格為成人新加坡幣＄24.90、兒童新加坡幣＄19.90，天空網區非常適合喜歡挑戰刺激的旅客。

Canopy Park——Jewel Changi（Manulife Sky Nets）

Google評分：4.5

聯絡電話：6956 9898

地址：Airport Blvd., Level 5 78, 新加坡 819666

營業時間：星期一至星期四10:00–21:00；星期五至星期日10:00–22:00



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6. 松發肉骨茶（星耀樟宜）

位置：地下2樓；營業時間：10：00～22：00

到了新加坡不吃個肉骨茶，不算有來過新加坡，肉骨茶承載新加坡人許多回憶，分成黑派和白派，黑派的湯色較深，屬於福州式肉骨茶，白派的湯色較淺，為潮州式肉骨茶，松發肉骨茶是屬於白派，傳承著傳統潮州式肉骨茶的風味。

「松發肉骨茶」是新加坡知名的肉骨茶連鎖店之一，也是一間米芝蓮必比登名店，肉骨茶濃郁又充滿膠質的湯頭，風味以白胡椒為主，以當歸、川芎、桂皮、八角……等中藥材一起熬製而成，帶著淡淡的藥膳香氣，排骨入味軟嫩，還有熬煮得綿密的蒜頭，離開新加坡前必須要喝一碗，餐廳裡也有販售肉骨茶香料包，可以把新加坡的傳統美味帶回家。

Song Fa Bak Kut Teh Jewel Changi Airport

Google評分：4.4

地址：78 Airport Boulevard, Jewel, #B2-278 新加坡樟宜國際機場 279/280, 新加坡 819666

營業時間：每日10:30–21:30



7. 海南寶（星耀樟宜）

位置：地下2樓；營業時間：08：00～22：00

海南寶（The Hainan Story）結合了傳統與現代的海南美食，店內空間以復古茶餐廳的風格呈現，菜單以書報形式設計，與多家餐廳品牌一同推出聯名餐點，像是跟美祿推出餐點與飲品，或是跟「探魚烤魚」合作，海南寶的餐點從雞肉飯、叻沙麵、沙嗲、咖椰多士……等，都是新加坡的必吃美食，另外販售的海南風味曲奇餅乾，有三種口味：海南蝦米香餅、海南椰糖餅、海南傳統咖啡牛油餅，不管是買回家自己吃或是當作伴手禮都非常適合。

The Hainan Story——Chapter Two

Google評分：3.5

地址：B2-201/202, Jewel Changi, 78 Airport Blvd., 新加坡 819666

營業時間：每日08:00–22:00



8. 亞坤咖椰土司（星耀樟宜）

位置：1樓；營業時間：07：00～22：00

早餐吃個咖椰多士、半熟蛋還有咖啡，就是新加坡的在地早餐，而新加坡人都會去吃的「亞坤咖椰土司」（Ya Kun Kaya Toast），曾經來過台灣展店，目前在樟宜機場也有多間分店，星耀樟宜分店是機場分店之中，營業時間較長的門市，讓旅客從早到晚都可以吃到，熱騰騰的多士抹上牛油與咖椰醬，酥脆口感，真的會上癮，另外半熟蛋加上些許醬油跟白胡椒粉調味，單吃或是沾著咖椰多士一起吃，都相當美味，離開新加坡之前，記得來吃一下道地的新加坡味。

Ya Kun Kaya Toast

Google評分：3.8

地址：Jewel Changi Airport, 78 Airport Boulevard, #01, &, K207 K206, Singapore 819666

營業時間：每日07:30–21:30



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9. Shake Shack（星耀樟宜）

位置：2樓；營業時間：08：30～22：00

起源於紐約，被譽為紐約最好吃的漢堡店「Shake Shack」，與西岸的「In-N-Out」齊名，是大家到美國必吃的兩大速食店，2019年在樟宜機場開設新加坡的第一家分店，如果還沒吃過「Shake Shack」，推薦充滿鮮美肉汁的安格斯牛肉漢堡，還有淋上濃郁芝士醬的波浪薯條，既美味又邪惡，飲品的部分有奶昔、檸檬梳打……等，並特別為新加坡推出城市限定的「斑蘭奶昔」，另外也有提供啤酒和葡萄酒，在機場不知道要吃什麼的話，一定要來「Shake Shack」品嚐正統的美式速食。

Shake Shack Jewel Changi

Google評分：4.2

地址：78 Airport Blvd., #02 - 256, 新加坡 819666

營業時間：每日08:30–22:30



10. Burger & Lobster（星耀樟宜）

位置：5樓；營業時間：週一～週五：10：00～23：00；週六週日：10：00～24：00

「Burger & Lobster」是倫敦的知名餐廳，用餐時間總是大排長龍，位於樟宜機場的分店開在星耀樟宜5樓的星空花園，主要販售生蠔、開胃小點、漢堡、扒餐……等，堅持使用高品質食材（大西洋野生龍蝦、高等級的美國牛肉），以最純粹的烹飪手法來呈現食材的原始風味，店內必點的招牌是龍蝦料理，不管是漢堡、三文治、意大利麵或是現烤龍蝦都非常熱門，而最多人點的就是龍蝦堡，抹上牛油烤到酥脆的麵包，夾著拌入特調醬料、分量十足的龍蝦肉，一口咬下超滿足。

Burger & Lobster Jewel Changi Airport

Google評分：4.3

聯絡電話：9230 3264

地址：78 Airport Blvd., #05 - 203, Singapore 819666

營業時間：星期一到星期四10:00–23:00；星期五到星期日10:00–00:00



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