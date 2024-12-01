新加坡手信淨係知鹹蛋魚皮？10大熱門伴手禮　海南雞飯薯片勁特別

新加坡一直都是東南亞熱門旅遊景點之一，但許多人不知道可以買些什麼，其實這裡藏有許多特色手信，無論吃的、喝的、用的都有，而且大部分都可以在機場或是超市購買，方便程度完全是遊客福音！



這篇文一次整理新加坡10大必買伴手禮，送禮自留兩相宜，快點接著看下去吧～

新加坡旅行10款人氣必買手信，快看有哪些連本地人都推薦的伴手禮！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

新加坡旅行10款必買熱門手信（01製圖）

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1. Irvins鹹蛋魚皮／薯片

新加坡超人氣的特色小零食——鹹蛋魚皮！酥脆的魚皮及薯片加上鹹蛋的香氣，征服了許多人的味蕾。市面上有許多品牌販售，其中最受歡迎的是「Irvins」品牌。如果吃不慣魚皮的，也可以選擇薯片，兩者只差在基底不同，味道一樣讓人著迷，大家可以選擇自己喜愛的口感，不過小編還是最推薦大家嘗試看看鹹蛋魚皮～

【樟宜機場第一航廈門市】

地址：#02-K07，Departure／Transit Lounge west，Changi Airport Terminal 1

營業時間：06:00-00:00

【樟宜機場第三航廈門市】

地址：#02-43A，Departure／Transit Lounge，Changi Airport Terminal 3

營業時間：06:00-01:00



2. 亞坤咖央醬

以雞蛋、砂糖、斑蘭葉、椰漿所製成的咖央醬，也是新加坡著名伴手禮之一。當地有三家知名的咖央多士店：亞坤、吐司工房（Toast Box）、芳吐司（Fun Toast），其中最多人推薦的就是「亞坤咖央醬」！這款咖央醬味道香濃，但不會過於甜膩，可以非常滑順的抹在多士上。若想要吃到最道地的口味，記得先把多士烤到酥脆，塗上咖央醬並且夾一塊牛油，光想像都太幸福啦～

小編小提醒：咖央醬被歸類為液體，想帶回來記得以「托運」方式喔！



【星耀樟宜門市（樟宜機場內）】

地址：#01-K206／207，Jewel Changi Airport

營業時間：07:30-22:00



3. Aroma Truffle&Co黑松露薯片

大家知道Aroma Truffle&Co的黑松露薯片曾因為韓劇爆紅嗎？《財閥家的小兒子》中宋仲基大讚好吃的畫面讓許多劇迷也開始對這包黑松露薯片感到好奇。它是新加坡頂級自產黑松露品牌推出的黑松露薯片，不只對於黑松露的要求嚴謹，厚度適中的波浪薯片也是號稱100%純手工製作，每一步驟都感覺得到品牌的用心。薯片撒上滿滿黑松露，濃郁口味和酥脆口感的搭配讓人忍不住一口接著一口，追劇的時候超適合來上一包！

【星耀樟宜門市（樟宜機場內）】

地址：#02-219，Jewel Changi Airport

營業時間：10:00-22:00



4. 黃亞細肉骨茶包

到新加坡旅行絕對不能錯過的肉骨茶，在當地喝不夠，當然要買肉骨茶包回家繼續喝啊！目前新加坡的肉骨茶包三大霸主分別是松發、發起人跟黃亞細，每一家肉骨茶店皆有不同的調味和特色，也都有各自的擁護者。小編私心推薦黃亞細肉骨茶，它是屬於潮州風味式的肉骨茶，湯頭主要以蒜頭、白胡椒提味，香醇濃郁！不過口味很主觀，還是建議大家可以先到分店品嘗，喜歡的話再購買肉骨茶包回家～

