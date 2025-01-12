越南富國島10款熱門手信推薦　低卡榴槤乾必買　特色咖啡送禮一流

本篇越南富國島必買伴手禮攻略！



「富國島」是最近最夯的旅遊景點，位於越南的西南邊，又名玉島，擁有天然純淨的沙灘及海水，景色怡人，還有動人的絕美日落，富國島的最佳旅遊時機是每年的12月到5月，島上氣候溫和舒適，非常適合探索當地的原始森林及海岸。富國島當地最大的超市是King Kong Mart金剛超市，販售各種紀念品、零食，是購買伴手禮的好地方，今次小編就為大家整理了到富國島必買的伴手禮，一起來看看！

越南富國島必買伴手禮推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 綜合口味花生

這個綜合口味花生可以說是越南富國島一定要買的伴手禮，在超市一定可以看到大批遊客在掃貨，一罐裡面有許多口味的花生，辣椒、芥末、原味等等，調味很香、口感酥脆，拿來下酒超剛好，多拿幾罐不會錯！

2. Ohla芒果乾

到東南亞一定要吃芒果，這個Ohla的芒果乾採用新鮮的芒果製成，打開包裝就能聞到濃濃芒果味道，每一片都很大片又有豐富果肉，甜中帶酸吃起來超涮嘴，小小一包攜帶也很方便，熱量很低當作辦公室零食超適合！

3. Bandua椰子餅乾

這款椰子餅乾吃起來有濃濃椰子風味，餅乾較厚吃起來十分酥脆扎實，清甜的椰子味很療癒，讓人不知不覺一片接一片，喜歡椰子的讀者們不要錯過！

4. VIFON越南河粉泡麵

VIFON味豐是越南的即食麵品牌，出產了許多口味的即食麵，牛肉、雞肉、蟹肉等等，這款即食麵是河粉的麵條，調味清爽適中，河粉麵條Q彈，酸甜的越式風味十分迷人，而且又是銅板價，一定要多買幾包回家當宵夜的吧！

5. 帶皮腰果

越南的名產之一就是腰果，在金剛超市裡面也販售了各式各樣的腰果，平時看到的腰果都是去皮的，其實腰果帶著皮吃營養價值更高，所以很推薦大家可以購買這種罐裝腰果回台灣，烘培過後腰果香氣濃郁，當作下酒零食或是加在乳酪裡面都可以！

6. Hao Hao冷凍乾燥榴槤乾

Hao Hao冷凍乾燥榴槤乾採用上等榴槤以真空冷凍乾燥將口感、香氣完整保留，吃起來榴槤味超濃，果肉變得像是餅乾的口感非常酥脆，推薦給想吃零食又怕胖的讀者，這種乾燥的水果餅乾卡路里很低，爽口低脂完全可以放心吃！

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7. ORION仙貝餅乾

ORION仙貝餅乾有紫菜、洋蔥等多種口味，口感是比較厚實的米餅，調味雖然比較清淡爽口，卻很涮嘴，令人想一片接一片吃下去，紫菜跟洋蔥口味都很推薦，有看到的話不妨買幾包試試！

8. 椰子軟糖

這款椰子軟糖採用新鮮椰子果肉製成，和一般的椰香硬糖吃起來很不一樣，軟Q的口感更適合小孩子吃，放進嘴巴整個口腔就充滿濃濃椰子味，喜歡椰子的你一定會愛！

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9. ORION肉鬆餅乾

這款ORION肉鬆餅乾十分特別，主打是年糕餅乾，餅乾本身非常厚實，在添加大量的肉鬆因此吃起來肉香味濃厚，因為是年糕的關係，吃一兩片就很有飽足感，很適合當作下午茶點心！

10. ARCHCAFE即溶咖啡

ARCHCAFE這個牌子是越南當地蠻有名的即溶咖啡，是純正的越式咖啡風味，特色是有許多特殊口味，榴槤、椰子、香蕉、朱古力等等，最推薦「椰子」口味，咖啡的濃郁結合椰子的香氣喝起來別有一番風味，此品牌的外包裝也很可愛，很適合送禮！

以上10個就是本次推薦給大家到富國島必買的伴手禮，看完絕美海景別忘了買這些回來送給家人朋友～

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