【Hong Building門市】

地址：208 Rangoon Road，Hong Building

營業時間：07:00-22:00

交通：地鐵花拉公園站步行約11分鐘／搭乘131、141號公車於Kentish Lodge站下車步行約2分鐘



5. 亞發白咖啡

在網絡上熱度很高的亞發白咖啡，其實是馬來西亞品牌，不過在新加坡的各大超市都買得到喔～因為原料中只有咖啡豆，沒有添加咖啡精來增加咖啡香，所以叫白咖啡，以低溫烘焙除去高溫炭烤所會產生的焦苦與酸澀，味道更顯甘醇、芳香，且不傷腸胃。如果覺得一般市售的即溶咖啡總是味道淡淡的，可以考慮買香濃夠味的亞發白咖啡試試看！

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6. 日清即食麵辣椒螃蟹味杯麵（新加坡限定口味）

雖然在香港就買得到日清即食麵，但辣椒螃蟹口味的可是新加坡限定，千萬別錯過啦！新加坡必吃的美食「辣椒螃蟹」變成即食麵依舊吸引人，海鮮湯頭濃郁帶點辛香味，配料有蟹味棒、蛋花及乾燥蔬菜，豐富夠味讓人一吃就愛上！各大便利店、超市都買得到超方便，而且有「新加坡限定口味」的加持，當手信再適合不過了～

7. F.EAST薯片

新加坡的特色零食可不只鹹蛋魚皮和黑松露薯片！新加坡薯片品牌F.EAST是以厚切薯片製成，口感清脆又有份量，更特別的是他們有推出三種地道口味，分別為新加坡叻沙、海南雞飯和印度煎餅魚咖喱口味，完美還原這些南洋美食的好滋味。F.EAST薯片的包裝可愛討喜，在各大便利店及超市都買得到，而且價格便宜，超適合買回來分送給親朋好友～

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8. Bengawan Solo斑蘭蛋糕

說到新加坡名產，怎麼能錯過Bengawan Solo斑蘭蛋糕？這款超人氣的綠色捲蛋糕可以說是新加坡的國民蛋糕，蛋糕體綿密且扎實，帶有斑蘭葉的特殊香氣，吃起來非常清爽呢！而且新加坡樟宜機場就有他們的門市，這樣就不用另外安排時間去找，搭機前再順路買回香港就好，十分方便～

【樟宜機場第一航廈門市】

地址：#02-15，Departure／Transit Lounge Central，Changi Airport Terminal 1

營業時間：06:00-00:00

【樟宜機場第二航廈門市】

地址：#02-159，Departure／Transit Lounge North，Changi Airport Terminal 2

營業時間：06:00-01:00



9. TWG Tea

知名品牌TWG Tea常常被誤認為英國品牌，但它其實源於新加坡，目前可是全球精品茶的代表之一呢！TWG擁有800多種茶葉，還會依照季節與茶莊園推出獨特新品，驚喜連連～若是不知道購買什麼口味的話，可以提出自己喜好的口味或需求，請店員推薦唷！另外，除非是想在店內喝下午茶，不然小編建議回國前在機場購買，因為免稅價更優惠～

【樟宜機場（第一、二、三航廈皆有門市）】

營業時間：06:00-01:00



10. 虎標萬金油

大家應該都聽過虎標萬金油吧？虎標萬金油受到許多人的喜愛與推薦，更是在新加坡必買的特產，也到處都有賣，不用擔心買不到！有分為紅色與白色兩款，紅色為溫感肉桂，可以有效紓緩肌肉疼痛、扭傷、頭痛、鼻塞、腸胃脹氣、蚊蟲叮咬導致的紅腫及痕癢等不適；白色則為清涼薄荷，能紓解頭痛、鼻塞、肚痛、胃脹氣及蚊蟲叮咬等不適，用途十分廣泛，是家家戶戶必備的良藥呢！

看完這篇文章是不是發現新加坡比想像中好買？而且食物類選擇多，這種價格不高又能感到滿滿心意的手信最適合買回來跟親朋好友分享了～大家記得收藏這篇文章，之後有機會到新加坡玩的時候才不會因為漏買而後悔莫及呀！

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【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【新加坡必買】在地人也推薦！新加坡十大伴手禮看這篇】